Kometa deklasovala Karlovy Vary. Liberec znovu vyhrál

Hokejisté Komety zvládli tři domácí zápasy během vánočních svátků s plným bodovým ziskem. V utkání 32. kola jasně přehráli karlovarskou Energii 9:1, dosáhli na rekordní výhru sezony i novodobé historie a oplatili Západočechům podzimní domácí porážku 2:7. V tomto extraligovém ročníku dokázaly vyhrát o osm branek právě jen Karlovy Vary, které zvítězily nad Pardubicemi 8:0. Na výhře Komety se podílel třemi brankami a stejným počtem asistencí americký střelec Peter Mueller.

Na čtyři branky nahrál Petr Holík, který se ale v polovině duelu zranil a utkání nedohrál. Kometa se vítězstvím posunula na páté místo tabulky, Vary klesly na sedmou příčku.

Kometa vstoupila do zápasu aktivně a s útočnou chutí. Výborně bruslila, vytvořila si převahu a brzy ji taky zužitkovala. Holík procpal nahrávku přes dva obránce na Muellera a americký střelec zasunul puk mezi betony gólmana Novotného.

Hosté se útočně osmělili až po inkasovaném gólu, ale Koblasův pokus z voleje neměl šanci být gólovým. Naopak podruhé udeřila Kometa, když Svozilovu střelu od modré tečoval na úrovni ramen Orsava a regulérnost gólu potvrdil videozáznam.

Jen 33 vteřin druhé třetiny stačilo k tomu, aby úderné komando z prvního brněnského útoku zakončilo další kombinaci třetím gólem a vyhnalo z branky Novotného. Sedmnáctiletému náhradníkovi Janu Bednářovi zvedl sebevědomí hned první zákrok, když zlikvidoval Muellerovo sólo, ale práce mu neubylo. Naopak.

Kometa pokračovala v drtivém tlaku, během pěti minut dali její hráči tři góly vesměs do odkryté branky. Už v polovině zápasu měl Mueller na kontě hattrick.

Nádech exhibice domácím pokazily Vejmelkovo špatné vyjetí, po němž daly Vary čestný gól, a především zranění Holíka, který po nárazu na mantinel skončil na nosítkách.

Brňané při pětibrankovém vedení přece jen zvolnili tempo, což ale platilo jen do konce druhé třetiny. V závěrečném dějství rozjela Kometa brankostroj znovu a hostující hráči byli rádi, že si závěr roku nepokazili desítkou.

Liberec znovu vyhrál

Liberec porazil doma Zlín 2:1 a bodoval už v šestnáctém utkání za sebou. Patnáct zápasů z toho bylo vítězných a Bílí Tygři tak nadále drží první místo v tabulce. Naopak Zlín neuspěl po čtyřech výhrách v řadě a zůstává devátý. Dvěma góly zařídil výhru Bílých Tygrů útočník Jaroslav Vlach.

První velkou šanci měl hned v úvodní minutě zápasu navrátilec do liberecké sestavy Bulíř, mířil však těsně vedle. Na opačné straně prověřil Hrachovinu dělovkou od modré čáry Ferenc. První přesilovou hru v utkání si zahráli Bílí Tygři, Čiliaka však neohrozili.

Skóre se poprvé změnilo v deváté minutě. Při signalizované výhodě domácích přihrál Bulíř zpoza branky na modrou čáru, jenže tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů a puk tak doklouzal až do opuštěné liberecké branky. Kuriózní vlastní gól byl připsán zlínskému Šlahařovi. Liberečtí mohli okamžitě vyrovnat v přesilovce, Berani se ale ubránili.

Druhé dějství začalo náporem Severočechů, Čiliak si ale se střelami Kotvana a Knota poradil. V 27. minutě už ale bylo vyrovnáno, když po krásné kombinaci s Najmanem a Průžkem střílel do odkryté branky Vlach. A za další dvě minuty už Bílí Tygři otočili skóre ve svůj prospěch. Z dobré Průžkovy práce opět těžil Vlach.

