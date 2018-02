Když už nepomáhá nic. Trápící se Spartu čeká týden pravdy

Jako tradičně měla před sezonou ty nejvyšší ambice, realita je však zcela odlišná, ačkoliv už tak silný kádr byl postupně ještě několika zvučnými jmény doplněn. Hokejová Sparta se ale potácí na hraně předkola play-off a pondělní porážkou s Olomoucí si situaci znovu zkomplikovala. Tři kola před koncem základní části nemá nic jistého a je klidně možné, že Pražané budou ve vyřazovací fázi sezony poprvé od ročníku 2010/11 chybět.



"Jsem hrozně zklamaný, už nevím, jak to zvednout. Mění se trenéři, přicházejí noví hráči, pro úspěch se dělá všechno. Ale nevím, jestli na to vůbec máme," kroutil po poslední prohře hlavou trenér Sparty František Výborný. Ten mužstvo v minulosti dovedl ke třem ligovým titulům, i proto na něj vedení na konci října vsadilo. Krátkodobě pak sice přišel nárůst formy, udělat nějakou sérii vítězství je ale pro jeho svěřence pořád nadlidský úkol.



A fakta proto hovoří jasně. Sparta je před posledními třemi zápasy desátá v tabulce, od dvanácté Boleslavi ji dělí pouhé tři body. Ve vyrovnané lize sice zároveň ztrácí jen šest bodů na šestý Zlín, ale Pražané se teď musejí dívat spíš pod sebe. "Snažíme se tomu dát maximum, ale je to pořád stejné. Nevím, jestli si hráči nevěří nebo jsou z toho podělaní, jak to vizuálně možná vypadá," přemítá Výborný.



Sparta chtěla využít olympijskou přestávku k načerpání sil a vyladění formy na extraligový finiš. V přípravných utkáních podlehla německému Norimberku a porazila silné Dynamo Moskva, všichni v klubu věřili, že se vydává správným směrem. Prohra s Olomoucí teď ale nabyté sebevědomí zase srazila. A Pražany čekají tři utkání pravdy, tři přímé souboje o osud sezony.

Jako před dvanácti lety? Těžko



Nejprve doma proti Zlínu a Mladé Boleslavi, v posledním kole pak na ledě Chomutova. Především dva závěrečné zápasy budou extrémně důležité, jde o kluby, které jsou aktuálně na jedenácté a dvanácté příčce. "Čeká nás týden, který ukáže, zda na to máme, nebo ne. Musíme se podívat pravdě do očí, naše hra je bohužel pořád totožná," podotýká viditelně nespokojený kouč Výborný.



A jeho mužstvo už začíná balancovat na tenkém ledě. Sparťanští fanoušci by jistě rádi našli paralelu v sezoně 2005/06. Tehdy jejich klub také neprožíval povedený ročník, krize pak vyvrcholila odvoláním trenéra Šindela. Místo něj přišla dvojice Výborný-Jelínek, Sparta po šňůře vítězství v závěru základní části na poslední chvíli proklouzla do play-off, ve kterém pak tým kolem Chabady, Břízy, Broše, Hlinky nebo Kratěny vystoupal až na pomyslný trůn.



Za současných okolností se ale něco podobného jeví nereálně. Přitom je to už jedenáct let, kdy Sparta ligu vyhrála naposled. Od té doby má cíle a plány v létě vždy nejvyšší, jenže na ledě to pak vázne. A letos zatím nepomáhá ani mohutné doplňování kádru. Však považte - brankář Laco, obránci Michálek, Kulda, Ďaloga, útočníci Buchtele, Jarůšek, Řepík. Tihle borci do Sparty přišli v průběhu sezony, všechno hotoví hráči, okamžité posily. I přesto ale výsledky pořád nepřichází.



A prostor na chyby se už tenčí, blamáž v podobě play-out není vůbec daleko. "Někdy jsme měli jasné body v kapse, ale vyhodili jsme je. To pak můžete malovat, co chcete, ukazovat video, jenže za ty hráče to neodehrajete," uvědomuje si Výborný. Teď musí věřit, že poslední tři kola přinesou jiný obrázek. A že se jeho hráčům povede rozjet něco podobného jako před dvanácti lety. Vsadil by si na to ale asi málokdo.