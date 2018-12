Krize Pardubic pokračuje, v derby nestačily na Hradec Králové

Hokejisté Brna vyhráli v zápase 26. kola extraligy na ledě Zlína 4:1. Mistrovská Kometa tak uspěla po dvou nezdarech, premiérovými dvěma góly v sezoně se na tom podílel i útočník Martin Dočekal.

V brance Komety se představil Kašík, který do minulé sezony působil ve Zlíně a začátek se mu nevydařil. Hned po devíti vteřinách hry kapituloval, když jej překonal Ondráček.

Následně ale převzali iniciativu na své hokejky hosté a v 5. minutě se jim podařilo se štěstím vyrovnat. Horkému se sice střela nevydařila, puk ale prošel za záda gólmana Sedláčka.

Vyprodaný stadion sledoval bitvu, ve které však měli stále navrch hosté. Muellerův pokus sice ještě skončil na tyči, ve 13. minutě se už ale Kometa dostala do vedení, když při hře čtyři na čtyři přesněji zamířil Dočekal.

Hosté mohli navýšit vedení při vyloučení Žižky, Sedláček ale pokusům soupeře odolal. Početní výhodu si zkusili i Berani, to když usedl na trestnou lavici Plekanec, jeho spoluhráči ale celou situaci zvládli.

Vzápětí čtvrtá brněnská lajna navýšila vedení Komety. Čermák našel před brankou volného Dočekala, který se prosadil podruhé v zápase. Ještě větší klid na hokejky hostů přidal Mueller, který bleskově využil přesilovou hru.

Zlínští mohli duel zdramatizovat na začátku třetí třetiny, kdy měli dvakrát výhodu přesilových her. Okál však poskakující puk na brankovišti za Kašíka dopravit nedokázal. Bývalý zlínský hvězda tam mohla slavit výhru proti svým bývalým spoluhráčům.

Vítkovice opět neskórovaly

Hokejisté Vítkovic podlehli Litvínovu 0:3 a připsali si už pátou porážku v řadě. Domácím uteklo utkání v první třetině, v níž po matném výkonu nabrali dvougólovou ztrátu. Litvínovský brankář Jaroslav Janus si i podruhé v sezoně proti Vítkovicím připsal vychytanou nulu, domácí Severočechům za 120 minut ještě nevstřelili gól.

Ani návrat uzdraveného kapitána Olesze, který nastoupil téměř po třech měsících, nevytrhl v první části Vítkovického z herního útlumu posledních dnů. Hostující Válek jejich rozpoložení ještě zhoršil rychlým gólem. Po domácím zaváhání ve středním pásmu se Válake dostal do sóla z levého křídla a po vtipném manévru proti Bartošákovi zasunul puk v sedmé minutě zpoza branky za čáru.

Domácím pak ještě více přitížil Lukeš, který při vítkovické přesilovce v deváté minutě vystihl křížnou přihrávku Stránského a z brejku překonal Bartošáka podruhé.

Vítkovice se v křečovité snaze nedostávaly do tlaku ani koncovky a na Januse v první dvacetiminutovce vyslaly jen pět střel.

Domácí se sice ve druhé části zmátořili, ale vyjma výraznější kadence střel zůstala jejich převaha planá a neefektivní. Pozorně bránící soupeř je do vyložených šancí nepustil a Vítkovice si nedokázaly nijak pomoct ani v přesilových hrách.

Severočeši na svou první přesilovku čekali 38 minut. Pak hned sice nevyužili 58 sekund hry pěti proti třem, ale následně v klasické početní převaze stihli ještě rozebrat vítkovický čtyřlístek a po finálním Ščotkově pasu zavěsil do prázdné branky Mikúš.

Domácí se ještě v úvodu třetí části všemožně pokoušeli o gól naděje, ale jejich nápor paralyzoval Janus, který kryl možnost Tybora i několik závarů v dalších vítkovických přesilovkách. Litvínov se v závěru už jen bránil, ale stačilo to, protože Janus si poradil i se sólovým nájezdem Zdráhala.

Vítkovice tak po prohře v Liberci 0:4 čekají 141 minut na vstřelený gól.

Třinec drží formu

Hokejisté vedoucího Třince vyhráli na ledě Mladé Boleslavi 4:1. Zatímco Oceláři si připsali již dvanáctou výhru z posledních 13 utkání, pro Středočechy byla porážka čtvrtou během uplynulých pěti vystoupení. Vítězný gól dal ve 29. minutě útočník Vladimír Dravecký, jenž si stejně jako jeho spoluhráč Vít Christov připsal vedle gólu i asistenci.

Ačkoliv brankáři během úvodní dvacetiminutovky příliš práce neměli, když už museli vytáhnout nějaký zákrok ze svého repertoáru, bylo to většinou při více než slibné příležitosti soupeře. Ve čtvrté minutě se z dobrých pozic zastřelovali třinecký Hrňa a domácí Knotek, oběma pokusům však chyběla přesnost.