Vyrovnání měl hned vzápětí na hokejce Claireaux, Hrachovina ale jeho bekhendový blafák chytil. Poté si Zlínští zahráli početní výhodu a blízko gólu byl Šlahař, Hrachovina ale vytáhl další parádní zákrok. Na druhé straně mohl navýšit vedení Liberce Bulíř, také Čiliak si však připsal výtečný zásah.

V úvodu třetí části se do dobré příležitosti dostal Claireaux, vystřelil ale těsně mimo. Na druhé straně prověřil Čiliaka Zachar, zlínský brankář ale neměl s jeho střelou problém. Poté se až před Čiliaka natlačil Najman, místo střely ale ještě hledal Vlacha, jehož střelu zblokovala zlínská obrana.

Liberečtí se poté přece jenom více zatáhli a zlínské útoky tak často narážely na dobře zformovanou defenzivu domácích. Poté se do velké šance dostal Köhler, tváří v tvář Hrachovinovi ale neuspěl.

Tři minuty před závěrečnou sirénou sáhli Berani ke hře bez brankáře, která byla následně umocněna ještě přesilovkou. Obrovskou příležitost k vyrovnání měl po Fořtově přihrávce Honejsek, nedokázal ale trefit odkrytou branku. Liberec už se poté ubránil.

Dynamo zůstává poslední

Vítkovice v přímém souboji týmů ze spodku tabulky porazily Pardubice na jejich ledě 4:2 a odskočily jim na rozdíl pěti bodů. Ostravané k vítězství nakročili už v první třetině, kterou vyhráli o dvě branky. Pardubice po většinu zápasu marně hledaly recept na soupeřovu obranu v čele se skvělým Miroslavem Svobodou. Vítkovice vyhrály po třech porážkách.

V souboji posledního s předposledním šly ve čtvrté minutě do vedení Vítkovice, když Kubalík zpoza branky našel Romana a ten se trefil pod Kacetlovu vyrážečku. Dynamo si postupně vynutilo soustavný tlak a dlouhé minuty kroužilo kolem Svobody, jenže bez větších příležitostí. Ostravané trpělivě čekali na šance a v ofenzivě byli i při minimu pokusů nebezpečnější. Druhý gól měl na holi Mallet, ale Kacetl rychle vytasil beton.

Pardubice střeleckou nemohoucnost neprolomily ani v přesilovce, kdy z dobré pozice přestřelil Látal. Zákonitě tak přišel trest, když bleskový protiútok zužitkoval ranou k tyči Krenželok. Další gól mohl ve druhé třetině v početní výhodě přidat Bukarts, jenže tentokrát se Kacetl zaskvěl. Jinak Vítkovice spoléhaly hlavně na brejky a jeden takový v oslabení neproměnil Lakatoš.

Dlouho to však hostům stačilo, Dynamo sice nadále tlačilo, ale kolem branky bylo bezzubé a navíc naráželo na jistého Svobodu. Až v 35. minutě po vyjetí zpoza branky překvapivě vystřelil Mandát a kotouč propadl do sítě. Jenže za minutu a půl pardubičtí hráči hrubě chybovali v rozehrávce a Werbik ranou bez přípravy vrátil svému týmu dvoubrankový náskok. Další tutovku následně spálil Trška a na druhé straně Tybor v úniku ani pořádně nezakončil.

Právě po faulu domácího útočníka hrály Vítkovice na startu třetí třetiny přesilovku a Roman parádní ranou k bližší tyči zvýšil už na 4:1. Od pátého gólu poté uchránil Dynamo Kacetl, který sebral radost Malletovi a poté i unikajícímu Veselému.

Pardubice se dál utápěly v marných ofenzivních pokusech, v největší šanci trefil Tybor tyč. V 55. minutě sice dal domácím hráčům naději dorážející Harju, ale další gól už Východočeši nepřidali ani při dlouhé hře bez brankáře.

Olomouc předvedla obrat

Hokejisté Kladna podlehli Olomouci 3:4 v prodloužení. Přímý souboj o desítku Rytíři, kteří se opět museli obejít bez majitele klubu Jaromíra Jágra, lépe rozehráli a po první třetině vedli 2:0. Po vyrovnání měli opět navrch, ale na začátku 58. minuty vyrovnal druhým gólem v utkání bek Jiří Ondrušek. Po 25 sekundách prodloužení pak i díky Ondruškově asistenci rozhodl v početní výhodě Lukáš Klimek. Tři body (1+2) stihl i jejich spoluhráč Zbyněk Irgl.

