Kometa zbrojí na Spartu. Nastoupit by měl Erat i Plekanec

Hokejisté mistrovského Brna plánují nasadit do čtvrtečního zápasu 25. kola extraligy proti Spartě hned dvě posily do útoku. Poprvé v sezoně by měl obléknout dres Komety Martin Erat, který dosud po domluvě s vedením klubu nehrál a trénoval hlavně individuálně, premiéra čeká i na Tomáše Plekance, jenž bude v Brně působit formou střídavých startů z prvoligového Kladna.

"Jsme s oběma hráči předběžně domluveni, že by hráli," řekl dnes šéf klubu Libor Zábranský novinářům. "Hrál jsem teď dva zápasy ve dvou dnech, ale bylo to v pohodě. Uvidím, jak se budu cítit. Ale myslím si, že by to mělo být v pohodě," uvedl Plekanec.

Plekanec po předčasném konci angažmá v Montrealu trénoval na Kladně a o víkendu odehrál za Rytíře dvě utkání. Následně oznámil, že nyní bude nastupovat hlavně za Kometu, se kterou se také domluvil na spolupráci. A dnes už byl v Brně.

"Přijel jsem v neděli večer hned po zápase s Frýdkem. Ale nejdu do neznámého prostředí, byl jsem se tady podívat na utkání s Vítkovicemi. Poznal jsem trenéry, hráče, kustody a všechny okolo týmu," uvedl Plekanec na klubovém webu. S novými spoluhráči netrénoval, tým má dnes volno.

Prostředí DRFG areny pro něj ale není neznámé. "Hráli jsme tady s nároďákem. Většinu věcí jsem si pamatoval, všechno je v pohodě," podotkl šestatřicetiletý útočník a už se těšil na brněnské fanoušky. "Poznal jsem, že zdejší publikum je asi nejlepší v extralize. Strašně moc se na to těším a doufám, že je potěšíme dobrými výkony a výsledky," přál si Plekanec.

Podle plánů kouče Zábranského by měl nastupovat v útoku s Eratem a zřejmě i s osmnáctiletým Karlem Pláškem. "Dnes je plán takový, že budou hrát Martin s Tomášem spolu a vedle nich bude někdo z mladších hráčů. Rozhodně nechci trhat první útok. Po první třetině však může být vše jinak. Vždy se rozhoduji podle toho, jak na střídačce cítím, že je to nejlepší," uvedl Zábranský.