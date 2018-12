Kovář nevyloučil setrvání v Plzni. Jak dlouho plánuje zůstat?

Útočník Jan Kovář poprvé po návratu do Plzně trénoval s týmem a už se těší na páteční obnovenou premiéru v extralize na ledě Litvínova. Po marném boji o NHL v New York Islanders a Bostonu bude hrát v klubu, odkud po zisku titulu v roce 2013 odešel do Magnitogorsku. Kovář se dohodl zatím na měsíčním angažmá, ale i přes nabídky ze zahraničí uvažuje, že na západě Čech stráví celou sezonu.

"Nabídek bylo docela dost, ale při té mojí misi v Americe jsem měl v hlavě, že kdyby to nevyšlo, určitě bych chtěl v Plzni začít," řekl osmadvacetiletý Kovář a přiznal, že si zatím nechal otevřená vrátka.

Plánuje další debaty o svém angažmá s majitelem a generálním manažerem Plzně Martinem Strakou. "Sedneme si asi a něco si k tomu řekneme. Nějaké nabídky jsou, asi i budou a budu se rozhodovat. Zatím chci být ale tady, do Vánoc minimálně. A potom se rozhodnu, co dál. Ale trošku jsem teď v hlavě nastavený tak, že bych chtěl, aby to bylo do konce sezony," doplnil účastník pěti mistrovství světa i únorových olympijských her v Pchjongčchangu.

Kovář po pěti letech strávených v Magnitogorsku uzavřel v červenci jako nedraftovaný volný hráč roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders, ale v přípravě místo v kádru nezískal a klub s ním zrušil kontrakt. Potom bojoval o smlouvu na zkoušce na farmě Bostonu v Providence v AHL a trénoval i s prvním týmem Bruins. Hodně ho mrzelo, že nedostal šanci se ukázat ani v jednom utkání NHL.

"Samozřejmě, že jo, ale to se stává. V každé práci to tak je, že člověk by chtěl a šance třeba nepřijde. Je mi to hrozně líto, ale budu na to vzpomínat jenom v dobrém. Dá se říct, že mi to trošku otevřelo oči, a teď zpátky do práce. Nevyšlo to, ale jsem zdravý a plný síly. Dá se říct, že mi sezona ještě nezačala. Takže se těším. Trénoval jsem hodně a teď to chci zúročit," prohlásil Kovář.

NHL? V životě se nedějí pouze dobré věci

O naději na NHL dlouho bojoval a prodloužil i zkoušku v Providence. "Ale teď už jsem byl rád, že se to rozlousklo. Bylo to dlouhé, furt to bylo jo, ne, jo, ne, pak mi řekli, že ne a nakonec mi volá agent, že to řeší zase. Bylo to těžké. Teď jsem ale tady a mám vizi, se kterou do toho chci jít," doplnil Kovář.

Byl rád, že boj o nejlepší ligu zkusil. V dřívějším věku k tomu prý neměl příležitost. "Nevyčítám si nic. V životě jsem vlastně neměl příležitost odejít do Ameriky dřív, tohle byla moje jediná šance. Šel jsem, zkusil jsem to. Dal jsem do toho hodně, nevyšlo to. Tak to je, život nejsou jenom dobré věci," prohlásil Kovář.

O Plzni měl i přes dlouhé působení v zahraničí dobrý přehled. "Já se tady tak nějak průběžně vyskytoval pořád, ty změny jsem vnímal průběžně a kluky furt sledoval, jak hrajou. Jsem v obraze," řekl Kovář.

Sice měl tréninkovou pauzu, ale věří, že je na zápas nachystaný. "Byl jsem trošku zavařenej, protože jsem nebyl dlouho na ledě. V průběhu jsem se do toho dostal a cítil se líp," popsal pocity po tréninku. Těší se teď do Litvínova. "Shodou okolností můj první zápas za Plzeň byl taky v Litvínově a vyhrálo se, tak doufám, že to zopakujeme. Litvínov je klasický český zimáček, na to se těším. Doufám, že z toho bude vítězství. Ale určitě extraliga nebude lehká," podotkl s úsměvem Kovář.