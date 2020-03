Kladno schytalo výprask a v extralize končí

Sledovali jsme živě. Hokejisté Kladna sestoupili po roce zpět do první ligy, kde strávili před návratem do extraligy pět let. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra podlehl v závěrečném 52. kole základní části v přímém souboji o záchranu v Litvínově 2:6. Osmačtyřicetiletý Jágr v utkání nebodoval. Dvěma góly včetně vítězného rozhodl o sedm let mladší kapitán Severočechů Viktor Hübl, jenž přidal i dvě nahrávky. Dokonce pět bodů za dva góly a tři asistence si v dresu vítězů připsal Tomáš Pospíšil. Účast v Lize mistrů si vybojoval obhájce titulu Třinec.

Pardubice využily nejlepší výchozí pozice v boji o záchranu, když dokázaly vyhrát v Brně 2:0. V Litvínově byl zápas dlouho vyrovnaný, jako rozhodující se ukázal Hüblův gól v přesilovce na 3:2 v čase 39:56.

Druhým jistým účastníkem Ligy mistrů po vítězi základní části Liberci, který si zajistil Prezidentský pohár s velkým předstihem, se stali Oceláři. Obhájce titulu porazil Plzeň 3:0 a ke druhému místu v dlouhodobé fázi mu pomohla i ztráta Sparty, která zdolala Olomouc až v nájezdech.

V předkole play off na sebe narazí Olomouc a Zlín a Hradec Králové s Karlovými Vary. Jistými dvojicemi pro čtvrtfinále jsou Sparta - Brno a Mladá Boleslav - Plzeň.