Chmielewski krátce poté fauloval a jeho hákování mohl potrestat Skalický, ale neuspěl. Právě hříšník Chmielewski se pak ocitl v další příležitosti, gól však přinesla až zpočátku nevinná akce ze 13. minuty. Dravecký dojížděl za domácí brankou kotouč, v souboji proti Bernadovi u zadního hrazení nachytal mladoboleslavského beka, když odehrál puk jednoruč a Christov z kruhu nedal Kantorovi šanci zasáhnout.

Domácí pak měli další přesilovku, jenže se jim absolutně vůbec nepovedla a tři dobré možnosti během ní měl naopak Třinec. Tu největší bek Kundrátek, který však svou bombou po Adamského nahrávce pozorného Kantora nepřekonal. Středočeši pak ještě zahrozili po dobré souhře zkušených lídrů, Klepiše ale vychytal Hrubec.

Vyrovnání nabídli Oceláři Bruslařskému klubu tak trochu sami. Ve 24. minutě přišli v útočném pásmu až příliš rychle a lacino o kotouč, jenže nestihli dostřídat, čehož využil Kotvan dlouhou rozehrávkou na útočnou modrou čáru, kde číhal Vondrka a ze sóla nikým nerušený překonal Hrubce ranou pod horní tyčku. Pro domácího kapitána šlo o 13. trefu v sezoně.

Středočeši po gólu ožili, jenže lídr soutěže je zase brzy zchladil vedoucí trefou. Ve 28. minutě propadli domácí ve středním pásmu, Christov při přečíslení dvou na jednoho nabídl zakončení Draveckému a ten trefil přesně k tyči. Domácí se snažili znovu vyrovnat, při závaru v Hrubcově brankovišti před druhou přestávkou jim ale chyběl i kus štěstí.

Třinec ve třetí části pozorně hlídal těsné vedení. Pojistku měl naopak na hokejce v 50. minutě Musil, ani nadvakrát ale nepřekonal Kantora. Další góly přišly až v samém závěru. Domácí se odhodlali k dlouhé power play, jenže ji velmi rychle utnul trefou do prázdné branky Svačina. Výsledek pak ještě podtrhl Polanský.

Série Olomouce končí

Hokejisté Chomutova porazili Olomouc 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili tak šestizápasovou vítěznou sérii Hanáků. Piráti se naopak dočkali výhry po čtyřech utkáních, nájezdy rozhodl Vladimír Růžička. Jubilejní 700. utkání v nejvyšší soutěži odehrál útočník domácích Radek Duda.

Piráti vstoupili do utkání aktivně, ale žádnou nadějnou akci si nevytvořili. Zahrozili tak hosté. Střelu debutanta Matiaška ale stihl obránce Dietz z brankové čáry odpálit. Podobné štěstí měl Chomutov - Ostřížek trefil tyč.

Na začátku druhé třetiny nejprve Jergl neuspěl v samostatném úniku a poté Olomouc nevyužila i přes tlak v útočném pásmu dvě po sobě jdoucí přesilovky. V 31. minutě otevřel skóre utkání ránou mezi betony brankáře Konráda obránce Knot. Domácí však vedli jen dvě minuty. Na Knotovu trefu odpověděl hned po buly Jaroměřský.

Do třetí dvacetiminutovky vstoupili lépe Piráti. Růžička předložil puk Koblasovi, který se z dorážky nemýlil. Hned poté měli Kohouti možnost početní výhody, v té ale ujel Stránský a poslal Chomutov do dvougólového vedení.

Hosté se však nevzdali a podařilo se jim vyrovnat. Nejprve potrestal Petersovo zaváhání v rozehrávce Jergl a stejný hráč se podepsal i pod třetí gól Hanáků v 50. minutě.

Zápas následně dospěl do prodloužení, které začalo ve vysokém tempu, ale Peters i Konrád předvedli důležité zákroky. Olomouc mohla rozhodnout v přesilové hře, čtvrtý gól ale nepřidala. Jergl trefil jen tyč.

Vítěze zápasu tak určily samostatné nájezdy, ve kterých se prosadil jen Růžička.

Liberec doma přejel Spartu

Hokejisté Liberce porazili Spartu 4:1 a oplatili jí tak porážku z prvního vzájemného duelu v sezóně. Právě Pražané jsou posledním týmem, který dokázal pod Ještědem vyhrát. Od té doby si Bílí Tygři zapsali osm domácích výher v řadě a v tabulce jsou i nadále na druhém místě. Naopak Sparta po dvou venkovních výhrách prohrála a klesla na šestou pozici.

Gólem a asistencí se na libereckém vítězství podílel nejproduktivnější muž soutěže Marek Kvapil, který tak bodoval již ve dvaadvacátém utkání v řadě.

Úvod zápasu byl opatrný z obou stran. Do první příležitosti se dostal hostující Dvořák, Will si s jeho střelou poradil. Na druhé straně to šikovně zkoušel Valský, na Machovského si ale nepřišel.

