Kladno urvalo body v Olomouci, Sparta dál šlape

Hokejisté brněnské Komety prohráli v 19. kole extraligy na svém ledě s Karlovými Vary vysoko 2:7.

Západočechy nastartovaly k výhře dva góly v přesilovce na začátku druhé třetiny a další dvě laciné branky na jejím konci. Energie tak přerušila svoji sérii tří zápasů bez výhry, naopak Kometa natáhla šňůru utkání bez vítězství na pět a v tabulce se propadla za svého nedělního přemožitele.

Domácí tým vstoupil do zápasu aktivněji a v úvodu si vytvořil i dvě šance, ale Plekanec ani Orsava své slibné pozice ve vedoucí gól nepřetavili. Kometa však pykala za nedůslednost v obraně, kdy z celkem nevinné akce prostřelil Vejmelku Koblasa a dostal tak Karlovy Vary do vedení.

To netrvalo dlouho, Kometa využila hned první přesilovou hru, když se po pěkné přihrávce Svačiny trefil zblízka Orsava. Brno pak svoji hru zklidnilo a hlavně zpřesnilo, nicméně šance Lva gól nepřinesla.

V úvodu druhé části hry Karlovy Vary dokonale využily početní výhodu na ledě. Nejprve Koblasa svým druhým gólem v zápase při hře pěti proti třem poslal hosty do vedení, o půl minuty později překonal Vejmelku a jeho čtyři spoluhráče v poli Gríger.

Brno začalo stíhačku nepříznivého stavu, ale stihlo v přesilové hře jen snížit, když se po kombinaci trefil opět Orsava. Místo vyrovnání ale přišel pro domácí tribuny šok, nejprve navýšil vedení Karlových Varů jejich nejproduktivnější hráč Rachůnek a 39 vteřin poté propadlo nenápadné nahození Poláka velmi lacino za Vejmelkova záda.

Nejistého strážce brněnské svatyně vystřídal do třetí třetiny Klimeš, ale s čistým štítem vydržel jen 33 sekund. Překonal jej Flek. Čtyřbrankové manko bylo na Kometu v současném rozpoložení velké sousto, zápas se už dohrával víceméně z povinnosti pod jasnou kontrolou hostí, kteří své vedení ještě navýšili opět díky Flekovi.

Hradec se propadá

Hokejisté Třince vyhráli na ledě Hradce Králové 4:1 a potřetí za sebou naplno bodovali. Naopak Východočeši si připsali čtvrtou porážku v řadě. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Michal Kovařčík.

Do první šance utkaní se dostali domácí, tečovaná střela Cibulskise ale skončila mimo. V páté minutě byl vyloučený Cingel a Oceláři toho využili k otevření skóre. Pohotovou dorážkou se o to postaral Michal Kovařčík. Při Polanského trestu se do dvou slibných příležitostí dostal Pavlík, Kváču ale nepřekonal. Krátce před koncem první třetiny Slezané své vedení navýšili, po krásné kombinaci bratří Kovařčíků skóroval starší Ondřej.

Ve 23. minutě mohl přidat třetí gól Ocelářů Hrehorčák, Mazance však nepřekonal. Třinečtí následně vcelku jistě bránili náskok a domácím se nedařilo vytvořit si výraznější převahu. V polovině utkání ale po Červeného přihrávce snížil před brankou osamocený Koukal. Tým kouče Varadi inkasoval poprvé po dvou zápasech s nulou. Hosté však dokázali na snížení rychle odpovědět, chybnou rozehrávku využil Hrehorčák.

Východočeši se tlačili do útoku, snažili se zkorigovat výsledek, třinecký obrana a pozorný Kváča ale byli proti. Ve 48. minutě Cibulskis přesilovce trefil jen tyč. Úřadující mistr zápas dovedl zkušeně do vítězného konce, při Vopelkově vyloučení se navíc podruhé trefil Michal Kovařčík. Smůlu domácích v koncovce podtrhnula další tyč po Cingelově střele.

Liberec znovu bodoval

Hokejisté Liberce vyhráli ve Zlíně 4:3, popáté za sebou naplno bodovali a vezou se na vítězné vlně po předchozí stejně dlouhé sérii bez zisku. Berani prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů.

Zlín vstoupil do utkání velmi sebevědomě a po celou první třetinu soupeře přehrával, ale jeho tlak byl spíše platonický. To Bílí Tygři hrozili jen výjimečně, ale když už, tak to stálo za to. V šesté minutě domácí bek Gazda chyboval v přesilovce při zakládání akce a Zachar po Krenželokově nahrávce využil přečíslení k tomu, aby poslal Liberec hned první střelou v duelu do vedení.

Za 49 sekund bylo vyrovnáno. Honejskovu přihrávku z rohu kluziště usměrnil na brankovišti dobře postavený Ferenc. Tím ovšem na góly bohatý úsek nekončil a za dalších 23 vteřin už Severočeši znovu vedli. I druhá jejich střela v zápase skončila v síti, když další chybu zlínské defenzivy potrestal v úniku Marosz.

