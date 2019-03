Kometa deklasovala Spartu a je v šestce. Jistotu má i Olomouc

Hokejisté Brna deklasovali v předposledním kole základní části extraligy Spartu 7:3 a potvrdili, že se v závěru první části sezony dostávají do herní pohody. Mistrovská Kometa položila základ ke svému vítězství čtyřmi góly v první třetině.

Brno si zajistilo postup do čtvrtfinále, Sparta bude muset o předkolo play-off bojovat v pátek proti Liberci. Aktuálně jsou Pražané desátí s dvoubodovým náskokem na Litvínov.

Do sestavy Brna se po pětizápasové absenci kvůli nemoci vrátil nejlepší kanonýr týmu Mueller a hned dal o sobě vědět. První formace zahrála v přesilové hře báječnou kombinaci a americký útočník otevřel skóre a odstartoval tak nejlepší třetinu svého týmu v celé sezoně.

Kometa lépe bruslila, přehrávala soupeře ve všech herních činnostech, hlavně v koncovce a produktivitě. Důraz a rychlost v kombinacích se promítla do dalších tří krásných gólů, které vyhnaly z branky Machovského a poslaly do boje Jakuba Sedláčka.

A to ještě řada příležitostí Brna zůstala nevyužita, činil se zejména znovu obnovený první útok, v němž Zaťovič měl během první třetiny další dvě velmi dobré střelecké příležitosti, ale nedal.

Sparta se po třetině hrůzy přece jen probrala, ale bylo to dáno i tím, že nasazení domácích hokejistů přece jen o něco polevilo. Kometa navíc umožnila soupeři hrát tři přesilové hry.

Když ale hosté svými dvěma góly vykřesali malou naději, tak Brno odpovědělo vždy dalším gólem a drželo si tak čtyřbrankový odstup. Na Pechovu trefu reagoval po buly Orsava, na Kudrnovu využitou přesilovku zase zblízka Dočekal.

Stav 6:2 po druhé třetině určil charakter závěrečného dějství. Brno kontrolovalo hru, ale také nečistě bránilo a dávalo Spartě šance opět v přesilových hrách. Jednu využil obránce Tomáš Pavelka, který prostřelil Vejmelku.

Pražský tým v závěru utkání přece jen ožil, vytvořil si menší tlak, do něhož ale přišla branka domácího obránce Malce z bezprostřední blízkosti, která potvrdila jasné vítězství brněnského týmu.

Olomouc je ve čtvrtfinále

Olomouc porazila Zlín 3:1, vyhrála sedmý zápas v řadě a zajistila si postup do čtvrtfinále play-off. Berani naopak jistou účast v předkole stále ještě nemají, před závěrečným zápasem s Brnem jim patří 9. místo s tříbodovým náskokem na jedenáctý Litvínov.

Utkání začalo v ofenzivním duchu a oba brankáři se už od prvních minut rozhodně nenudili. Úvodní desetiminutovka byla bohatá na šance a za bezbrankový stav oba týmy vděčily především skvělým zákrokům brankářů. Z dobré pozice střílel domácí Jergl nad, hostujícího Kuldu s Fořtem zase vychytal Lukáš.

V největší šanci první třetiny nedokázal Kašíka překonat ani Tomeček, který po kličce v samostatném úniku jen těsně minul branku. Ujala se paradoxně až nenápadná střela Jergla 30 sekund před koncem první třetiny, která skončila mezi Kašíkovými betony.

Do druhé třetiny vstoupili lépe hosté, s jejich střelami si však poradil pozorný Lukáš. Nejblíže brance byl z hostů bek Freibergs. Ale neprosadil se a domácí následně své vedení navýšili. V přesilové hře Burian "uklízel" puk po nahrávce Káni do prázdné branky.

Úspěchem skončila málem také další přesilovka Hanáků, ale puk se po Kašíkově zákroku zastavil jen pár centimetrů před brankovou čárou, odkud jej pohotově odehrál do bezpečí Freibergs.

