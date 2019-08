Krajíček před Ligou mistrů: Start je důležitý v každé soutěži

Hokejisté Třince, kteří jsou úřadujícími šampiony v hokejové extralize, touží napravit neúspěšné vystoupení v minulém ročníku Ligy mistrů. V roli semifinalisty sezony 2017/18 skončili v soutěži už po základní skupině a na kontě měli jen čtyři body. Jen tři kluby nastřádaly méně.

"Pro hráče je to pořád stejné, chceme ten pohár vyhrát. Každá trofej, kterou vyhrajete v kariéře, je super. Ne každému se poštěstí vyhrát něco za kariéru, takže jdeme hrát o titul. Ale na prvním místě je postoupit ze skupiny, je třeba jít krůček po krůčku. Teď se musíme dívat na první zápas, jít jeden po druhém a pokusit se postoupit do play-off," řekl novinářům zkušený třinecký obránce Lukáš Krajíček.

Šestatřicetiletý hráč s bohatými zkušenostmi z NHL i KHL zdůraznil, jak je důležitý povedený vstup do soutěže. "Chceme vyhrát každý zápas. Je třeba to brát poctivě, protože máme těžké soupeře a bude důležité být na každý zápas připravení. Start v každé soutěži je strašně důležitý. Když se vyhraje první zápas, líp se na to nabalují další," zdůraznil Krajíček.

Třinečtí se utkají ve skupině D s Lausanne, Lahti a také s Juností Minsk. Právě v běloruské metropoli odehrál prostějovský rodák za tamní Dinamo v KHL pět a půl sezony. "Předpokládám, že velké rozdíly mezi týmy nebudou. Hrál jsem v Bělorusku šest let, takže vím plus minus, jaký hokej se tam hraje. V podstatě takový ruský hokej, víc technický. Fini budou hrát tvrdě, stejně tak i Švýcaři. Nic nás nepřekvapí," věřil Krajíček.

Na návrat do Minsku se těší. "Je to hokejové město, odkud mám parádní hokejové vzpomínky. Hokej tam milují, bude tam spousta fanoušků od nás i od nich. Jiný sport tam nemají, takže věřím, že i kluci se na to budou těšit, bude dobrá atmosféra a i hokej bude kvalitní," uvedl Krajíček.

Vítá, že čtyři duely Ligy mistrů přicházejí na řadu ještě před startem extraligy. "Jsou to ostré zápasy, lepší než hrát přáteláky s místními týmy z Česka. I ty se hrají naplno, ale když už o něco jde, každý hráč se připraví trochu líp. A jsou to proti nám skvělé týmy, takže prověřit by nás měly výborně. Jenom doufám, že se nikdo nezraní, abychom byli ready i na začátek extraligy," přál si Krajíček.

Třinec má do nové sezony opět velmi silný kádr. "Nic moc měnit nebudeme. Odešel brankář Hrubec, ale zase je tu další výborný gólman (Patrik Bartošák), obranu jsme posílili, protože minulý rok byly problémy se zraněními, tak aby nemusel Dravecký zase zaskakovat v obraně. Víc ho potřebujeme v útoku," smál se Krajíček.

Tým Ocelářů je z jeho pohledu možná i silnější než v minulém ročníku. "Sehranost zůstává, nějaká chemie z té minulé sezony tam bude. Bude pro trenéra jednodušší to skládat, snad nám to pomůže," doplnil Krajíček.

Sám přišel o závěr minulé sezony kvůli otřesu mozku. "Hlavu už mám naštěstí dobrou, to už je v pořádku, trvalo to asi tři měsíce, tu mám v pohodě. Teď byla smůla, že jsem se potýkal se zánětem jícnu, což jsem objevil před pár týdny... Bral jsem antibiotika, čeká