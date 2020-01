Kracík: Útočný styl Liberce nám svědčí. Svému gólu se smál

Hokejisté Plzně prodloužili vítěznou sérii proti Liberci na domácím ledě a po výhře 3:2 svého soupeře porazili popáté za sebou. Po utkání se shodli, že styl Bílých Tygrů jim vyhovuje. Na úterního soupeře se těšil i nejstarší muž domácí sestavy a autor druhé branky Jaroslav Kracík.

"Hraje se mi proti takovému týmu líp, než když někdo spoléhá hlavně na defenzivu. Pro diváky to byl hezčí hokej, než když sem někdo přijede bránit. Bylo to nahoru dolů a my jsme byli o ten jeden gól lepší, nebo šťastnější," pochvaloval si šestatřicetiletý Kracík po první vzájemné bitvě s Libercem v sezoně.

Šikovný centr se trefil do odkryté branky během početní výhody pět na tři. "Puk skákal po odražené střele a já to trefil ještě hůř, než mi to přišlo," smál se člen speciální přesilovkové plzeňské formace s pěti útočníky. Za chvíli se v pokračující přesilovce pět na čtyři Indiáni dokonce ujali tříbrankového vedení.

"Odskočili jsme díky využitým přesilovkám na 3:0. Škoda že jsme to neuhlídali déle, ale nakonec jsme to dokázali ubránit. Hráli jsme dobře ve vlastním pásmu, vyhazovali jsme puky a nepouštěli jsme je do šancí. Škoda toho faulu na konci, ale ubránili jsme to," připomněl vyloučení Luboše Roba v 55. minutě.

"Fauly jsou vždy a jde o to, jestli to rozhodčí pískne, nebo ne. Ve třetí třetině už to spíš pouštěli. Emoce jsme nekrotili. Jde o to, co si rozhodčí vybere," prohlásil plzeňský odchovanec. V oslabení domácí tým tradičně spoléhal na pozorného gólmana Dominika Frodla. "Chytá výborně celé dva roky, podržel nás jako obvykle," řekl Kracík.

Soupeři si souboj zopakují již v pátek na severu Čech. "Mně se hraje určitě doma lépe. Bude ale zase lepší jet zrovna do Liberce, než hrát někde jinde. Třeba v Olomouci, kde je ještě k tomu strašná zima... (smích). Ale vážně. Máme se na co těšit, bude to podobné utkání jako v úterý," mínil autor šesti branek a pěti asistencí v sezoně.

"Liberec hraje takový hokej posledních pět sezon. Jsou to útočná utkání, protože beci je podporují aktivně ve hře dopředu. My se snažíme hrát to samé," těšil se na páteční odvetu.