Hned v úvodu zahrozil Nahodil, poté zachránila domácího gólmana Godlu tyčka po Dujsíkově nahození, ale jinak bylo v průběhu první třetiny o něco aktivnější a nebezpečnější Kladno. V její polovině zakončil Kaut do Konrádovy lapačky.

Pak už přišly i góly. A hosté k tomu napomohli svými fauly. Po Burianově prohřešku byl na konci povedené souhry Bílek, jenže těsně přestřelil. Dujsíkův krosček znamenal 51 sekund přesilovky pět na tři pro Středočechy. A ti nepohrdli - po 16 sekundách O'Donnell ze stejné pozice, z níž předtím zakončoval Bílek, otevřel skóre.

Hajný pak už při hře pět na pět neprostřelil Konráda. O chvilku později se ale prosadil z dorážky Kaut a Rytíři vedli už o dva góly. Snížit mohl ještě do přestávky Irgl, jenže Godla byl proti.

Zkušený lídr hostující ofenzivy měl také první větší šanci druhé části, když si vybruslil v početní výhodě do šance před domácím brankovištěm, i tento minisouboj ale vyhrál Godla. Irgl se pak ale přece jen dočkal, když povedenou ranou využil přesilovku a v 39. minutě vrátil Hanáky do hry.

Kladenští znervózněli a herní převaha se přestěhovala na hokejky hostů. V polovině 49. minuty pálil po Irglově nahrávce tvrdě od modré čáry Ondrušek a trefil přesně - 2:2. Půl minuty nato navíc fauloval Barinka, hosté ale možnost k dokonání obratu nevyužili.

Na tahu tak byli opět Rytíři. V 53. minutě udělal velkou chybu Škůrek, když prohrál souboj v blízkosti pravé Konrádovy tyčky s Redlichem, ten našel Strnada a domácí kapitán vrátil vedení Středočechům. Další Ondruškova bomba na začátku 58. minuty ale znamenala opětovné vyrovnání a zápas dospěl do prodloužení.

Pro Rytíře bylo však velkou komplikací naprosto zbytečné vyloučení Nashe z konce základní hrací doby. Jeho seknutí přišlo domácí draho - hned v čase 60:25 rozhodl nekompromisní ranou Klimek.

Plzeň zvládla nájezdy

Plzeň zdolala Mladou Boleslav 3:2 po samostatných nájezdech a po dvou porážkách znovu uspěla. Domácí sice během první třetiny dvakrát vedli, ale hosté stačili vždy gólově odpovědět. Zbytek hrací doby branku nepřinesl a o bonusovém bodu rozhodl vítězným nájezdem v sedmé sérii Vojtěch Němec. Mladá Boleslav tak prohrála již šesté z posledních osmi utkání.

Už ve druhé minutě zaváhali hosté při střídání a rozjetý Straka přesnou ranou z mezikruží otevřel skóre. Následný plzeňský nápor otupil Krošelj. Slovinský gólman vyrazil tvrdou střelu volného Pulpána a zlikvidoval i Koldovu šanci. Ve 14. minutě Středočeši vyrovnali, když se po vyhraném vhazování prosadil z dorážky Skalický.

Domácí stihli rychle odpovědět během přesilové hry, poté co od zadního mantinelu odražený puk vrátil do sítě Indrák. O 50 vteřin později sice Skalického bombu ještě stačil gólman Frodl vyrazit, ale střelou do odkryté branky vyrovnal na 2:2 Pláněk. V závěru třetiny měli početní výhodu i hosté, Hrbas však trefil jen levou tyčku a Jegličovu dorážku zastavil vleže Frodl.

Prostřední část začala z obou stran o poznání opatrněji. Ve 25. minutě v dobré pozici neuspěl Hrbas a za chvíli na druhé straně z rychlého brejku nestačil bekhendem přesně zakončit Moravčík. Po polovině utkání při vyloučení Klepiše už domácí slavili třetí gól, Robova trefa ovšem nemohla být uznána pro Fillmanovo předchozí nepotrestané posunutí branky. Zbytek druhé třetiny nabídl pouze osobní souboje a boj ve středním pásmu.