Třetí branku přidala Olomouc na začátku závěrečné dvacetiminutovky, kdy Kolouch ideálním způsobem tečoval Švrčkovo nahození. Zlín se své první branky dočkal o malou chvíli později. Puk do prázdné branky po přihrávce zpoza branky usměrnil Gazda.

Nervozita ve třetí třetině na obou stranách stoupala a výsledkem byla šarvátka osm minut před koncem. Spustila ji střela Jergla po odpískání. Zdramatizovat duel se snažil zejména Honejsek, Herman ani Šlahař však jeho nabídky nevyužili. Zlín se pak rozhodl ke hře bez brankáře už čtyři minuty před koncem základní hrací dobry, snížit se mu ale nepodařilo.

Oceláři udrželi šanci na trofej

Třinec zdolal Chomutov 4:1 a před závěrečným utkáním v Mladé Boleslavi stále mohou živit naději na zisk Prezidentského poháru. Na vedoucí Liberec i nadále ztrácí dva body. Slezané si zároveň jako druzí po Bílých Tygrech zajistili účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Šestou výhru Ocelářů v řadě zařídili dvougóloví střelci Tomáš Marcinko a Ethan Werek. Třinec v základní části s Piráty ovládl všechna čtyři utkání.

Rozjetý Třinec si po pěti výhrách venku záhy i doma navedl zápas na vítězný kurs. Do pohody mu pomohla hned první přesilovka. Martin Růžička v ní nejprve zazvonil na tyč, ale v šesté minutě se už prosadil z brankoviště Marcinko.

Hned v dalším střídání ujel Ondřej Kovařčík, ale blafákem puk Petersovi mezi betony neprocedil. Třinec byl v první části lepší a soupeře až na krátké pasáže držel pod stálým tlakem, ale další branky přidával až ve druhé dvacetiminutovce.

Znovu se blýskl Marcinko, který ve 25. minutě využil chomutovských zmatků v obraně a na Peterse vyzrál prudkým švihem z levého kruhu.

Až pak se do šance dostali i Piráti, ale Klhůfek ztroskotal na Hrubcovi. Ve 35. minutě naopak vypálil zápěstím z osy kluziště Werek a zřejmě i vinou zakrytého výhledu Peters na jeho projektil nedokázal včas zareagovat. Přihrávkou na třetí branku oslavil domácí centr Polanský svůj 900. start v extralize.

Hostům se však za 96 vteřin povedlo snížit a Vladimír Růžička při hře pět na čtyři chytrým pokusem prostřelil Hrubce. Chomutovští pak pookřáli, vyvinuli na soupeře a ve své nejsvětlejší pětiminutovce v celém utkání nebyli daleko od kontaktní trefy. Ale Hrubec v 38. minutě zblízka vychytal Guta.

Domácí v závěru kontrolovali průběh a nepřipustili drama. Gól byl na spadnutí spíše před chomutovskou brankou, ale Peters pohotově vyrazil Hrňovu teč i Polanského dorážku. Přesto 22 sekund před koncem po nájezdu v přečíslení doklepl puk do sítě Werek a uzavřel domácí výhru na 4:1.

Bílí Tygři uhájili čelo

Hokejisté Liberce zdolali Vítkovice 3:1 a drží si v čele tabulky dvoubodový náskok před druhým Třincem. Bílým Tygrům, kteří zabrali po dvou prohrách, stačí k zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části v pátek v závěrečném dějství na Spartě bez ohledu na výsledek Ocelářů v Mladé Boleslavi získat bod.

Liberec rozhodl dvěma brankami ve vlastním oslabení. V čase 57:45 vstřelil vítězný gól Petr Jelínek a 25 sekund před koncem pojistil výsledek střelou do prázdné branky Jaroslav Vlach. Vítkovice, které venku prohrály poosmé v řadě, definitivně přišly o šanci na přímý postup do čtvrtfinále play off a zůstávají sedmé.

