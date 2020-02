Konečně jsme se proti Boleslavi prosadili, radoval se brankář Vejmelka

Opět vynikající výkon mezi brněnskými tyčemi podal v dnešním zápase hokejové extraligy Karel Vejmelka. Za svá záda pustil jen jednu střelu, zlikvidoval všechny nájezdy a společně s bouřící halou mohl slavit vítězství svého týmu nad Mladou Boleslaví 2:1.

V součtu s nedělním zápasem s Litvínovem tak z deseti nájezdů pustil za svá záda pouze jeden. Specialistou na tuto dovednostní disciplínu se ovšem necítí. "To bych neřekl, měl jsem štěstí, ale musím přiznat, že si mi daří je chytat," usmál se před novináři. "Univerzální recept nemám, spíš se řídím intuitivně, snažím se zachovat klid, nijak zvláště to neřeším," dodal.

Jeho spoluhráč Luboš Horký ale říkal, že Vejmelkovi dává na tréninku góly celkem pravidelně. "On je dřevák, něco mu musím pustit, aby nebyl rozebraný psychicky. Tak dostává sebevědomí a k něčemu to je," žertoval o spoluhráči, který dnes proměnil pátý nájezd a pečetil výhru Komety.

V úterý vyhrála Kometa o gól s Třincem, dnes také o gól s Mladou Boleslaví. "Už se na každý zápas musíme dívat jako na play off. Je dobře, že to zvládáme aspoň takhle, teď je jen třeba dávat více gólů, ať jsme klidnější. Ale ono to přijde," řekl Vejmelka.

Na začátku sezony byl v brněnské brance jedničkou a dostal se i do reprezentace, teď zase chytá jako z partesu. "Cítím se celou sezon dobře, ale jsou tam trochu vlny jako v každé sezoně, kdy to chvilku jde a chvilku ne. Snad to na závěr sezony bude jenom lepší," přál si.

Dnes měl celý tým na kahánku, jen 13 vteřin dělilo Kometu, aby po 11 kolech bez bodového zisku vyšla doma zcela naprázdno. V čase 59:47 totiž vyrovnal na 1:1 s Mladou Boleslaví Peter Mueller. "Je to skvělé, že jsme se konečně prosadili proti Boleslavi, prohrát s jedním gólem ve vlastní brance by bylo smutné," řekl Vejmelka.

V neděli hraje Brno na Spartě, na jejíž lavičce by mohl stát nový kouč. "Bude to těžký zápas, ale my jsme teď zvládli podobně těžké doma. Musíme začít konečně bodovat venku a kde jinde, než na Spartě, které máme co vracet," připomněl utkání z první poloviny soutěže, kdy v Praze Kometa ztratila jasně vyhraný zápas a vracela se bez bodu. "Je to supermotivace," dodal.