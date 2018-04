Končím. Je čas to nechat mladším, oznámil matador Bednář

Na ledě pomáhal body i svými bohatými zkušenostmi, na vítězství a postup to ale nestačilo. Hradec v šestém zápase podlehl Třinci po prodloužení a finále extraligy si nezahraje. S koncem sezony se musel vyrovnat i Jaroslav Bednář. Trápila ho především špatná produktivita, která podle jeho slov Východočechům prohrála sérii. "To bylo jediné, co nás táhlo dolů, co nám vůbec nešlo a to nás asi stálo celou sérii," smutnil po vyřazení. Navíc ohlásil konec aktivní kariéry.

Hradec prohrával v sérii s Třince už 0:3 na zápasy, dvěma výhrami v prodloužení ale dokázal stáhnout náskok Ocelářů na jediný duel. A ve východním cípu republiky si Východočeši ve veledůležitém mači o přežití vedli dobře.

Třinečtí se sice ujali vedení, hosté však dokázali vyrovnat a dotáhnout zápas do prodloužení. Tentokrát v něm však výhru oslavit nemohli. Domácím hokejistům vystřelil vítězství i postup Kovařčík.

"Hráli jsme velice dobrý zápas. Měli jsme několik šancí. Musím říct, že jsme tam nechali všechno, škoda toho závěru, opravdu jsem věřil, že to urveme. Chytli jsme urputně bránícího soupeře, který nám to výborně blokoval, nedokázali jsme se prosadit," hodnotil utkání matador Bednář.

Hradec podle něj hrál v celé sérii dobře a doplatil hlavně na špatnou koncovku. "Produktivita. To bylo jediné, co nás táhlo dolů, co nám vůbec nešlo a to nás asi stálo celou sérii. Měli jsme velký problém s prvními třetinami, které nám po celou sérii a play-off vůbec nešly. Nešly ani přesilovky. Na jeden dva góly se nevyhrává, to je hrozně málo. Sám jsem tomu moc nepomohl, jde to i za mnou a beru to," bral část viny na sebe.

Po konci sezony navíc otevřeně přiznal, že končí s aktivní kariérou. Z velké části kvůli zdravotním komplikacím, které ho provázejí. "Byl jsem vloni po sezoně na těžké plastice ramena, nějak špatně se mi to zatáhlo a nemohl jsem de facto udělat ani klik, nic s činkou. Pak se mi ozvaly ještě plotýnky, které mě trápily od doby Ruska. Nedokázal jsem to vyléčit natolik, abych mohl strávit čas v posilovně, a když to nenatrénuješ, tak v tom věku s těma mladýma klukama už to nejde. Hrál jsem nadoraz každý zápas a stejně to nepomohlo. Je čas se sbalit a nechat to mladším," řekl.

Od hokeje si chce teď co nejvíc odpočinout, spojení se svým "sportem" ale v budoucnu rozhodně nevylučuje. Spíš se kolem něj chce pohybovat. ""Teď si odpočinu, ale stoprocentně budu u hokeje chtít zůstat. Teďka je ale hrozně brzo. Stoprocentně budu chtít s holkama na lyže, protože začaly lyžovat, asi si budu chtít zaletět na ryby a chtěl bych uskutečnit nějaké aktivity s kamarádem, které mám a na které se těším," uzavřel.