Ze soupeřovy převahy se Bílí Tygři znovu vymanili v 11. minutě a i tentokrát z toho byla velká šance. Volný Bulíř už ale Čiliaka nepřekonal.

Berani měli v první části optickou převahu, v prostředním dějství ztratili i tu. Liberec navíc dokázal dvakrát navýšit vedení. Nejprve při hře ve čtyřech na obou stranách uspěl sám před Čiliakem Hudáček a ve 34. minutě už na 4:1 zvýšil Musil, jenž byl nejúspěšnější v nepřehledné situaci před brankovištěm. Naději na zvrat Zlínu zajistil po Gryšarově pasu přes celé hřiště z úniku Okál, který prostřelil Hrachovinu.

V poslední dvacetiminutovce si hosté hlídali vedení, soupeře do šancí nepouštěli a navíc téměř pořád drželi puk. Vše se změnilo až 4:38 minuty před koncem. Při Dernerovu trestu domácí sáhli ke hře bez brankáře, ve které snížil na rozdíl jediné branky Fryšara. Více už však i přes závěrečný nápor Zlín nezvládl.

Sparta válí

Hokejisté vedoucí pražské Sparty zvítězili v Litvínově 4:3 v prodloužení a připsali si pátou výhru za sebou. V čase 63:48 o tom rozhodl druhým gólem v utkání slovenský útočník Matúš Sukeľ. Verva prohrála pátý z posledních šesti duelů.

První branku utkání vstřelil již po 34 vteřinách novic v litvínovském dresu Mahbod, který pohotově dorazil Válkovu střelu, odraženou od horní tyče. Za 39 sekund bylo vyrovnáno. Sukeľ po nešťastném zákroku Januse dorazil puk do odkryté branky.

V šesté minutě se řítil na Sedláčka Mikúš, v poslední chvíli ho nedovoleně zastavil Piskáček a domácí dostali možnost početní výhody, kterou ale nevyužili. V polovině úvodní části se ale už dostali opět do vedení. Petružálek našel rozjetého Jarůška a ten zblízka chytře překonal Sedláčka.

Nástup do druhé třetiny vyšel lépe sparťanským hráčům. Po 26 vteřinách Rousek z mezikruží vyrovnal. V 26. minutě vystihl Jarůšek chybnou Řepíkovu rozehrávku, ale Sedláček jeho bekhendový blafák zlikvidoval. Další šanci měl Hanzl, střelu švihem z pravého křídla opět kryl sparťanský gólman.

V 34. minutě vypálil Košťálek, Janusovi puk propadl a hostující obránce jej v klidu mohl dojet a dorazit do prázdné branky. Slovenský brankář poté opustil branku a přenechal místo Honzíkovi. Litvínovu se povedlo vyrovnat v samém závěru třetiny. Hübl sklepl puk ze vzduchu a zamířil těsně pod horní tyčku. Rozhodčí branku i po prozkoumání videa uznali.

Třetí třetina začala z obou stran opatrněji. Nikdo nechtěl udělat chybu a duel bez větších šancí dospěl do prodloužení. V něm domácí hráli dvě minuty proti třem, ale ani to jim nepomohlo ke vstřelení branky. V 64. minutě se Sukeľ trefil zblízka do šibenice a rozhodl.

Boleslav zdolala Plzeň

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili doma Plzeň 4:3 v prodloužení a zabrali po dvou prohrách za sebou. V čase 62:34 rozhodl v přesilové hře čtyř proti třem tečí Radim Zohorna. Západočeši podlehli poprvé po čtyřech výhrách.

Plzeň zahájila zápas náporem a byla odměněna po necelých čtyřech minutách hry. Kantner projel přes polovinu hřiště, po střele ještě stihl dojet puk za brankou a vrátit ho do chumlu před Krošeljem, až záhadným způsobem skončil za jeho zády.

O tři minuty později se sám na levém kruhu ocitl Zbořil a díky jeho přesné trefě do horního rohu bylo vyrovnáno 1:1. Ze stejného prostoru přišla i druhá branka domácích, když se o deset minut později prosadil po Bičevskisově přiťuknutí Hrbas.

V polovině druhé třetiny mohl v závěru přesilové hry navýšit boleslavský náskok Skalický, ale v dobré pozici trefil jenom brankáře Frodla. Udeřilo však na druhé straně. Důrazný Kracík obral u mantinelu o puk Ševce, kotouč se dostal před branku k nekrytému Gulašovi, který si pohodlně potáhl Krošelje a připsal si druhý bod v zápase.

Dvacet vteřin před koncem druhé části byl v hlavní roli opět nejlepší střelec soutěže, který projel přes polovinu hřiště, v útočné třetině udělal piruetu a poslal Plzeň do vedení. Ani to ale ještě nebylo všechno. O deset vteřin později vrátil stav na remízu dělovkou od modré čáry Bernad.

