Ke konci chyběly síly, smutní navrátilec Roth

Po dvouzápasové absenci způsobené zdravotními potížemi se vrátil do sestavy hokejistů Třince Vladimír Roth a při svém prvním startu ve finálové sérii proti Kometě Brno se ideální přihrávkou podílel na brance Ondřeje Kovařčíka na 1:2. Oceláři v utkání dokázali i smazat dvoubrankovou ztrátu, ale nakonec museli po trefě Tomáš Vincoura strávit porážku 2:3.

"Myslím, že z naší strany to bylo velice dobré utkání. Měli jsme hromadu šancí, možná v koncovce musíme trošku přidat. Někdy je to otázka toho, že to tam musí jen nějak spadnout. Bojovnost a všechno tam z naší strany bylo, jen jsme dali o jeden gól míň," litoval Roth.

Třinec se v utkání výrazně zlepšil od druhé třetiny, v které sice nejdříve inkasoval na 0:2, ale pak díky dvěma gólům vyrovnal. "Dá se říct, že druhý gól nás nakopl. Všechno z nás spadlo a už jsme věděli, že to tady musíme otevřít. Asi nám vyhovuje se do nich tlačit. Nečekat, co oni udělají s námi, ale udělat s nimi něco my sami," prohlásil sedmadvacetiletý produktivní zadák.

Při brance na 1:2 se dostal sám před brankáře Marka Čiliaka společně hned se dvěma spoluhráči Aronem Chmielewským a Ondřejem Kovařčíkem, jemuž přihrál před odkrytou branku. "Byl jsem po předešlé přihrávce natočený na Kovyho, jenom jsem tom posunul," komentoval ideální pas.

Třinec dokázal díky Davidovi Ciencialovi v přesilové hře krátce po polovině utkání vyrovnat, v úvodu závěrečné třetiny odolal celé dvě minuty v oslabení tří proti pěti, ale ve 47. minutě nakonec inkasoval rozhodující branku.

"To oslabení nás stálo hodně energie, ale mysleli jsme si, že když to ubráníme, tak nás to nakopne a Kometu to trošku nahlodá. Bohužel přišel rychle jejich gól a bylo těžké se z toho oklepat," prohlásil Roth.

Podle něj hráli Oceláři moc oslabení. "Bylo to těžké. Odehráli jsme to na maximum, bohužel to stojí hodně sil. Možná nám pak ke konci chyběly, abychom to zmáčkli a vyrovnali. Přeci jen ubývaly rychle, bylo tady vedro a hromada lidí," navázal Roth.

Prohraný zápas teď chce rychle hodit za hlavu bez ohledu na jeho vyrovnaný průběh. "Mrzí každá porážka, ať dostanete osmičku nebo je to o gól. Brno má druhý bod, my teď ztrácíme v sérii a jediné, na co koukáme, je příští zápas, abychom to srovnali na 2:2," uvedl Roth. Do utkání naskočil, přestože se po pauze necítil ještě úplně ideálně. "Doufám, že zápas od zápasu to bude lepší," dodal.