Karlovarská eskapáda aneb mnoho povyku pro nic

Závěr základní části letošního extraligového ročníku je výrazně zajímavější vzhledem k nově zavedenému přímému sestupu. Kladno, Litvínov, Pardubice a Vítkovice, mezi těmito čtyřmi celky se již nějakou dobu rozhodovalo. Když v tom podaly Vítkovicím pomocnou ruku Karlovy Vary, které přijely do Ostravy s juniorkou a podle očekávání jasně prohrály, díky čemuž se Vítkovice zachránily. Bylo jednání Karlových Varů fér?

Pojďme se podívat na problém trochu obšírněji. Přímý sestup schvaluji, už v první sezóně je znát, že atraktivitu bojů ve spodku extraligové tabulky se jednoznačně zvyšuje. Zápasy o nic zmizely spolu s play-out, které bylo vzhledem k následující baráži nesmyslné. Jenže s novým systémem přichází spousta nových ALE.

Zápasy týmů hrajících o udržení jsou skutečně atraktivnější, jenže výsledky posledních několika kol zkrátka pobízejí ke všem možným spekulacím. Pardubice vyhrály v Třinci, Kometa Brno doma nestačila na zachraňující se Kladno, nyní si juniorská výprava Karlových Varů přijela pro debakl do Vítkovic.

Upřímně se mi nelíbí stížnosti ostatních klubů vůči Karlovým Varům. Podezřelé výhry totiž objektivně nasbíraly všechny zachraňující se celky. Vůbec nechci tvrdit, že byly výsledky zmanipulovány, ovšem, když máte jisté dobré postavení pro play-off, na němž se tak jako tak nic moc měnit nebude, k zápasu zkrátka nepřistoupíte stejně jako celek, který potřebuje každičký bod k záchraně.

Proto na mě karlovarský výlet do Ostravy působí jen jako špička ledovce. Karlovarští se zkrátka za nic neschovávali a o tom, že nepůjdou do utkání s cílem získat tři body, informovali otevřeně a dopředu. V Třinci nebo Brně se mlčelo a záhy přišla "překvapivá" domácí prohra. Upřímně jsem hodně zvědavý, co předvedou hokejisté Komety v posledním kole, kdy hrají doma s Pardubicemi, které potřebují nutně bodovat.

Na druhou stranu ale počínání klubů dává smysl. Kdo by se hnal za body, které nepotřebuje, navíc, když se blíží vrchol sezony v podobě bojů v play-off? Jak už jsem zmínil, přímý sestup je skvělá věc, ale mělo by se skutečně rozhodovat vespod tabulky, tudíž v mých očích je současný formát jednoduše nedotažený. Vraťme play-out a ponechme přímý sestup, nejhorší celky si to rozdají o sestup mezi sebou, do těchto bojů nebudou zasahovat nezainteresované týmy a vše se rozhodne v přímých duelech.

Koneckonců to tak může shodou náhod dopadnout i letos, vždyť v posledním kole se Kladno chystá do Litvínova. Upřímně bych si moc přál, abychom viděli parádní hokejovou řežbu, která skončí jakkoliv jinak než kalkulem a výhrou Kladna za dva body, na extraligu by to nevrhalo hezký stín. Nechme se překvapit, o tolik se v české nejvyšší soutěži už sakra dlouho nehrálo.