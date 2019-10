Kometa otočila, Vary potřetí za sebou ztratily

Hokejisté Komety Brno vyhráli v dohrávce 6. kola extraligy na ledě Karlových Varů 4:3, bodovali popáté za sebou a díky čtvrté výhře v sezoně se posunuli na šesté místo tabulky. Hosté otočili v závěrečném dějství nepříznivý stav 0:2, pak sice ještě vyrovnal na 3:3 Ondřej Beránek, ale v 57. minutě rozhodl Luboš Horký. Energie po úvodních třech výhrách potřetí za sebou nebodovala.

"Je vidět, že když chceme, tak to jde. Nemůžeme ale zapnout až v poslední třetině. Může se nám to vymstít," prohlásil Horký. "Dvě třetiny to bylo opravdu špatné, neplnili jsme nic z toho, co jsme měli. Vůbec jsme nestříleli, nebyli jsme to my. Těch tří bodů si hrozně ceníme, ale další zápas musíme odehrát úplně jinak. Takhle to dál určitě nejde," doplnil jednadvacetiletý střelec vítězné branky.

V dresu Komety si odbyl extraligovou premiéru šestnáctiletý obránce Stanislav Svozil. V úvodním dějství byli aktivnější domácí a přestříleli soupeře v poměru 16:6. Už ve druhé minutě po zaváhání brněnské obrany minul branku zcela osamocený Mikúš. O chvíli později při Plekancově vyloučení se několikrát po sobě vyznamenal Vejmelka, jenž kryl příležitosti karlovarské první formace.

Nejblíže ke vstřelení úvodní branky byl zejména Gríger, ale brněnský gólman zasáhl betonem. Kometa dokázala domácí zatlačit pouze při přesilových hrách a ve 20. minutě mohla jít dokonce do vedení, ale Plekancovu šanci před odkrytou brankou na poslední chvíli zmařil útočník Vondráček.

Na začátku druhého dějství zahrozil nejdříve Flek a na druhé straně Orsava nedokázal v bezprostřední blízkosti dostat puk za Novotného. Poté co Energie přečkala oslabení, ukončil ve 32. minutě Vejmelkovu dva zápasy trvající neprůstřelnost ranou zpoza pravého kruhu Koblasa.

Potom nevyužil velkou šanci hostů Orsava a skóre se změnilo opět na domácí straně. Po Barankově chybě ve obranném pásmu se ve 39. minutě trefil za Vejmelkova záda pohotovou střelou Raška a zvýšil na dvoubrankový rozdíl.

V závěrečné třetině předvedla Kometa dokonalý obrat vývoje zápasu. Ve 45. minutě po Pyrochtově nahození skóroval Lev a v polovině posledního dějství vyrovnal Plekanec, jenž šikovně tečoval Pláškovo nahození. Obrat dokonal za 52 sekund Holík po Zaťovičově přihrávce zpoza branky.

V 54. minutě se postaral o vyrovnání Beránek, který se dostal mezi kruhy k puku a překonal Vejmelku. "Měli jsme ve třetí třetině strašný výpadek, nechápu to. Jsme strašní debilové, tahle si nechat ujít tři body, které jednoznačně pro nás tady měly zůstat. Určitě z naší strany nešlo o žádné uspokojení z průběhu zápasu, měli jsme třetí třetinu odehrát dobře dozadu, což se nám vůbec nepovedlo," prohlásil Beránek.

Nakonec ale zůstali domácí bez bodu. V 57. minutě projel šikovně středem do rozestoupené obrany Horký a rozhodl. Hosté už těsný náskok ubránili i při Holíkově vyloučení a power play Energie.

"Spadlo to tam hezky. Ondra Němec to výborně vyvezl z pásma, já jsem si najel mezi beky a poslal mi to přesně na hůl. Já jsem si už jen postrčil puk před sebe a vystřelil. Jsem moc rád, že to tam padlo," dodal Horký.