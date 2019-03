Kapitán Litvínova se v extralize postaral o historický zápis

Hokejový útočník Jan Myšák z Litvínova se zapsal do historie domácí extraligy jako nejmladší kapitán. V duelu 6. kola skupiny o umístění proti Chomutovu nastoupili na obou stranách převážně junioři a Myšák v 16 letech a 273 dnech dovedl Vervu s 'céčkem' na dresu k výhře 4:2.

"Pro mě je čest být kapitán, byť to byl jen jeden zápas. Všichni víme, kdo je tady kapitán. Já jsem Trávu (Michala Trávníčka) jen zastoupil, protože dneska nehrál. A doufám, že dobře," usmíval se Myšák, který si vystoupení s 'céčkem' na hrudi užil. "Je to nádherné, super. Určitě to byl sen."

O záskoku za Trávníčka se dozvěděl až dnes. "Pan Šlégr mi to řekl na poradě, když jsme měli video. Byl jsem překvapený a nadšený," prohlásil a počítá s tučným příspěvkem do klubové kasy. "Určitě to bude hodně, částku ale říkat nebudu," usmíval se Myšák, který se stal s devíti body za pět branek a čtyři asistence z šesti utkání nejproduktivnějším hráčem play-out.

"Užil jsem si to. Dostal jsem prostor v přesilovkách a oslabeních. Všechno jsem hrál, měl jsem velký ice time, povedlo se to, padalo to tam, takže super. Hrál jsem i s hodně hráči, zvykal jsem si na nové, hodně mi jich sedlo," uvedl.

Litvínov, který přišel v posledním kole základní části o naději na účast v předkole play off, vstupoval do skupiny o umístění s jistým 11. místem. Verva si v ní připsala pět výher z šesti zápasů. "O nic nám nešlo, možná proto jsme hráli v klidu a bez stresu. Šlapalo nám to, to bychom si měli přenést dál. Padalo to tam," pochvaloval si Myšák.

Chomutov nastoupil s mladíky už v pátek proti Karlovým Varům, protože se velká část kádru potýká se střevními potížemi. Talenty dnes zařadil do hry i kouč Litvínova Jiří Šlégr.

"Bylo super, že přišli diváci. Bylo jich hodně a hráli jsme s klukama, s kterými jsme minulý týden hráli s Chomutovem v juniorce, takže to bylo zajímavé," uvedl Myšák, který na startu sezony nastoupil v nejvyšší soutěži jako nejmladší hráč v klubové historii a překonal Roberta Reichla.

Celkem stihl v premiérové extraligové sezoně 37 zápasů a 16 bodů za osm branek a stejný počet asistenci. "Ze začátku sezony to bylo dobré, pak trošku horší a konec se mi povedl," prohlásil talent, jehož od začátku ledna do konce února vyřadilo ze hry zraněni.

"Musím přiznat, že to bylo možná k dobru. Trošku jsem popřemýšlel, měl jsem spoustu času, natrénoval jsem nedostatky. Asi byl problém i trochu v hlavě. Diváci, nervozita. Trošku jsem se zklidnil, chodil jsem u Pavla Sajlera na mentální koučink," řekl Myšák.

Teď ještě bude bojovat o nominaci na dubnové mistrovství světa hráčů do 18 let ve Švédsku. "Ve středu máme sraz. Předvedu se a budu se tam chtít dostat. Myslím si, že na to mám, a věřím si. Budu se snažit a uvidím, jestli mě vyberou," dodal Myšák.