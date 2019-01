Kometě vystřelil výhru prvoligový žolík z Třebíče

Nečekaného autora rozhodujícího gólu v předehrávce 42. kola hokejové extraligy našli ve svém středu hokejisté Komety. Úspěšným exekutorem samostatného nájezdu se stal třiadvacetiletý útočník Silvester Kusko, který nastoupil teprve ke třetímu extraligovému zápasu v sezoně. Střelou mezi Lukášovy betony rozhodl hned v první sérii nájezdů.

Přitom o jeho volbě na nájezdy nebylo pochyb. Kusko hrává pravidelně první ligu v dresu Třebíče, kde dal už 17 branek, ale hlavně je mistr na nájezdy. "Dal jich 11 z 15," poukázal na jeho velmi solidní bilanci trenér Komety Kamil Pokorný.

Kusko přitom nastoupil na extraligový led po více než měsíci. "Hrál jsem za Kometu někdy v listopadu a taky jsem dostával šanci v Lize mistrů," podotkl. "Prodal jsem, co mám natrénované," řekl pak novinářům. "Je to pro mě impulz do další práce, má to na mě pozitivní vliv a jsem rád za tuto šanci, nejen v nájezdu, ale i herně, na ledě," radoval se mladý útočník.

Svoji střelu mazácky zacílil mezi betony Lukáše, který odvedl v Brně vynikající výkon. "Přesně takhle jsem to dal už několikrát za Třebíč a přesně tak jsem to chtěl provést," přiznal Kusko. "Nebyl to můj první extraligový gól, jeden jsem za Kometu dal už před čtyřmi lety, ale v této sezoně byl první," dodal.

I Kuska mrzelo, že po vedení 3:1 přišlo malé polevení, které soupeř využil. "Nechali jsme si dát dva góly, ale i tak bylo v našich silách urvat tři body. Bohužel to nevyšlo," litoval, ale bližší vysvětlení nenašel: "To je prostě hokej, v němž se dělají chyby. My jsme po nich dostali góly, co víc k tomu říct..."

I on ale věděl, že Olomouc je pověstná svojí obranou. "Řekli jsme si toho dost v kabině, abychom jejich defenzivu překonali. Třikrát se to povedlo, ale stačilo to pouze na dva body. I ty ale musíme brát," uzavřel Kusko.