Kašík si předpověděl čisté konto. Zahráli jsme fakt skvěle, řekl

První čisté konto v sezoně si připsal v pravou chvíli pro Zlín hokejový brankář Libor Kašík. Pomohl 21 úspěšnými zákroky Beranům k vítězství 2:0 v druhém utkání předkola play-off extraligy na ledě Mladé Boleslavi. Měl tak velký podíl na tom, že se série na tři vítězné zápasy stěhuje na čtvrtek a pátek do Zlína na vyrovnaného stavu 1:1.

"Já mám velmi dobrého trenéra gólmanů a ten říkal, že už je velká pravděpodobnost, že už bych měl konečně mít nulu. Letos jsem ji zatím neměl, takže jsem s nadsázkou říkal, že to bude 1:0. Pavel Sedláček mi to pokazil na 2:0," usmíval se po utkání Kašík.

Po minulé sezoně zamířila šestadvacetiletá opora do Chabarovsku do KHL, odkud se Kašík vrátil v polovině listopadu do extraligy, ale do Komety Brno. Po dvou měsících se zrodil návrat do Zlína. Pomohl týmu ve finiši na pozice pro předkolo a teď se dočkal i první nuly.

"Já si ale v zápase vůbec nic neříkal, chytal jsem zákrok po zákroku, každý jsme si na ledě plnili, co máme. A z toho se zrodil takový skvělý výsledek," řekl.

První zápas se Zlínu nepodařil a Kašík byl šťastný, že na to mužstvo dokázalo zareagovat. "My jsme věděli, co tady v Boleslavi potřebujeme hrát, ale ono to pokaždé nejde podle představ. V pondělí to nebylo zase tak otřesné, ale nebylo tak, jak bychom si představovali. V úterý jsme ale hráli fakt skvěle," pochvaloval si.

Návrat ke hře z konce základní části se Zlínu podařil. "Včera jsme se k tomu vůbec nepřiblížili, možná posledních pět minut. Ale v úterý jsme tak hráli celý zápas a takto by se mělo hrát play-off. Jsem za to jen rád, ale je to jen jeden krok a já doufám, že přijdou další dva," podotkl Kašík.

Až na pár strkanic duel opět nepřinesl žádné velké emoce, které play-off často provázejí, a oba týmy se soustředily na hokej. Jedna z mála se odehrála před Kašíkem.

"Já jsem Pacovského nechtěl trefit. Chystal jsem se rozehrávat puk, on se tam náhle zjevil, já se lekl, dal jsem instinktivně ruce před sebe, abych ho odrazil. Ptal jsem se ho, jestli jsem ho nechtěně nesekl. To bych nerad. Za kladného stavu pro nás bych nevyvolával nějaké rvačky," prohlásil zlínský gólman.

V pondělí jej třikrát překonal Lukáš Žejdl, který se tentokrát neprosadil. "On je určitě skvělý hráč. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale když se podíváte na jeho góly, přálo mu s velkou dávkou štěstí. Při druhém gólu jsem si nafackoval sám, při třetím jsem ho přečetl, ale stejně mi to tam propašoval. Uvidíme dál, přeju mu hodně štěstí, ale ať už mi přestane dávat góly," usmíval se Kašík.

Věří, že v domácím prostředí Beranům pomůžou i fanoušci. "Chtěl bych jim říct jedno: 'Užívejme si, že hrajeme play-off.' Může to být moje poslední. Může se stát cokoli. Je to pro mě velký svátek, ve Zlíně kór. Byl bych strašně rád, kdyby nás lidi přišli podpořit a připravili obávané žlutomodré peklo," přál si Kašík.

"Když jsem byl malý kluk, bývala tam ta neskutečná atmosféra při play-off vždycky, která dokáže obrovsky nabít celý tým. Doufám, že se lidem, kteří přijdou, odměníme tím, čím se teď prezentujeme, tvrdou hrou a pěkným hokejem. Doufám, že bude plno, já se na to strašně těším," dodal Kašík, který Zlínu v rode 2014 vychytal titul.