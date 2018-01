Kometa vyhrála pošesté v řadě, Třinec měl v Pardubicích namále

Brněnští hokejisté porazili ve 38. kole extraligy Olomouc 1:0 a připsali si šestou výhru v řadě. Utkání rozhodl gól obránce Tomáše Bartejse v čase 58:48. Na výhře Komety měl velký podíl brankář Marek Čiliak, který udržel popáté v sezoně čisté konto. Pardubice na domácím ledě podlehly Třinci, který triumfoval po nájezdech. O bod navíc zařídil rozhodující "penaltou" Martin Růžička. Hradec si poradil bez problémů s Jihlavou, stejně tak i Vítkovice s Litvínovem. Sparta překvapivě padla v Mladé Boleslavi. Tříbodovou výhru slaví také Chomutov, jenž zdolal Zlín. Plzeň se nenechala zaskočit a připsala si proti Liberci plný bodový zisk.

Kometa měla od úvodních minut režii zápasu ve svých rukou. K převaze jí dopomohly i přesilové hry. Navzdory tlaku se ale Brňané nedokázali proti pozorné defenzívě soupeře gólově prosadit. Většinu akcí zakončovali obránci a střely od modré čáry olomoucký brankář Konrád s přehledem likvidoval.

Ve druhé třetině Hanáci srovnali krok. K dokonalé defenzívě přidali i rychlé protiútoky, které ale rovněž postrádaly produktivitu. Největší příležitosti měli v krátkém časovém sledu ve 23. minutě Ostřížek a po něm Laš, v obou případech zachránil Kometu precizními zákroky Čiliak.

Také ve třetí třetině hráli hlavní roli oba gólmani. Ve 44. minutě při přesilovce Olomouce střelu Laše z bezprostřední blízkosti Čiliak vyrazil. Olomouc dostala postupně Kometu pod tlak. Brňané hrozili převážně z brejků. Ovšem ani Čermák, ani Hynek Zohorna Konráda nepřekonali. V závěru zlikvidoval Čiliak samostatný nájezd Irgla. Když už zápas směřoval do prodloužení, prosadil se v 59. minutě Bartejs a rozhodl o výhře domácích.

Oceláři vedli, výhru museli zachraňovat v nájezdech

Pardubice už po dvou minutách hrály přesilovku, ale první vážnější šanci si hned po jejím skončení připsali Oceláři. Přečíslení dvou proti jednomu ale slabě zakončil Růžička. Hrubec se zapotil až při dvou střelách Berana bezprostředně po buly. Hosté pak dostali k dispozici dlouhou přesilovku pět na tři a po Rothově ráně do horního rohu branky se dostali do vedení.

Ke změně stavu nepomohla ani častá vyloučení a různé herní varianty. Třinec dvakrát zahrozil při oslabení, když promarnil slušnou šanci Adamský a poté také Linhart. A to ještě samostatný únik kvůli faulu nedotáhl Dravecký. Dynamo soupeře zatlačilo naopak při hře ve čtyřech a Hrubec musel likvidovat tvrdou ránu Hrabala.

Na začátku třetí části pomohlo třineckému brankáři při Perretově střele břevno, a tak ve 45. minutě zařídil hostům dvoubrankové vedení ranou po ledě Dravecký. Dynamo se i nadále nutilo do útoku, ale na Hrubce dlouho nemohlo najít recept.

Až v 55. minutě proměnil trestné střílení Perret a Dynamo vzápětí získalo ještě dvojnásobnou přesilovku. Výhodu po půl minutě zužitkoval tvrdou ranou pod horní tyč Petr Sýkora a poslal zápas do prodloužení. Nastavení se hrálo dlouho bez šancí, ke kterým se Pardubice nedostaly ani v přesilovce. V nájezdech se na straně domácích prosadil Marosz, z hostů uspěli Polanský a Růžička.

Piráti si poradil se Zlínem, Lukeš má první nulu

Domácí začali aktivně, jejich nápor ale zastavilo vyloučení Grmana ve 3. minutě. Zlín si ale žádnou šanci v přesilovce nevytvořil. V následné početní výhodě Chomutova Vondrka našel přes celé pásmo Koblasu, kterého ale "vychytal" Kašík. Při hře čtyři na čtyři se do slibné příležitosti dostal Smejkal, zlínského gólmana však nepřekonal.