Taktická bitva pokračovala také v závěrečné dvacetiminutovce. Až při druhém Mertlově trestu zápasu zabránil Frodl na brankovišti zakončujícímu Stránskému překlopit vedení na stranu Mladé Boleslavi. Jinak se gólové příležitosti rodily těžce, v 53. minutě po dobré práci Eberleho za brankou volný Vráblík z pravého kruhu vypálil nad. Poté Indiáni nedotáhli dvě slibná přečíslení a utkání se muselo prodlužovat.

V nastavení nejprve Kantner po Gulašově přihrávce trefil levou tyč a při následném vyloučení Šťastného orazítkoval brankovou konstrukci bombou od modré čáry také Moravčík. Druhý bod nakonec zajistil Indiánům vítěznou penaltou Němec, který uspěl povedeným forhendovým blafákem.

Sparta přestřílela Litvínov

Hokejisté Sparty přestříleli doma Litvínov 8:4 a vyhráli po dvou porážkách. Hosté vedli 2:1, ale Pražané v polovině utkání během 70 sekund obrátili stav a vedení už nepustili. Sparťané zůstali druzí, Verva se po výhře Vítkovic v Pardubicích propadla na předposlední třináctou pozici. Litvínov a Sparta se znovu utkají už v sobotu 4. ledna pod širým nebem v Drážďanech.

V první třetině dlouho hrozili především hosté, ale v 15. minutě otevřeli v přesilovce domácí. Růžička nabil na střelu od modré Košťálkovi, který návrat do sestavy po třízápasovém trestu za faul na libereckého obránce Dernera oslavil gólem. Litvínov vyrovnal dvě vteřiny před koncem úvodní části. Bek Říha ranou na bližší tyč překonal Machovského.

Zkraje druhého dějství se sparťané při Říhově vyloučení prosadili podruhé. Rozhodčí však po konzultaci s videem gól kvůli Pechovu kopnutí odvolal. A tak na druhé straně udeřil v oslabení Litvínov. Machovský vyrazil Jarůškovu střelu před úspěšně zakončujícího Kašpara.

O chvíli později hosté málem přidali po nepřehledné situaci třetí trefu. Akce si znovu vyžádala zhlédnutí záznamu, který odhalil, že puk brankovou čáru nepřešel.

V 29. minutě domácí srovnali. Sparťanský kapitán Řepík se dostal před Jánošíka, srazil se s gólmanem Honzíkem a kotouč doputoval do sítě. Litvínov si vzal na pomoc trenérskou výzvu, ale branka platila.

O 70 vteřin později přihrál Košťálek rozjetému Pechovi, jenž střelou z kruhu dokonal obrat. Poté se Pražanům naskytla 50 vteřin dlouhá přesilovka pět na tři, kterou však nevyužili. Následně se neprosadil ze samostatného úniku Forman. V závěrečné minutě druhé třetiny se ale domácí znovu dočkali, když zadák Polášek vyslal v početní výhodě od modré tvrdou střelu.

V polovině třetí části zakončil přečíslení tři na jednoho Smejkal. Hosté si poté zahráli přesilovku a zkusili hru bez gólmana, jenže Pšenička přidal do prázdné branky šestou trefu Sparty. Litvínov se nakonec v početní výhodě díky Petružálkovi prosadil a v následující přesilovce snížil Lukeš na rozdíl dvou gólů. Petružálek zaznamenal třetí bod v utkání.

Domácí však větší drama nepřipustili, Pech překonal bekhendem Honzíka a oslavil 100. gól v dresu Pražanů. V 59. minutě stanovil konečný výsledek přesilovkovým zásahem Řepík.

Sparta zvítězila v O2 areně potřetí za sebou a Litvínov porazila popáté v řadě. Na vedoucí Liberec ztrácí dva body. Bílí Tygři však odehráli o tři zápasy méně. Před třetí Plzní, která má k dobru dvě utkání, mají Pražané náskok pěti bodů.

Verva prohrála třetí z posledních čtyř zápasů a venku sedmý z uplynulých osmi. Na poslední Pardubice má tříbodový náskok.