Krejčí nyní neplánuje návrat do NHL, poprvé chce za Olomouc hrát v 1. kole

Hokejový útočník David Krejčí, který se v létě rozhodl opustil NHL a vrátil se do extraligové Olomouce, neplánuje, že by se v závěru nadcházející sezony přesunul zpět do Bostonu. Pětatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 v dresu Bruins podepsal s Hanáky roční smlouvu a momentálně se soustředí na premiérové starty v klubu, ve kterém začal kariéru. Poprvé chce obléknout dres Olomouce při prvním extraligovém kole v pátek 10. září.

"Mám smlouvu na sezonu, kterou chci splnit. Že bych se vrátil (do NHL) v průběhu sezony, neplánuji," řekl Krejčí na pondělní tiskové konferenci v Olomouci, kde jej klub oficiálně představil. "Jsem rád, že jsem tady, a moc se těším, co sezona přinese," řekl rodák ze Šternberka.

Krejčí oznámil svůj nečekaný návrat z NHL domů na začátku srpna a jako hlavní důvod označil rodinu. V pondělí to potvrdil. "Už delší dobu jsem myslel na to, co bude dál. V minulé sezoně mi končila smlouva, a přestože jsem se soustředil na Boston, táhlo mě to domů. Dlouho jsme to řešili s agenty a poté, co jsme to rozsekli, bylo to rychlé," uvedl elitní centr, který nepočítá s tím, že by za Olomouc nastoupil v přípravných zápasech.

Nový dres plánuje obléct premiérově na úvod extraligy. "Přípravné zápasy nejsou moc důležité. V pondělí jsem byl poprvé v kabině, pozdravit kluky. Děláme vše pro to, abych byl na sto procent připravený do prvního zápasu 10. září," uvedl Krejčí, jenž se do Česka trvale vrací po 17 letech v zámoří. Jen v roce 2012 při výluce NHL oblékal dres Pardubic.