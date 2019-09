Kašík: Snad k nám nepřijede Jágr. Góly od něj by kousal těžce

Kompletní letní přípravu absolvoval ve svém mateřském klubu zlínský brankář Libor Kašík a měl by být základním kamenem defenzivy Beranů v blížící se hokejové extralize. On sám si v ní dává ty nejvyšší cíle a jediné, na co se netěší, je souboj s kladenskou legendou Jaromírem Jágrem.

"Doufám, že pro ně bude Zlín daleko a on bude hrávat jen zápasy doma," řekl s úsměvem Kašík. "Je to stále pan hokejista, góly umí pořád dávat a upřímně říkám, že bych to těžko kousal, kdybych dostal gól od Jardy Jágra," uvedl zlínský gólman. "Mám z něj obrovský respekt, přeju mu zdraví a ať se mu daří," dodal vážně.

Loni v létě se Kašík připravoval v Chabarovsku na KHL, angažmá se mu však nepovedlo. V zimě se stěhoval na chvíli do Brna a sezonu dohrál doma ve Zlíně. "Je to rozdíl připravovat se v Rusku a pak tady doma," připustil. "KHL je sice o něco kvalitnější, ale to neznamená, že bych se měl na českou extraligu nějak hůř nachystat," řekl sedmadvacetiletý gólman.

Do Zlína se vrátil po roce opět jako jednička, letos mu budou krýt záda mladíci Michal Kořének či Daniel Huf. První z nich v extralize dosud nechytal, druhý má na kontě jeden zápas. "Nemyslím si, že to jsou nezkušení gólmani, chytají skvěle. Rozumím si s nimi, já se totiž stále cítím jako děcko, takže je to všechno v pohodě," uvedl s úsměvem o osm respektive devět let starší Kašík.

Podle vedení klubu má tým ambice postoupit do čtvrtfinále play-off, Kašík se na to dívá trochu jiným úhlem pohledu. "Já mám vždy ty nejvyšší cíle a v životě jsem je neřekl nahlas. Mám je jen napsané na papíře. Cíle by se měly plnit a ne o nich mluvit. To platí celkově, i o ambicích klubu, ale o nich ať mluví manažeři," podotkl.

V létě vystřídal trenéra Roberta Svobodu Antonín Stavjaňa. "Změny tam jsou, ale já to zatím moc nepociťuji, spíš se to týká hráčů v poli. Dohromady ale bráníme perfektně," uvedl Kašík.