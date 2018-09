K prodloužení kariéry mě motivovaly úspěchy, říká Čermák

Kapitána hokejistů mistrovské Komety Brno Leoše Čermáka motivovaly poslední úspěchy k dalšímu prodloužení kariéry. Čtyřicetiletý útočník načne v dresu šampiona z předchozích dvou ročníků už osmou sezonu a s Kometou získal v extralize pět medailí.

"Velkou mojí motivací bylo, že se nám poslední roky dařilo. Jsem součástí týmu. Když se vítězí, tak je rozpoložení jiné než v případě, že se nedaří. Nakonec i rodina s mým prodloužením kariéry souhlasila. Důležité bylo vyjádření majitele klubu Libora Zábranského, který o mě stál. O to bylo moje rozhodnutí hrát dál lehčí," řekl novinářům Čermák.

Kapitánské "céčko" bude mít na dresu už šestou sezonu. Překoná tím v klubové historii současného asistenta trenéra Lubomíra Oslizla a Oldřicha Machače a zařadí se na druhé místo za Vlastimila Bubníka, jenž vedl mužstvo jako kapitán 11 sezon.

Po odchodech některých opor Čermák nepovažuje za velký problém letní obměnu kádru. "Přišla rovnocenná náhrada. Věřím, že se nám bude dařit stejně jako v uplynulé sezoně," uvedl kapitán Komety.

Sám by měl hrát v útočné řadě s Bedřichem Köhlerem a Martinem Dočekalem. Všichni tři jsou vysocí a robustní. Hra tohoto útoku by měla soupeře bolet. "Výškově i váhově to tomuto předpokladu nahrává. Měli bychom se prezentovat tvrdou hrou. Uvidíme, jak se popasujeme s novými pravidly," podotkl s úsměvem Čermák.

Mužstvo se bude muset vyrovnat i s těžkým losem, který Kometě v úvodu přiřkl třikrát po sobě vždy na sobotu venkovní zápas a hned na neděli domácí. Znamená to náročné cestování, například hned o prvním soutěžním víkendu se Brňané budou přesouvat domů ze vzdáleného Chomutova.

"Není to zejména pro nás šťastné rozlosování. Mělo by být pro všechny týmy stejné. Takto jsou někteří zvýhodněni. Je to o odpočinku a přípravě. Když se hraje v sobotu na druhé straně republiky a v neděli doma, tak se únava kumuluje," namítl kapitán Komety. "V play off se sice hraje také ve dvou dnech, ale bez cestování. Buď dvakrát doma, nebo venku," podotkl.

Navíc očekává, že se soupeři vzhledem k posledním úspěchům na Kometu hodně zaměří. "Asi se na nás budou soustředit více než na ostatní týmy. Musíme být na to připraveni stejně jako loni. Nemyslím si ale, že by byl na nás nějaký extrémní hon," uvedl Čermák.