Kladno získalo skalp favorita, Zlín nezaváhal

Hokejisté Zlína zdolali ve 33. kole extraligy doma poslední Pardubice 4:1 a slavili výhru ve vzájemných zápasech podeváté za sebou. Dvěma góly se na pátém vítězství Beranů z posledních šesti zápasů podílel útočník Bedřich Köhler. Dynamo si připsalo šestou prohru z uplynulých sedmi duelů.

Zlín v minulých dvou domácích kláních vstřelil celkem 14 gólů a i tentokrát začal náporem. Skóre se však Beranům ze začátku otevřít nepovedlo. Hosté měli svou možnost po chybné rozehrávce Freibergse, jenže Kašík byl úspěšnější jak při první střele, tak při dorážce Kusého.

V polovině úvodní části hrálo Dynamo oslabení, Berani vykombinovali dobrou akci, na jejímž konci pálil Ferenc, ale pouze do Kacetla. Ve 13. minutě už však domácí šli do vedení, když Řezníčkův pokus tečoval úspěšně Köhler. Za 65 sekund měli Východočeši už dvoubrankové manko. Přesilovkovou akci po ose Šlahař, Okál zakončil do prázdné branky Honejsek.

Pardubicím se podařilo dostat zpět do hry po sedmi minutách prostředního dějství, kdy sice Kašík nejdříve odolal, nakonec ale přeci jen Kolář dostal kotouč za brankovou čáru.

Zlínu vrátil šest sekund před koncem druhé třetiny dvoubrankové vedení Köhler. Při přečíslení dva na jednoho překvapil nejen Kacetla, zakončení vzal na sebe a nekompromisní ránou příklepem poslal puk na bližší tyčku. Zároveň se touto brankou Köhler dostal na desáté místo historické tabulky zlínských střelců, doposud jich ve žlutomodrém dresu obstaral 120.

Ve 46. minutě si Dynamo zahrálo první početní výhodu, přičemž snížit v ní mohl Látal, jenž ale selhal, když z bezprostřední blízkosti místo do prázdné branky pálil do boční sítě. Podobnou možnost měl o chvíli později na druhé straně při vyloučení právě Látala také Ferenc, ani on však ukazatelem stavu nepohnul. Beranům to ale vadit nemuselo, při power play Pardubic dal razítko na jejich výhru Fryšara.

Překvapivá výhra Kladna

Hokejisté Liberce prohráli v 33. kole extraligy v Kladně 0:2, vyšli poprvé po 16 zápasech bodově neprázdno a promarnili šanci na posun do čela tabulky zpět před Spartu. Rytíři zabrali po dvou prohrách. O góly se postarali během 37 sekund v 18. minutě Petr Vampola a Marek Hovorka. Brankář Denis Godla udržel podruhé v sezoně čisté konto.

Do sestavy Bílých Tygrů se po zranění poprvé od 8. prosince vrátil ofenzivní lídr Michal Birner, v obraně si odbyl premiéru v extralize Vratislav Kunst. Za Kladno nastoupil podruhé v sezoně na střídavý start z prvoligové Slavie útočník Petr Vampola, mistr světa z roku 2010, který pomohl Rytířům loni k návratu do extraligy. Kladno se muselo opět obejít bez Jaromíra Jágra.

Bílí Tygři v úvodu měli převahu, ale Godla si poradil se šancemi Hudáčka či Birnera. Domácí měli možnost po faulech Hudáčka a Lence hrát dvě přesilové hry, ale ani jedna se jim nepovedla.

V 18. minutě jen krátce poté, co se sami ubránili v prvním oslabení, se domácí radovali. Nash vyslal do úniku Vampolu, který z pravého kruhu zamířil přesně k protější tyči. V zápětí po Strnadově akci vypíchl Hrachovina puk hokejkou jen před Hovorku, který v sedmém zápase po návratu do Kladna vstřelil první branku.

V druhém dějství Rytíři dlouho nepouštěli Liberec do šancí a sami mohli zvýšit při Bulířově trestu, ale Hrachovina Nashovu střelu kryl. Liberec si postupně začal vytvářet příležitosti, Godla však Rytíře držel. Nedovolil skórovat osamocenému Hudáčkovi, poradil si s Kotvanovou ránou v přesilové hře a před druhou pauzou vleže pravým betonem zastavil velkou možnost Krenželoka.

Liberec dohrával od 45. minuty bez útočníka Jelínka, který dostal za faul na Machače trest na pět minut a do konce utkání. Rytíři sice dlouho početní výhodu neproměnili, ale nadále se úspěšně bránili, při pobytu Melky a Hajného na trestné lavici i 27 sekund ve třech proti pěti. Na stavu už nic nezměnila ani závěrečná power play hostů.