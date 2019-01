Kašpar srazil bývalé spoluhráče. Něco mi to bude stát, culil se

Litvínovští hokejisté nečekaně vyloupili led mistrovské Komety. Po čtyřech předchozích prohrách v extralize z pěti zápasů v Brně proti obhájcům titulu trochu nečekaně zabodovali naplno. Na výhře 5:3 se podílel gólem a asistencí útočník Lukáš Kašpar, ještě na podzim hráč Brna.

"Asi tam budu muset do kasy něco přihodit," usmíval se před kabinou hostí hráč, který odehrál v litvínovském dresu v této sezoně dvanáctý zápas a dal druhý gól. "Nebylo to nijak těžký nastoupit proti svému bývalému týmu. Takový zápasy hráče v kariéře potkají, už mám něco za sebou, ale přiznám, že motivaci jsem měl trošku větší. Velkou radost mám však hlavně ze tří bodů, které vezeme domů," ujistil Kašpar.

Podstatné pro vývoj podle něho bylo, že se jeho tým po snížení Brna a velkém tlaku nesložil. "Jeli jsme dál, víc jsme chtěli. Nepříjemné pro nás bylo, když Kometa hned po našem gólu na 4:2 snížila. Tohle by se nám stávat nemělo, stejně jako dostat gól pár vteřin před koncem druhé třetiny. Ale ubojovali jsme to," hodnotil.

Do statistik si Kašpar připsal dvě jedničky, za gól a za přihrávku. "Jsem rád, že to tam spadlo, nedařilo se nám v poslední době dávat góly a tak jsem rád, že jsme dali jejich gólmanům čtyři plus jeden do prázdné brány," pochvaloval si Kašpar.

Litvínov stále balancuje na hranici postupu do vyřazovacích bojů. Proto Kašpar zdůraznil důležitost plného tříbodového zisku z ledu mistra. "Jsou to hodně důležité body, i proto, že jsme z posledních čtyř zápasů získali jen tři body. Snad to bude impulz do dalších bojů, jak z hlediska bodů, tak i vstřelených gólů," přál si Kašpar.

Od jeho odchodu na podzim loňského roku sice Kometa pozměnila kádr, ale podle Kašpara k žádným zásadním změnám nedošlo. "Pořád to táhnou ti samí kluci," podotkl a měl na mysli zejména první útok Peter Mueller, Petr Holík, Martin Zaťovič.

První tři branky dali Severočeši mladému gólmanovi Lukáši Dostálovi, který byl v Brně o dva dny dříve veleben za výkon proti Karlovým Varům. Kašpar to ale nijak nepřeceňoval. "Je úplně jedno, kolik mu je let, teď je sice mladej, ale myslím si, že o něm časem ještě hodně uslyšíme," uzavřel Kašpar.