Do druhé třetiny vstoupili lépe Severočeši a dostali se i do vedení. Dietzovu střelu tečoval do branky Chrpa. O chvíli později hráli Piráti v oslabení, ve kterém hosté hned několikrát nebezpečně zakončovali. Nejblíže gólu byl Kubiš, ale trefil pouze tyčku.

Hra se poté odehrávala převážně ve středním pásmu, kde Chomutov odrážel zlínské výpady. Více než dvě minuty před koncem Kašík po oddechovém čase opustil branku a Zlín zkoušel vyrovnat v power play. Podruhé se však prosadili domácí. Vondrka získal puk a před prázdnou brankou přihrál Chloubovi, který uzavřel skóre.

Vítkovice neměly s Litvínovem problém

Oslabený Litvínov nebyl bez několika hráčů pro rozjetý ostravský tým příliš těžkým soustem. Zdráhal ještě puk do brány nedostal, ale Vítkovice se ujaly vedení v šesté minutě, když nikým neobtěžovaný Szturc z brankoviště prostřelil Kantora.

Severočeši dokázali vzdorovat skoro celou první část, ale jedinou sekundu před jejím koncem už jako by vypustili situaci ve vlastním obranném pásmu a po Hrbasově ráně od modré čáry inkasovali podruhé.

I do druhé třetiny lépe vstoupili domácí. Květoň se už po 65 sekundách protáhl od mantinelu na střed a zápěstím zavěsil pod horní tyč. Pak prováhal stoprocentní příležitost na zdramatizování zápasu Hübl, který po Lukešově chytré přihrávce trefil jen Bartošákův beton. A Lev vzápětí doťukl do brány odražený puk od zadního mantinelu. Vítkovice během necelých tří minut utekly na 4:0.

Vítkovice ve druhém dějství herně dominovaly a s mnohem větší lehkostí procházely litvínovskou obranou do dalších šancí. Hosté sice zásluhou Hanzlovy dorážky snížili na 1:4, ale po precizně sehraném brejku tři na tři zakončil rychlou souhru pátým gólem Kolouch.

Hosté vystřídali gólmany a Petrásek domácí ofenzivu na nějaký čas přibrzdil. I hosté navíc dokázali sekundu před koncem třetiny udeřit díky šikovnému pokusu Lukeše.

Ostravané ale i v závěru určovali tempo hry. Velkou šanci na zvýšení stavu nevyužil Bartovič, Lev však v 48. minutě z úhlu pohodlně doklepl vyražený puk za Petráskova záda a zaznamenal už sedmnáctý gól v sezoně.

Osm tisíc diváků pak aplaudovalo boxerské vsuvce Kloka a Havelky, po které dostal Litvínov výhodu pětiminutové přesilovky. Rychle ji využil Hübl.

Hradec si poradil s Jihlavou

Dukla v deváté minutě dostala možnost zahrát si přesilovou hru. Na její zužitkování jí ale stačilo 33 vteřin. Bryhnisveen vystřelil od modré čáry a Skořepa puk tečoval přesně mezi Rybárovy betony.

Od té chvíle Jihlava vyrovnala hru. Jenže Hradec dokázal ještě do konce první třetiny skóre otočit ve svůj prospěch, když dokázal zužitkovat dvakrát po sobě čtyřminutovou početní výhodu za hru vysokou hokejky Zemana a Bryhniveena.

Elitní přesilovková formace Východočechů se poprvé v zápase prosadila v 15. minutě, když Bednář od mantinelu našel přihrávkou přes šířku kluziště na levém kruhu pro vhazování Koukala, který střelou bez přípravy prostřelil Voldena. Útočník hostí vstřelil stou branku Hradce v této sezoně a zároveň šlo o stou inkasovanou branku extraligového nováčka.

Necelé tři minuty před koncem první třetiny stav otočil Bednář, který těsně před Voldenem tečoval střelu Zámorského od modré čáry.

V poslední třetině se Dukla dostala do tlaku v početní výhodě, ale hosté oslabení přežili bez úhony. Ve 49. minutě nahození od modré Žálčík tečoval jen do tyčky hradecké branky. V 58. minutě Dukla odvolala brankáře, ale dárek v podobě vyrovnávací branky jihlavští hokejisté svému trenérovi Vlkovi k 54. narozeninám nedali. Naopak čtyři vteřiny před koncem utkání uzavřel skóre Červený.