Ostravané se mohli dostat hned v první minutě zápasu do vedení, Roman ale Hanouskovu chybu nepotrestal. Na druhé straně se ve slibné šanci objevil Lukáš Krenželok, Bartošák si připsal první ostrý zákrok. V polovině první třetiny dvakrát nebezpečně pálil Kvapil a po něm se do šance prodral také Birner. Ani jeden z nich si ale na Bartošáka nepřišel. Bílí Tygři poté mohli jít do vedení v přesilovce, Filippi ale ve stoprocentní šanci nastřelil pouze horní tyč.

Liberec se vedoucího gólu dočkal ve 25. minutě. Birner nabil na modrou čáru Hanouskovi jehož dělovku Bartošák sice vyrazil, kotouč však vyletěl do vzduchu a snesl se až záda dezorientovaného vítkovického brankáře. Pro Hanouska to byla v 38. zápase v extralize premiérová trefa.

Ostravané byli blízko vyrovnání v polovině utkání, Romanovu střelu v početní výhodě ale vyrazil pozorný Will. Do dvoubrankového vedení mohl Severočechy poslat Zachar, zblízka ale Bartošáka nepřekonal. V závěru druhé části hrály Vítkovice další přesilovku a ve velké šanci se ocitnul Tybor, Will ale vytáhnul výborný zákrok. Do brejku se tak dostal po návratu z trestné lavice Lenc, ani nadvakrát ale proti Bartošákovi neuspěl.

Na začátku třetí části nebezpečně pálil aktivní Hanousek, Bartošák jeho střelu vytěsnil lapačkou. Poté Hudáček v přečíslení dva na jednoho dobře našel Valského, jeho pokus ale skončil těsně mimo. Na druhé straně zahrozil Stránský, Will ukryl kotouč ve své lapačce. Následně fauloval domácí Ševc a Ridera se v početní výhodě dočkala vyrovnaní. Ranou do horního rohu Willovi branky se prosadil Lev.

Liberci mohl hned vzápětí vrátit vedení Filippi, nedokázal ale dotlačit skákající puk až do branky. Tři minuty před koncem základní hrací doby měli hosté ideální možnost otočit skóre v přesilovce, do rychlého protiútoku ale zavelel Jelínek a v oslabení poslal Bílé Tygry do vedení. V samém závěru to ještě Vítkovice zkusily bez brankáře, střelou do opuštěné branky ale pečetil Vlach na konečných 3:1.

Litvínov živí naději na play-off

Litvínov porazil Plzeň 5:1 a udržel tak naději na postup do předkola play-off. Verva udeřila dvakrát v první třetině, kdy se v rozmezí 62 vteřin prosadili Lukáš Kašpar a Lukáš Doudera. Kašpar si připsal i asistenci, stejnou bilanci měl také Marek Trončinský, dvě nahrávky zaznamenal Lukáš Válek. Hosté se prosadili až za stavu 0:4.

Při porážce Sparty v Brně a Zlína v Olomouci mohou Severočeši v páteční závěrečné části dlouhodobé fáze při výhře v základní době na ledě Vítkovic stále přeskočit Pražany, na něž ztrácí dva body, ale i Berany, s nimiž mají při tříbodovém manku lepší vzájemné zápasy. Sparta přivítá Liberec, Zlín se utká s Brnem. Škoda přišla o možnost obhájit Prezidentský pohár pro vítěze základní části.

Domácí kapitán Trávníček si před úvodním buly vychutnal slavnostní ceremoniál, při němž převzal dres se symbolickou tisícovkou za stejný počet odehraných zápasů v extralize.

Pak už začalo naostro. Plzeň se dostala do provozní teploty o něco rychleji díky přesilovce v páté minutě, jenže domácí se ubránili a zanedlouho se se štěstím prosadil po odvážném průniku do útočného pásma mezi dvěma hráči soupeře Kašpar. Litvínov měl vzápětí další šanci, Doudera ji sice nevyužil, jenže dostal druhou možnost a bylo to 2:0.

