Kladno získalo skalp favorita, V Olomouci rozhodly nájezdy

Hokejisté Zlína zdolali ve 33. kole extraligy doma poslední Pardubice 4:1 a slavili výhru ve vzájemných zápasech podeváté za sebou. Dvěma góly se na pátém vítězství Beranů z posledních šesti zápasů podílel útočník Bedřich Köhler. Dynamo si připsalo šestou prohru z uplynulých sedmi duelů.

Zlín v minulých dvou domácích kláních vstřelil celkem 14 gólů a i tentokrát začal náporem. Skóre se však Beranům ze začátku otevřít nepovedlo. Hosté měli svou možnost po chybné rozehrávce Freibergse, jenže Kašík byl úspěšnější jak při první střele, tak při dorážce Kusého.

V polovině úvodní části hrálo Dynamo oslabení, Berani vykombinovali dobrou akci, na jejímž konci pálil Ferenc, ale pouze do Kacetla. Ve 13. minutě už však domácí šli do vedení, když Řezníčkův pokus tečoval úspěšně Köhler. Za 65 sekund měli Východočeši už dvoubrankové manko. Přesilovkovou akci po ose Šlahař, Okál zakončil do prázdné branky Honejsek.

Pardubicím se podařilo dostat zpět do hry po sedmi minutách prostředního dějství, kdy sice Kašík nejdříve odolal, nakonec ale přeci jen Kolář dostal kotouč za brankovou čáru.

Zlínu vrátil šest sekund před koncem druhé třetiny dvoubrankové vedení Köhler. Při přečíslení dva na jednoho překvapil nejen Kacetla, zakončení vzal na sebe a nekompromisní ránou příklepem poslal puk na bližší tyčku. Zároveň se touto brankou Köhler dostal na desáté místo historické tabulky zlínských střelců, doposud jich ve žlutomodrém dresu obstaral 120.

Ve 46. minutě si Dynamo zahrálo první početní výhodu, přičemž snížit v ní mohl Látal, jenž ale selhal, když z bezprostřední blízkosti místo do prázdné branky pálil do boční sítě. Podobnou možnost měl o chvíli později na druhé straně při vyloučení právě Látala také Ferenc, ani on však ukazatelem stavu nepohnul. Beranům to ale vadit nemuselo, při power play Pardubic dal razítko na jejich výhru Fryšara.

Překvapivá výhra Kladna

Hokejisté Liberce prohráli v 33. kole extraligy v Kladně 0:2, vyšli poprvé po 16 zápasech bodově neprázdno a promarnili šanci na posun do čela tabulky zpět před Spartu. Rytíři zabrali po dvou prohrách. O góly se postarali během 37 sekund v 18. minutě Petr Vampola a Marek Hovorka. Brankář Denis Godla udržel podruhé v sezoně čisté konto.

Do sestavy Bílých Tygrů se po zranění poprvé od 8. prosince vrátil ofenzivní lídr Michal Birner, v obraně si odbyl premiéru v extralize Vratislav Kunst. Za Kladno nastoupil podruhé v sezoně na střídavý start z prvoligové Slavie útočník Petr Vampola, mistr světa z roku 2010, který pomohl Rytířům loni k návratu do extraligy. Kladno se muselo opět obejít bez Jaromíra Jágra.

Bílí Tygři v úvodu měli převahu, ale Godla si poradil se šancemi Hudáčka či Birnera. Domácí měli možnost po faulech Hudáčka a Lence hrát dvě přesilové hry, ale ani jedna se jim nepovedla.

V 18. minutě jen krátce poté, co se sami ubránili v prvním oslabení, se domácí radovali. Nash vyslal do úniku Vampolu, který z pravého kruhu zamířil přesně k protější tyči. V zápětí po Strnadově akci vypíchl Hrachovina puk hokejkou jen před Hovorku, který v sedmém zápase po návratu do Kladna vstřelil první branku.

V druhém dějství Rytíři dlouho nepouštěli Liberec do šancí a sami mohli zvýšit při Bulířově trestu, ale Hrachovina Nashovu střelu kryl. Liberec si postupně začal vytvářet příležitosti, Godla však Rytíře držel. Nedovolil skórovat osamocenému Hudáčkovi, poradil si s Kotvanovou ránou v přesilové hře a před druhou pauzou vleže pravým betonem zastavil velkou možnost Krenželoka.

Liberec dohrával od 45. minuty bez útočníka Jelínka, který dostal za faul na Machače trest na pět minut a do konce utkání. Rytíři sice dlouho početní výhodu neproměnili, ale nadále se úspěšně bránili, při pobytu Melky a Hajného na trestné lavici i 27 sekund ve třech proti pěti. Na stavu už nic nezměnila ani závěrečná power play hostů.

Brno s Čiliakem nevyhrálo

Hokejisté Hradce Králové zdolali v 33. kole extraligy Brno 2:1 v prodloužení a vyhráli potřetí za sebou. Mountfield tak uspěl ve vzájemných zápasech poprvé po šesti porážkách. Za Kometu nastoupil poprvé po návratu z hostování ve Zlíně brankář Marek Čiliak a pomohl k zisku bodu 39 zákroky.