Pět minut před koncem třetí třetiny se na Frodla vyřítil osamocený Skalický, ale zakončení po blafáku poslal mimo branku. A jelikož se neprosadil ani nikdo jiný, muselo se prodlužovat. V nastavení dostal dvouminutový trest hostující Vráblík a následnou přesilovku využil tečí Klepišovy střely Zohorna. Rozhodující situaci muselo ještě potvrdit video.

Vítkovice dokázaly otočit

Hokejisté Vítkovic zopakovali páteční obrat a v nedělním duelu extraligy proti Pardubicím také zápas z 0:2 otočili na vítězných 3:2 po samostatných nájezdech. Dva góly vstřelil nejlepší vítkovický kanonýr Roberts Bukarts. Východočeši podlehli Ostravanům pošesté v řadě. Byť v posledních třech kolech pokaždé zabodovali, zůstávají na posledním místě tabulky.

Vítkovice po velkém pátečním obratu proti Kometě znovu začaly vlažně a byli to hosté, kteří v úvodu vyvinuli větší aktivitu. Do vedení je poslal ve 14. minutě Beran, který při signalizované výhodě Svobodou tečoval Zdráhalovo nahození. Hosté pak z brejku mohli i zvýšit, ale Harju padajícího Svobodu nepřehodil.

Domácí se k ohrožení pardubické brány dostali až v úplném závěru první dvacetiminutovky. Páteční hrdina Bukarts byl sám před Kacetlem, který však jeho ránu vyrazil.

Do druhé části naopak Vítkovičtí nastoupili mnohem lépe a vytvořili si převahu. Do sóla se nečekaně dostal obránce Bodák, ale Kacetl jeho akci eliminoval stejně jako o pár minut později možnost Schleisse.

Pak ale opět přišly příležitosti Pardubic. Svoboda vychytal Tybora i Mandáta, ale v 36. minutě už nedokázal odvrátit gól po hostujícím přečíslení dva na jednoho a Látalově střele. Do podobného průniku se Látal dostal znovu v dalším střídání, ale Svoboda domácí podržel.

Domácí opět začali dohánět promarněný čas až v třetí části. Bukarts ve 43. minutě po kombinaci s Romanem ranou bez přípravy prostřelil Kacetla a domácím znovu narostla křídla. Už jen na tři pětky, které kouč Petr na ledě točil, nabraly tempo a ve 49. minutě bylo vyrovnáno, když ze vzduchu baseballově zasmečoval puk do sítě Stránský. Regulérnost gólu pak rozhodčí zkoumali nadvakrát bezmála deset minut.

Vítkovice mohly skóre obrátit ve vlastním oslabení; Schleiss a Mallet v něm jeli dvakrát sami na Kacetla, který však zabránil nejhoršímu. Zato v prodloužení měli blíže k bonusovému bodu hosté, Tybor však trefil jen tyčku a Mandát při velkém tlaku v přesilovce zblízka za Svobodu puk nepropasíroval. Hrdinou nájezdů byl vítkovický Bukarts, který proměnil oba pokusy a v šesté sérii rozhodl.

Cenná výhra pro Kladno

Hokejisté Kladna zvítězili v Olomouci 3:1, vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a posunuli se právě před Hanáky na desáté místo. V sestavě Rytířů nechyběl hvězdný Jaromír Jágr, jehož start byl po zranění ze závěru pátečního domácího duelu se Zlínem nejistý. Olomouc neuspěla po dvou výhrách za sebou.

Kladno začalo velice aktivně a dostávalo se častěji do zakončení. Hned ve čtvrté minutě otevřel skóre Strnad, který prostřelil Konráda mezi betony. Vzápětí mohl srovnat Tomeček, ale s jeho pokusem si Godla poradil. K nebezpečnému zakončení se dostal i Jágr, který tísněný vyvezl puk zpoza branky a zakončil.

Na druhé straně Godla opět úspěšně zasáhl proti Klimkově střele. Ve 13. minutě Austin na modré čáře zachytil nepřesnou přihrávku domácích, najel si do ideální střelecké pozice a zvýšil na 2:0.

Na začátku druhé třetiny Kolouch těsně minul bránu hostů. Potom i Klimek v další šanci zakončil nepřesně. V 26. minutě Zikmund z úhlu nahodil puk, který propadl až za Konráda. Domácí trenéři Moták a Tomajko sáhli ke změně v brankovišti a nastoupil Lukáš.

Olomoučtí zvýšili aktivitu a začali se více dostávat do šancí. Kladenský brankář zlikvidoval postupně střely Koloucha i Irgla, který se potom dostal i do úniku, ale Godlu nepřekonal.

Olomouc ještě zvýšila tlak v útočném pásmu. K několika střelám se dostal Irgl a Tomeček po kombinaci s Klimkem trefil pouze boční síť. Na druhé straně se neprosadil v úniku Redlich. V 56. minutě při Kautově vyloučení přišel Godla o čisté konto. Škůrek si na modré čáře vyžádal přihrávku, poslal puk na Irgla a ten kladenského gólmana prostřelil. Domácí ještě na poslední půlminutu odvolali brankáře, ale gól už ani na jedné straně nepadl.