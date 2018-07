Košťálek po návratu: Sparta je domov, odchodu ven nelituji

Jednou z nových posil, od které si hodně slibují po další přestavbě kádru v hokejové Spartě, je obránce Jan Košťálek. Pro klub jde přitom o staronovou tvář, neboť třiadvacetiletý pražský rodák právě ve Spartě hokejově vyrůstal před odchodem do zámoří v roce 2012. Vysněné NHL se však nedočkal, proto se chce pokusit udělat si jméno jinou cestou.

"Cítím se tady jako doma. Právě odsud jsem odešel, teď jsem se sem vrátil. První den mi to připadalo, jak kdybych ani neodešel. Sparta je pro mě domov, ale nikdy jsem ani na chvíli nezalitoval, že jsem se do zámoří vydal," řekl Košťálek novinářům.

Nakonec strávil hráč, jehož si na draftu NHL v roce 2013 vybral ze 114. pozice Winnipeg, za oceánem šest let. Tři sezony odehrál v juniorské QMJHL v dresu Rimouski Océanic, poslední tři ročníky pak hájil barvy mužstva Manitoba Moose ve farmářské AHL.

"Myslím si však, že mi to celé jen dalo. Člověk se naučí žít jinak a i hokejově mi to dalo hodně. Je to o něčem úplně jiném. Hraje se tam fyzický hokej, nemůžete se tolik mazlit s pukem, protože na to není tolik času, musíte hrát jednodušeji," popsal Košťálek.

Nabral navíc cenné životní zkušenosti. "Vypadl jsem odsud v 17 letech. Byl jsem tam sám a bydlel jsem tři roky u rodiny. Po přesunu do Manitoby už jsem si musel sám na sebe zařídit bydlení a vše ostatní. I v životě mimo hokej mě to posunulo hodně, určitě jsem rychleji dospěl," konstatoval.

Proč si tedy vlastně řekl dost, končím? "Neviděl jsem tam pro mě další posun. Říkal jsem si, že musím něco změnit a zkusit udělat jinak. Určitě si tím ale ve třiadvaceti nezabouchávám dveře. Člověk se tam může dostat i třeba ve 28 letech," věří Košťálek.

Měl více možností, kde v kariéře pokračovat. "Něco jsme řešili, ale návrat do Česka pro mě znamenal automaticky návrat do Sparty," zdůraznil Košťálek, jenž vyhlíží hokej pod německou legendou Uwem Kruppem. Ten byl sám vynikajícím zadákem. "Poznáváme se. Zatím je to teprve začátek, takže jsme si ještě ani moc nepopovídali. Ale v průběhu týdne se určitě poznáme víc," podotkl.

Tréninky s povely od trenéra v angličtině mu vyhovují. "Pro mě je to teď zpočátku i snazší, než si člověk zase zpátky přivykne. Sám jsem na kluky řval anglicky," přiznal s úsměvem Košťálek.

Mezi hráči má řadu záchytných vazeb. "Hrál jsem tady tehdy s Mírou Formanem, Michal Broš mi dělal kapitána, taky si pamatuji Dana Přibyla. Ale jak jsem tady často přes léto trénoval, tak znám těch kluků spoustu," vysvětlil.

Věří, že rychle přivykne evropskému hokeji. "Uvidíme, jak to bude. Hlavně asi to širší kluziště. Na začátku sezony s tím budu asi trošku bojovat, ale snad to nebude problém," uvedl Košťálek, jenž loni bojoval o účast na mistrovství světa a nasbíral díky tomu během přípravy tři reprezentační starty. "Nechci předbíhat, jestli přidám další. To se teprve uvidí," dodal.

Motivace je pro něho nyní zcela jasná. "Mít ve Spartě velký prostor na ledě, být hodně vytěžovaný. Myslím, že jsem obránce použitelný dopředu i dozadu. Také rád hraju do těla, takže věřím, že mohu i pro fanouška nabídnout zábavný hokej," poznamenal.

Setkání s realitou života v Česku ho nijak nevykolejilo. "Vždy jsem se vracel domů rád. Za kamarády, s nimiž je vždy sranda, ale třeba i na knedlíky a tak podobně. Proti Česku jsem nikdy nic neměl, i když je to každopádně jiné než v zámoří. Určité věci mi třeba scházet budou, ale není to nic zásadního, bez čeho bych nemohl být," prohlásil Košťálek.