Když zůstaneme u tohoto hokeje, máme šanci s kýmkoliv, říká Šlégr

Litvínov ještě žije. Hokejisté Vervy po nedělní porážce na ledě Sparty 3:5 dnes snížili manko, které mají z jedenáctého místa na devátý Zlín a desátou Spartu. Před pátečním duelem v Ostravě ztrácí Severočeši na Berany tři body, na Spartu dva. Se Zlínem mají lepší bilanci vzájemných zápasů, s Pražany naopak horší. Kouče Jiřího Šlégra navíc naplňují optimismem výkony, jimiž se jeho tým prezentuje.

S Vítkovicemi, s nimiž změří Litvínovští síly v posledním kole, ještě v sezoně neztratili ani bod. Karty jsou rozdány jasně - Šlégrovi svěřenci předně potřebují všechny tři body. Teprve pak mohou studovat výsledky soupeřů v tuhém boji na hraně předkola a doufat v jejich zaváhání. Zlín přivítá rozjetou Kometu, Sparta zase vedoucí Liberec, který potřebuje bod k tomu, aby si zajistil vítězství v základní části.

"My nechceme koukat na soupeře, s kým hrajeme, ale chceme se soustředit hlavně na sebe. Všechny tři poslední odehrané zápasy byly z naší strany odmakané. Na Spartě jsme udělali individuální chyby a těmi jsme si prohráli zápas, ale nemyslím si, že bychom tam hráli špatně. I tam jsme hráli dobře, jen jsme udělali individuální chyby v prostoru brankoviště, což byla škoda. Ale to je za námi," připomněl Šlégr.

"Když u tohoto hokeje zůstaneme a budeme v tom pokračovat, tak si myslím, že máme šanci s kýmkoliv. Samozřejmě se podíváme, jak hraje soupeř přesilovky a oslabení, všechny tyhle obvyklé věci, ale je to opravdu o našem výkonu a našem přístupu. A já klukům věřím," zdůraznil Šlégr.

Výhrou 5:1 nad Plzní dostali Litvínovští Spartu a Zlín pod tlak. A pokud ne přímo pod tlak, když nemají situaci ve svých rukách, své soky přinejmenším znejistili. "Rozhodně jsme pořádně nabuzení. Kluci znova zvedli hlavu a znova zabojovali. Jsou na poslední zápas natěšení a uvidíme, jak to celé dopadne," uvedl Šlégr.

Pro Litvínov muselo být příjemné zjištění, že nebojoval o naději marně. A co víc - může pod sebe stále dostat oba dva týmy. O to je šance na záchranu sezony větší.

"Po Spartě bylo u nás samozřejmě obrovské zklamání, protože už to nemáme v našich rukách, ale na druhou stranu se dnes stalo, co se stalo - oba dva naši soupeři, s nimiž o předkolo bojujeme, jsou po porážkách v nelehké situaci a také musí uspět. Uvidíme, komu se to povede," řekl olympijský vítěz z Nagana Šlégr.

Bude páteční zápas něčím speciální? "Pojedeme akorát o den dříve, jinak bych to vyhodnotil pro nás jako zápas play off, protože jak jsem říkal klukům na ty poslední čtyři zápasy - pokud chceme být v play off, tak musíme hrát i play off hokej. A ten se snažíme hrát," uzavřel Šlégr, který se po 48. kole a porážce 3:4 s Brnem ujal týmu z pozice generálního ředitele místo odvolaného Milana Razýma.