Čiliak hned od začátku ukazoval kvalitu - ale to stejné platilo také o Mazancovi na druhé straně. Vždyť Kometa hrála již od jedenácté vteřiny přesilovku. První útok, v němž zraněného Holíka nahradil zkušený Plekanec, se však neprosadil. Vincoura, ještě v prosinci hráče Hradce, totiž zastavil Mazanec.

Pro Brno to byla největší šance první třetiny, poté už byli aktivnější domácí. Jenže jim selhávala koncovka nebo naráželi na tradičně výborného Čiliaka. Radovan Pavlík vystřelil stejně jako Cibulskis či Lev vedle, Rosandič zase poslal puk do Čiliakovy lapačky. Nejvýraznější možnost první dvacetiminutovky měl na jejím konci Chalupa - ale Čiliak byl lepší.

Domácím nakonec pomohla změna stran a jednoduchost. Ve 21. minutě napálil puk od modré čáry útočník Cingel a gólman nezasáhl - kotouč prošel Čiliakovi pod betonem. Hradec byl stále lepší, jenže nebyl schopen přidat druhou branku. Možnosti přitom měl, jenže neskórovali ani ti nejzkušenější Smoleňák s Koukalem.

Hosté v 53. minutě vyrovnali a prosadila se první formace. Puk napálil po buly kapitán Zaťovič, který tak dal už 20. gól v sezoně. Královéhradečtí měli poté obří šanci rozhodnout. Pět minut před koncem začali hrát minutu a půl trvající přesilovku pět na tři, jenže nebyli schopni skórovat. A vlastně se ani nedostali do větší šance.

Proto zápas dospěl do prodloužení. To však trvalo jen 29 vteřin. Domácí trenéři do něj nasadili první útok, tedy ani jednoho obránce, což se záhy projevilo. Kapitán Smoleňák zakončil skvělou akci a rozhodl.

V Olomouci rozhodovaly nájezdy

Hokejisté Plzně zvítězili v utkání 33. kola extraligy v Olomouci 3:2 po samostatných nájezdech. Hanáci dvakrát dotáhli vedení hostů, o výhře Škody pak ale rozhodl útočník Vojtěch Němec. I do třetice tak ve vzájemných utkáních v sezoně vyhrál tým v pozici hosta.

Na začátku v přesilovce mohl skóre otevřít Irgl, ale Nahodilovu přihrávku před odkrytou branku netrefil. V zápětí v přesilovce nabídl Gulaš puk těsně před brankovištěm Mertlovi, toho však domácí gólman vychytal. Po chybě domácí obrany se kotouč odrazil před branku, kam se dostal Mertl a z bezprostřední blízkosti prostřelil Konráda.

Do slibné pozice s pukem se prosadil i Irgl, jenže spadl. Do další útočné akce se dostala Olomouc, ta ale skončila posunutou brankou a dvouminutovým trestem pro Čerešňáka. Z přesilovky se domácím povedlo vyrovnat po střele Irgla: Frodl puk jen vyrazil a do odkryté branky ho dorazil Nahodil. V poslední minutě první třetiny ještě vystřelil Valenta, Frodl jeho střelu vyrazil.

Domácí druhou třetinu začali tlakem. Strapáč s Irglem šli do přečíslení dva na jednoho, Irgl ale pálil pouze do Frodla. Na opačné straně Gulaš nahrál Jankovi, ten sice při střele spadl, ale i tak jeho pokus skončil v brance domácích.

Olomouc zlepšila svou hru a okupovala útočné pásmo Plzně, ta hrozila většinou jen z protiútoků. Ani dvě přesilovky nepřinesli domácím vyrovnání. Po skončení druhé přesilovky se domácí dostali ještě do útočného pásma, kde od modré čáry střílel Valenta, jeho ránu tečoval Káňa a ta zapadla s přispěním tyčky do branky.

V oslabení dokázali domácí Klimek s Knotkem ujet, ale Knotkovi se v rychlosti nepovedlo zakončit. Sám před Konrádem dostal puk Kantner, domácí brankář puk vyrazil. V přesilovce domácích se k zakončení dostal Irgl, Frodl chytil. Přesilovku měla i Plzeň, v ní se k zakončení dostal Gulaš, domácí brankář si opět poradil. O pár vteřin později byl v akci opět Gulaš, tentokrát si ale pomohl hákováním a dostal dvouminutový trest.

Ve třetí třetině nepadla branka a zápas pokračoval do prodloužení. V něm Knotek tváří v tvář Frodlovi zaváhal a branku netrefil. Ani střely Irgla a Gulaše v brance neskončily a tak o zápase rozhodovaly samostatné nájezdy. Ten rozhodující dal Němec, po něm uspěl na straně hostů ještě i Gulaš, zatímco domácí při všech čtyřech pokusech selhali.