Boleslav překvapila Spartu a má po více než měsíci tři body



Domácí Bruslaři se pořádně do hry dostali až v úvodní přesilovce zápasu, která skončila gólem. Za zády Laca skončila tečovaná střela Emingra, který v Mladé Boleslavi hostuje právě ze Sparty. Pro pětadvacetiletého obránce to navíc byla vůbec první extraligová trefa v sezoně.

Boleslav využila i druhou přesilovku v zápase. Holík si vybruslil od mantinelu a o Piskáčkovu brusli zvýšil na 2:0. Domácích najednou byl plný led a Laco v hostující brance měl hodně práce, aby rozdíl ve skóre udržel pouze dvougólový.

Dobrou pozici mezi kruhy měl následně i Rousek, ale trefil Maxwellovu vyrážečku. Hosté se přeci jenom snížení ve druhé třetině dočkali. Minutu před jejím koncem překvapil nahozením zpoza branky gólmana Maxwella Ďaloga, jenž dostal puk za čáru odrazem o brankářovu hokejku. Slovenský bek skóroval poprvé ve svém třetím zápase po nedávném návratu do Sparty.

Hned v úvodu třetí třetiny mohl dát svůj premiérový gól v české extralize Američan Samuels, ale v samostatném úniku na Laca jej hostující brankář vychytal. Třináct minut před koncem předvedl další skvělý zákrok Maxwell - Hlinka po dorážce už zvedal ruce nad hlavu. Sparta to v posledních dvou minutách zkusila bez brankáře, ale výsledkem byl pouze inkasovaný gól do prázdné branky z hole Pavla Musila.

Plzeň otočila duel s Libercem, lídr ligy nakonec vyhrál o dva góly

Domácím pomohla do tempa až nedisciplinovanost Tygrů. Při přesilové hře ještě Indrák dvakrát neskóroval z dobré pozice, ale v 10. minutě se během dvojnásobné početní výhody prosadil ranou bez přípravy od modré čáry Kratěna.

Poté hosté přečkali plzeňský nápor a začali hrozit z brejků. Při přečíslení přihrál od levého mantinelu Lakatoš ideálně Kvapilovi, jehož zakončení ovšem dokázal skvěle zastavit lapačkou Svoboda. Gólman Indiánů už ale nemohl 39 vteřin před první sirénou dosáhnout na střelu volného Bližňáka, jemuž zpoza branky přesně přihrál Ordoš.

Po pauze navíc hosté zužitkovali přesilovku, když po dlouhém náporu dokonal obrat ranou z pravého kruhu do odkryté branky Krenželok. Domácí chtěli rychle odpovědět, ale naráželi na výborně organizovanou defenzivu Tygrů. Ve 27. minutě se navíc zaskvěl Will, který stačil zastavit dorážku Gulaše a za chvíli ve vlastním oslabení nepřekonal libereckého gólmana ani tváří v tvář Mertl. Po polovině utkání připravil Indrák šanci Kratěnovi, jenž ale nestačil zblízka včas zakončit. Z protiútoku protáhl Svobodu svižným pokusem Ordoš.

Vzápětí po akci Indráka minul v dobré pozici Denis Kindl a vyrovnání na 2:2 přinesla indiánům až dlouhá přesilovka pět na tři. Stachovu křížnou přihrávku si totiž ve 39. minutě nešťastně srazil do sítě Will. Následně domácí nezužitkovali přečíslení tři na dva a na druhé straně ve stejné situaci nedokázal prostřelit Svobodu Ševc.

Na začátku závěrečné třetiny oba týmy nevyužily přesilovku, ale ve 46. minutě vyražená střela Jakuba Kindla skončila díky teči liberecké obrany v síti. Za chvíli pokus Kadlece Will reflexivně vyrazil a vzápětí mohl srovnat Krenželok, ale osamocený před brankou selhal. Naopak ve 48. minutě tvrdou ranou z levé strany zvýšil na 4:2 Pulpán. Hosté už na zvrat neměli síly a neprosadili se ani při hře bez brankáře.