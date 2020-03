Kalkuly před play off? Neřešíme, popírá sparťan Pech

Hokejový útočník Lukáš Pech se gólem a asistencí podepsal pod výhru Sparty na ledě Pardubic, po které se Pražané udrželi ve hře o konečné druhé místo. Před závěrečným kolem základní části extraligy je Sparta čtvrtá, a pokud v pátek porazí Olomouc v normální hrací době, má jistotu, že play off začne doma. To však pro Pecha není podstatné.

"Neřeším, kde začneme. Jedno, zda doma nebo venku. Stejně musíte porazit soupeře čtyřikrát. Kolikrát se nám letos hrálo lépe na venkovních hřištích, hlavně ze začátku jsme tam vyhrávali. Teď jsme prohráli venku pět zápasů v řadě. Uvidíme, jak to dopadne a na koho narazíme. Nemá cenu si vybírat," řekl Pech po výhře Sparty 2:1 v prodloužení.

Skutečnost, že na východě Čech jeho tým ukončil sérii pěti venkovních proher, však bral před blížícím se play off jako plus. "Souhlasím, že nám může pomoct, že jsme vyhráli venku. I když na konci jsme se posledních pět šest minut zbytečně zatáhli a nechali jsme Pardubice tvořit. Domácím šlo o krk a my místo toho, abychom je zatlačili a znervózněli, tak jsme jim dali možnosti. Přesilovku. Toho se musíme vyvarovat," podotkl šestatřicetiletý útočník.

Pardubice si proti Spartě mohly v případě výhry zajistit setrvání mezi elitou i pro příští sezonu a podle Pecha hrály dobře. "První třetina nebyla z naší strany nějak zázračná, Pardubice měly několik šancí a nás neskutečně nás podržel Matěj Machovský. V celém zápase nás držel. Díky němu máme dva body," ocenil Pech výkon gólmana, který si připsal 31 zákroků.

"Od druhé třetiny jsme hru zvedli, měli jsme šance. Vždy od desáté minuty ale nebyl ideální led, oběma mužstvům to skákalo a domácím to dvakrát skočilo i na konci při přesilovce. Zaplaťpánbůh, že jsme zápas dotáhli do prodloužení a tam jsme udeřili," oddechl si Pech.

Pražané v Pardubicích potvrdili, že se jim v nastavení daří. Bonusový bod získali ve 13 ze 14 případů. "Dříve jsme na tréninku hráli tři na tři v pásmu, turnaj Golden Cup, což je podobné jako v prodloužení. A nemůžete vystřídat, dokud nezískáte puk a nevyjedete za modrou. Je to docela těžké, někdy se tam dlouho vaříte. Myslím si, že i tohle nám pomáhá. Každý ví, jak si rozebírat hráče, jak rotovat. Samozřejmě je tam i trošku štěstí. Občas se to k vám odrazí, ujedete a dáte gól," řekl Pech.