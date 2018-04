Kladno udolalo Vary a slaví první výhru. Doma uspěla i Jihlava

Kladenští Rytíři porazili ve 3. kole baráže o extraligu Karlovy Vary 3:1 a slaví první výhru. Gólem a asistencí se na tom podílel Roman Přikryl. Rytíři porazili Energii v souboji dvou prvoligových týmů v normální hrací době poprvé v sezoně.

Rytíři vstoupili do utkání stejně jako v pátek aktivně a vytvořili si výraznou střeleckou převahu. Brankář Novotný však až do 15. minuty bez větších problémů všechny pokusy domácích likvidoval. Poté však Kružík přihrál do ideální pozice Kautovi a Kladno vedlo. "Začátek utkání byl z naší strany poznamenaný těžkým pátečním utkáním proti Jihlavě, které jsme otáčeli a stálo nás neskutečně sil. V první třetině jsme měli trošku problém s pohybem, nedostali jsme se ke hře na kotouči, jak jsme chtěli," řekl trenér hostů Tomáš Mariška.

Středočeši však ve druhé třetině dokázali získat vedení zpět na svou stranu, když se trefil sváteční střelec Kehar. Třiadvacetiletý obránce v aktuální sezoně ani v předešlých dvou ani jednou neskóroval, dnes však překonal Novotného střelou od modré čáry. "Bylo to výborně sehrané. Kdyby tam ale náš hráč neclonil, nemohlo by to takhle padnout. Gólmani jsou výborní, umějí to chytat od modré," řekl Kehar, jenž ocenil pomoc Matěje Pekra.

Západočeši mohli opět bleskově srovnat, Cikánek si však s příležitostí Beránka poradil. Následně nedokázal zvýšit vedení domácích Miloslav Hořava mladší, v brejkové situaci se neprosadil ani Flek.

Hosté přidali ve třetí třetině, vytvořili si mírnou převahu, Cikánek byl ale pozorný. Kladno přežilo i první oslabení a nadechnout se mohlo při vlastní přesilovce, uklidňující třetí gól ale Rytíři nepřidali. V 59. minutě se ale po rychlém protiútoku prosadil Přikryl. "Myslím si, že jsme dnes byli o krůček lepší a zaslouženě vyhráli," uvedl trenér domácích Pavel Patera.

Hosté se duel pokusili zdramatizovat při power play posílené o vyloučení Kehara, gól ale nedali. "Měl jsem pěkný strach a docela jsem se na trestné zapotil. Klukům jsem ale věřil, že to dotáhnou do konce, což to se povedlo," uvedl Kehar.

3. kolo baráže o hokejovou extraligu: Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Branky a nahrávky: 15. T. Kaut (Kružík), 27. Kehar (Přikryl), 59. Přikryl (Strnad) - 17. Flek (Krejčí, Kverka). Rozhodčí: Roman Svoboda, Hodek - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 4828. Sestavy: Kladno: Cikánek - Štich, Svenlund, Štindl, Kehar, Lenďák, Repe - Kružík, T. Kaut, Redlich - D. Tůma, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad. Trenéři: M. Hořava st. a Patera. Karlovy Vary: F. Novotný - Podlipnik, Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Krejčí - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Kverka, Stloukal - Gríger, Skuhravý, Osmík - Vrdlovec, Tuominen, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.

Hokejisté Jihlavy porazili v utkání 3. kola baráže o extraligu Litvínov 4:1. Verva v duelu týmů, které dosud hrály nejvyšší soutěž, poprvé ztratila, Dukla naopak i do třetice bodovala a díky plnému zisku se dostala do čela tabulky o bod právě před Litvínov. Duel byl však dlouho na vážkách, ještě po druhé části vedla Jihlava 1:0.

Utkání začalo netradičně, když si oba týmy zkusily hned zkraje přesilovku za příliš mnoho hráčů na ledě. Početní převaha vyšla lépe domácím, kteří soupeře prakticky na celé dvě minuty zamkli v jeho obranném pásmu, ale z tlaku Dukla vedoucí branku vytěžit nedokázala.

Skóre se na Horáckém zimním stadionu poprvé měnilo až v 17. minutě, když při vlastním oslabení ujel Jiránek a skóroval v baráži podruhé v řadě. Litvínov, který v předchozích dvou zápasech neztratil proti účastníkům z WSM ligy ani bod, se v Jihlavě dlouho trápil.

Severočechům nevycházeli přesilovky a za první dvě třetiny se nedostali do žádné gólové příležitosti. Pokusy od modré čáry s přehledem likvidoval strážce domácí branky Kořenář. Jihlava při svých útočných akcích byla mnohem přímočařejší. Těsně před polovinou utkání ujížděl ze strany na Petráska Hlinka, ale jeho střelu mezi betony litvínovský gólman kryl.

Na začátku třetí třetiny se Litvínov sice usadil v útočném pásmu, ale po rychlém brejku Jihlavy a faulu na kapitána Čachotského inkasoval v zápase podruhé, když 42 vteřin před návratem vyloučeného Skleničky propálil Petráska od modré čáry Kajínek.

Snahy hostů o vstřelení kontaktní branky zmrazil v 46. minutě bek Frolo, který v obranném pásmu u hrazení dohrál Skořepu a za krvavé zranění v obličeji vyfasoval trest do konce utkání. Domácí hráli dokonce dvojnásobnou přesilovku, jenže využít ji nedokázali. Jedinou šanci měl Straka, který se prokličkoval až před Petráska, ale překonat ho nedokázal.

Na konci 54. minuty už se však prosadil z mezikruží Hubáček, který Duklu posunul už do tříbrankového vedení. Necelých pět minut před koncem hosté zkusili při přesilovce hru bez brankáře, ale bez gólového efektu. Snížit se hostům podařilo až na konci 58. minuty, kdy se prosadil Viktor Hübl v početní výhodě. Hosté pak znovu zkusili power play, nastřelili tyč, ale místo snížení přidal čtvrtý gól Dukly do prázdné brány Zeman.