Plzeň sáhla k oddechovému času, ale na dostřel se nedostala, neboť domácím dodalo dvoubrankové vedení pořádnou dávku sebevědomí. Hosté se navíc museli ještě dvakrát bránit v oslabení.

Ve druhém dějství se Škoda mohla vrátit do hry díky několika obrovským příležitostem. Už po minutě vychytal Janus parádním zákrokem Allena. Na druhé straně velkou šanci na zvýšení náskoku nevyužil Lukeš. Vzápětí se dvakrát po sobě zbytečně provinil Březák, ale Janus chytal nadále skvěle.

V polovině zápasu musel Litvínov na 53 sekund dokonce do tří, ale díky obrovské obětavosti i Janusovi, který vychytal Jonese i Gulaše, přestál těžké chvíle bez úhony. Pak přišly Hanzlovy chvíle. Při prvním pokusu ještě neuspěl, ale na konci 37. minuty překonal Frodla a po potvrzení gólu videorozhodčím mohl slavit.

Třetí dvacetiminutovku zvládli Litvínovští s velkým přehledem. Jistotu jim dal ve 48. minutě zakončení do odkryté branky Trončinský. Eberle sice o chvilku později sebral Janusovi čisté konto, za domácí ale ještě stihl kontrovat Strejček.

V Hradci rozhodl Bernad

Hradec Králové prohrál s Mladou Boleslaví 1:2 po samostatných nájezdech a připsal si čtvrtý nezdar v řadě. Utkání rozhodl v sedmé sérii nájezdů obránce David Bernad, Středočeši tak ukončili sérii čtyř porážek na hradeckém ledě.

Domácí začali zápas šancí nejlepšího střelce týmu Vincoura. Ve 2. minutě se však urostlý útočník proti gólmanovi Růžičkovi neprosadil, následně převzala iniciativu Boleslav. Hostům pomohla i přesilovka, v níž měl dvě šance Skalický. V obou případech však zasáhl gólman Pavelka, jenž tentokrát dostal přednost před Maxwellem.

Klíčovými momenty první třetiny byly přesilovky pět na tři. Hradečtí měli tuto výhodu dvacet tři vteřin, Boleslavští celou minutu. Jenže ani v jednom případě se týmům nedařilo. Domácí se nedostali do velké možnosti, hosté měli jednu, ale puk, jenž propadl po Šťastného střele za Pavelku, odpálil zadák Nedomlel.

Druhá část byla vyrovnaná, hrál se urputný hokej. Více příležitostí ke skórování měli domácí. Ve 25. minutě se několika dorážkami snažil prosadit Chalupa, jenže ani na čtyřikrát Růžičku nepřekonal.

Ve 31. minutě měl velkou šanci Rákos, ani on si na gólmana nepřišel. O tři minuty později se ale Rákos prosadil. Perfektně tečoval přihrávku obránce Štindla a Hradec se dostal do vedení.

Ve třetí části ale domácí druhý gól přidat nedokázali, naopak sami inkasovali. Látal ještě trefil tyč, ve 48. minutě se ale podařilo srovnat Musilovi. V přesilovce nevystřelil příliš povedeně, přesto jeho rána přepadla přes Pavelkovu lapačku.

Nerozhodný stav vydržel až do prodloužení. I když ještě 45 vteřin před koncem mohl rozhodnout domácí Paulovič, jenž se dostal k nájezdu ze strany po akci Radivana Pavlíka. V nastaveném čase byli lepší domácí. Pavlík ani Paulovič však gólman Růžičku nepřekonali. Mountfieldu nepomohla ani přesilovka.

Vítěze určily až nájezdy, které Východočeši stejně jako v neděli ve Vítkovicích nezvládli. V sedmé sérii rozhodl obránce Bernad.