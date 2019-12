Kluby chtějí, aby se nesestupovalo. Sparta a Liberec jsou proti

Hokejovou extraligu může v průběhu roku potkat druhá velká změna. Výkonný výbor hokejového svazu v únoru nečekaně rozhodl o zrušení baráže a zavedl přímý sestup, asociace klubů se však podle informací deníku Sport chystá v průběhu sezony tento krok zvrátit a chce, aby nesestoupil nikdo.

Umožnit by jí to mělo převzetí řízení soutěže, o které Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) se svazem jedná a podle všeho se tak v lednu stane. Následně jsou podle deníku kluboví manažeři připraveni na mimořádné valné hromadě změnu pravidel nezvykle v průběhu sezony odhlasovat s tím, že vítěz první ligy extraligu rozšíří a další ročník bude hrát 15 týmů.

"Kluby o tento krok mají patrně zájem. Zástupci se sešli na společné schůzce, teď záleží na nich, jestli bude valná hromada a zda se shodnou, či případně neshodnou. Na schůzce se zástupci klubů jsem nebyl, poté se sešli s prezidentem svazu, u toho jsem byl. Přednesli návrh, že žádají o převzetí extraligy, v čemž jim nemůžeme bránit, tento krok jim z memoranda náleží," uvedl ředitel soutěže Josef Řezníček pro sport.cz.

Změny v soutěži podle Sportu aktivně podporují například majitel Kladna Jaromír Jágr, šéf Litvínova Jiří Šlégr nebo vedení Hradce Králové. Proti nejsou ani v Pardubicích či ve Vítkovicích, kterým také může hrozit přímý sestup. Naopak Sparta či Liberec jsou proti uzavření a rozšíření soutěže.

"Bohužel jsme u žádného jednání o uzavření soutěže nebyli přítomni, ani jsme k němu nebyli přizvání. Způsob, kterým došlo k otevření tohoto tématu během probíhající soutěže, považujeme za velmi nešťastný. Dle našich informací nejsme jediní, kteří se k uzavření rozběhnuté soutěže neměli možnost vyjádřit. Tento návrh pochopitelně důrazně odmítáme," uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová na twitteru. Prakticky stejně se vyjádřil i Liberec.

Plány některých klubů zkritizoval nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš. "To, jak si furt říkáme, pojďme vylepšit ligu, to má být jako ono!!! Fuj, pod to bych se v životě nepodepsal," komentoval kapitán Plzně zprávy o možném schválení změn v průběhu sezony.

S případnou úpravou herního řádu nesouhlasí ani šéf hokejového svazu Tomáš Král, který i nadále podporuje sportovní model - sestup a postup. "Pokud kluby převezmou řízení soutěže, teprve následně mohou přijít se svými návrhy, svým modelem, kde je potřeba vyjádření souhlasu svazu. Jinými slovy se APK musí se svazem dohodnout," uvedl Král pro iSport.cz.

Svaz převzal řízení extraligy v roce 2016, ale podle smlouvy je povinen v případě zájmu APK LH předat jej zpět. Pokud však budou kluby chtít změnit počet účastníků nad 14, musí s tím podle jeho slov svaz souhlasit a schválit musí i herní model.

Podle generálního manažera Hradce Králové Aleše Kmoníčka je momentálně nejdůležitější, aby APK LH převzala zpět řízení extraligy. "Pokud si kluby převezmou extraligu, tak pochopitelně tam jsou snahy od majitelů udělat něco s herním systémem. Ale než si převezmeme soutěž, nic se měnit nebude," uvedl Kmoníček pro deník Sport.