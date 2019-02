Každý hrál na krev, těšilo Čiliaka po první nule v sezoně

Brankář Marek Čiliak upřednostnil při návratu z Kontinentální ligy Kometu Brno, které v posledních dvou sezonách výrazně pomohl k zisku mistrovských titulů. O jeho služby však jevil zájem i Třinec, kde dnes slovenský gólman vychytal všech 25 střel Ocelářů, připsal si první extraligovou nulu sezony a výhru 1:0.

"Nevím, kolik chybělo, abych dnes chytal na druhé straně. Teď už je to asi jedno," řekl novinářům Čiliak, jehož manželka pochází právě z Třince. "Vždycky se sem těším. Je tady super hala, dobrá atmosféra. Vyhráli jsme tady a oslavovali titul (loni na jaře s Brnem). Po příjezdu se nám vybavily nějaké vzpomínky," připustil Čiliak.

Do brankoviště Komety se postavil poprvé v sezoně tento týden a v obou předchozích zápasech skončil zápas Komety po šedesáti minutách 1:1. Slovenský gólman přiznal, že měl trochu strach, aby se historie neopakovala do třetice i v Třinci. "Říkal jsem i klukům, že když nedáme gól, nemůžeme ani dostat. Zvládli to, každý hrál na krev," těšilo ho.

Čiliak prožíval nejtěžší chvíle na přelomu druhé a třetí třetiny ve 106 sekund dlouhém oslabení tří proti pěti. I v dalším průběhu se poté Brno hlavně bránilo. "Měli jsme předtím nějaké šance, kdybychom dali na 2:0, lépe by se nám dýchalo. Ale jsou takové zápasy, kdy vyhrajete 1:0. Je to nejhorší vedení, protože soupeři tam může cokoliv spadnout. A bude na koni. Jsem rád, že to dopadlo takhle," podotkl Čiliak.

Poslední šanci měli domácí v závěrečné hře bez brankáře, ale Aron Chmielewski zblízka minul. "Byl to náročný zápas, rozhodla obětavost. Měli jsme strašně moc zablokovaných střel, kluci si pomáhali a bojovali jsme až do konce. Nedáváme góly, musíme hrát takhle. Jsem rád za takový zápas. Musíme teď sbírat body a odvézt tři odsud je výborné," uzavřel Čiliak.