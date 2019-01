Kašík našel pohodu. Ve Zlíně se mi chytá skvěle, prozradil

Čtvrtý zápas ve zlínském dresu a třetí výhra, taková je bilance navrátilce do kádru Beranů gólmana Libora Kašíka. Neuspěl na začátku sezóny v Chabarovsku, nevedlo se mu ani v Brně, doma ve Zlíně je ale, zdá se, opět ve formě. V neděli pomohl 42 úspěšnými zákroky k výhře Beranů nad Mladou Boleslaví.

"Jsem typ brankáře, který má rád, když jde na něj hodně střel. V první třetině jsem měl štěstí, kdy se mi dvě gólovky soupeře otřeli o beton, načež jsme vstřelil gól na 1:0. Podle mě to rozhodlo celý zápas," řekl Kašík po výhře 4:1.

Velkou zásluhu na třetí výhře Zlína však podle něj měli jeho spoluhráči. "Chytá se mi za klukama úplně skvěle. Ty čtyři zápasy, co jsem tady, mohu být spokojen s tím, jakou práci odvádí," podotkl šestadvacetiletý gólman, který si dobře uvědomuje vážnost situace Beranů.

Zlín totiž bojuje o postup do play-off. "Máme za sebou důležité zápasy, které rozhodují o úspěšné či neúspěšné sezoně. Momentálně mě se vší skromností nejvíc mrzí, že jsme nebodovali na ledě Sparty. Měli jsme na to," podotkl Kašík.

Jihomoravané se posunuli na 10. místo, o skóre před Litvínov. "Ve Zlíně je už delší dobu play-off celou sezónu, musí se body sbírat, kde se dá. Je jedno, jestli jsou tři body od prvního nebo od posledního. Každý má o co hrát, každý zápas je těžký," uvedl Kašík.

Spokojený s jeho výkony je i asistent trenéra Martin Hamrlík. "V každém zápase zachytal dobře, je lepší a lepší. Doufejme, že mu to vydrží a zůstane na těch dvou gólech, co je maximum, co dostává. Když inkasuje dvakrát, jsme schopni dát více branek a bodovat," řekl Hamrlík. Při třech výhrách inkasoval Kašík vždy jen jednou.