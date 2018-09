Krajíček: Extraliga bude vyrovnaná. Od Bukartse očekávám góly

I přesto, že v minulé sezoně dovedl třinecké hokejisty do finále a ke stříbrným medailím, podle kapitána Lukáše Krajíčka nemohou mít Oceláři před nadcházejícím ročníkem extraligy přehnané cíle. Pětatřicetiletý obránce si stanovil jako základní metu postup do play-off.

"Celá soutěž je velmi vyrovnaná. Skončili jsme ve finále, ale nemůžeme předbíhat. Pořád je na čem pracovat. Nejdříve se musíme věnovat základní části, sbírat body a zajistit si postup do play off. Pak začíná nová soutěž, ve které se může přihodit cokoliv," řekl dnes Krajíček, který pamatuje i jediný třinecký titul z roku 2011.

Ještě bližším cílem je pro Oceláře Liga mistrů, ve které si ale postup do vyřazovacích bojů zkomplikovali dvěma debakly na domácím ledě. Třinečtí stále ještě žije vzpomínkami na minulý ročník, ve kterém byli blízko postupu do finále.

"Chtěl bych, abychom byli úspěšní i na této frontě. Bohužel nám oba domácí zápasy na úvod utekly v pěti minutách. V odvetách už to bylo jiné a ještě se popereme o postup do-play off," uvedl Krajíček, jehož tým už ale postupový boj nemá jen ve vlastních rukách.

Podle bývalého obránce Tampy, Floridy, Philadelphie a Vancouveru se favorité extraligy tipují obtížně. "Dopředu to je hodně těžké odhadovat. Kvalitní týmy mají Plzeň nebo Hradec, který ale hodně obměňoval sestavu, Sparta se zvedla, je tu Kometa. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, bude to rozhodně zajímavé a já se na sezonu hodně těším," prohlásil Krajíček.

Zvědavý je i na výkony svého týmu. Podle Krajíčka mají všechny posily potenciál zapadnout do mužstva a být přínosem. "Bukarts je střelec, očekáváme od něj góly, Viedenský je zase dobrý na buly, dobrý do oslabení a předbrankového prostoru, pomůže nám i Gernát," mínil Krajíček a věří, že se po vzoru bratrů Kovařčíkových prosadí i třinecké mládí.

"Hráči jsou to výborní, mají před sebou velkou budoucnost, ale musí na sobě neustále pracovat. Ale tady zase můžu říct, že na tréninku všichni makáme nadoraz. Jak nám říkají trenéři: 'Jak trénuješ, tak potom hraješ'. Věřím, že i tahle sezona bude pro Třinec úspěšná," dodal Krajíček.