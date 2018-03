Koukalová fandila na hokeji, fanoušci ji uráželi

Tak tohle se nepovedlo. Česká biatlonistka Gabriela Koukalová si v pondělí zašla na čtvrtfinálové utkání hokejové extraligy mezi jejím oblíbeným Libercem a Hradcem Králové, čímž se postarala o velký trapas. Česká hvězda totiž nechtěně vstoupila v šále Bílých Tygrů do hostujícího kotle, kde si následně vyslechla vulgární urážky a přidala další nepříjemný zážitek do své bohaté sbírky.

Je bezpochyby skvělou sportovkyní, v životě jí to ale občas nevychází. Gabriela Koukalová se ve svých osmadvaceti letech už postarala o nejedno pozdvižení, na kontě má i několik trapasů. V minulosti třeba přišla na vyhlašování sportovních cen s roztrženými kalhotami v rozkroku, stihla už i ztratit své "pracovní náčiní".

Nyní zkušená biatlonistka, jež v 2015/16 ovládla světový pohár, prožila další nepříjemný moment. V pondělní večer si nejspíš chtěla spravit náladu, a tak vyrazila na čtvrtfinále hokejového play-off do Liberce, jehož je dlouholetou fanynkou. Rodačka z Jablonce nad Nisou si však před samotným duelem nezkontrolovala vstupenky a vstoupila do fanouškovského kotle hostů. A co hůř, měla na sobě i šálu "svého" klubu.

O kuriózní situaci informovala příznivce prostřednictvím účtu na Facebooku, na němž ji sleduje přes 216 tisíc příznivců. "Kamarád mi dal lístky, já je nekontrovala, šla poslušně na místo a najednou koukám, že jsem v liberecké šále uprostřed hradeckého kotle. Trapas no," napsala sympatická blondýnka.

Pár lidí mi nadávalo, svěřila se Koukalová

V hostujícím sektoru, kde byla nezvaným hostem, si následně dvojnásobná mistryně světa vyslechla i několik nadávek. "Pozitivní bylo, že mě nikdo nechtěl přizabít. Pár lidí mi nadávalo, ale vždycky, když jsem se otočila a usmála, tak se lekli a přestali," uvedla.

Vulgárním divákům zároveň ještě jednou vzkázala, že to, co se stalo, nebylo vedeno žádným špatným úmyslem: "Takže se omlouvám libereckým hokejistům i fanouškům, děkuji těm slušným hradeckým fandům, co mě přijali mezi sebe, a těm křiklounům bych ráda vzkázala, že to opravdu nebyla provokace, ale shoda okolností. Fanděte sportu, hezký den všem a hokejistům děkuji za super výkony."

Přestože zmíněný duel rozhodně kvůli skandálu nepatřil mezi ty nejlepší, na nichž kdy Koukalová byla, ze severočeského stadionu nakonec mohla odcházet spokojená. Bílí Tygři totiž utkání zvládli a vyhráli 4:2. Na povedený výsledek Liberec navázal i v následujícím úterním duelu a díky další výhře srovnal stav vypjaté série.