První přesilovku zápasu si zahráli Tygři, sehráli ji však špatně a branku soupeře prakticky neohrozili. Ve 12. minutě však Filippi našel před brankou zcela volného Kvapila, který bekhendovým blafákem poslal domácí do vedení. Odpovědět mohl Sill, v samostatném úniku však těsně minul branku.

Stejný hráč měl dobrou příležitost také v úvodu druhé části, ani tentokrát však Willa nepřekonal. Sparta pokračovala i nadále ve své aktivitě, s šancemi Kudrny a Jarůška si ale poradil pozorný Will.

Na opačné straně zahrozil Jelínek, také Machovský byl na místě. Poté měli Severočeši možnost přesilové hry, do brejku se ale dostal Vrána. Will však jeho střelu ukryl v lapačce. Místo vyrovnání se tak podruhé prosadili domácí. Kvapil krásně narýsoval gólovou přihrávku pro Birnera, jenž se nemýlil.

Liberecké vedení mohl navýšit na začátku třetí třetiny Redenbach, Machovský ale sklapnul své betony včas. Hned z protiútoku zahrozil Pech, Will si ale s jeho střelou poradil.

Do tříbrankového trháku tak šli domácí v početní výhodě, po přihrávce Šmída přesně mířil Redenbach. V 53. minutě však vrátil Spartu do hry důrazný Buchtele.

Hned po vhazování měl další velkou šanci Pech, Will ale s vypětím všech sil svou branku uhájil. Spartu gól nabudil a Will měl i nadále plné ruce práce. Tři minuty před koncem to hosté zkusili se šesti hráči v poli, místo snížení ale opět inkasovali. Libereckou výhru pojistil Vlach.

Plzeň uspěla v přestřelce

Hokejisté Plzně porazili Karlovy Vary 6:3 a ukončili sérii pěti domácích porážek. Západočeské derby přineslo rušnou první třetinu s dvěma obraty, kterou nakonec domácí ovládli 3:2. Poté už si Indiáni drželi vedení a především díky dvěma přesilovkovým gólům svého soupeře zdolali. Dvěma trefami přispěl k výhře domácích útočník Petr Straka.

Plzeňští vstoupili do utkání aktivně a dostali dobrým pohybem soupeře pod tlak. Hosté ještě díky zásahu Novotného přežili Kratěnovu střelu po přečíslení dvou na jednoho, ale ve třetí minutě už gólman Energie nemohl dosáhnout na Strakovu svižnou střelu pod břevno. Poté ve 4. minutě nekrytý Indrák z dobré pozice minul a udeřilo na druhé straně. Před brankou volný Rachůnek vyrovnal po ideální přihrávce Fleka na 1:1.

Navíc o 53 vteřin později po rychlém brejku otočil bombou z levého kruhu skóre Šenkeřík. Vzápětí mohl srovnat Čerešňák, neprostřelil však dobře vyjetého Novotného. V 10. minutě se už prosadil nově složený první plzeňský útok, když na konci kombinace střelou z velkého úhlu upravil na 2:2 Indrák. Záhy chtěl odpovědět Gorčík, jehož nahození zastavilo břevno Milčakovovy branky.

Hosté následně nevyužili početní výhodu a iniciativu znovu převzali Indiáni. Po šikovné Kratěnově přihrávce ještě neproměnil gólovou příležitost Kracík, ale 41 vteřin před první sirénou s přispěním Novotného propadla do sítě střela Allena.

Na začátku prostřední části zvýšil během přesilové hry na 4:2 tečí Čerešňákovy rány Kracík a do karlovarské branky nastoupil Kuchař. O pouhých 32 vteřin později ovšem nahození Grígera od levého hrazení propustil za svá záda Milčakov a putoval také na střídačku. Náhradník hostů Kuchař se před polovinou utkání blýskl zákrokem proti pokusu Kodýtka z mezikruží. Jeho protějšek Frodl zase dokázal zlikvidovat individuální průnik Beránka.

Směrem dopředu zůstali aktivnější Indiáni. Hráči Energie však přečkali šanci Stacha a po vyrovnání sahali při dvou přesilovkách. V pokračující početní výhodě ale po pauze Flek před odkrytou brankou trefil pouze Frodlův levý beton. Poté už bylo opět rušno před Kuchařem, jenž stačil zastavit šance Indráka s Kovářem a ve 48. minutě ho zblízka nepřekonal při přesilovce ani Gulaš.

Hosty zlomilo až vyloučení Šafáře, které potrestal v 53. minutě nechytatelnou ranou bez přípravy Gulaš. Dvě minuty na to navíc po chybě v rozehrávce upravil Straka na konečných 6:3.

Východočeské derby pro Boleslav

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve východočeském derby na ledě Pardubic 4:1. Dynamo sice po rychlém gólu vedlo, ale Mountfield zápas na začátku třetí třetiny otočil. Pardubice si tak připsaly desátou porážku za sebou, druhou pod vedením nového trenéra Ladislava Lubiny a jsou i nadále předposlední.

Derby lépe rozjelo Dynamo, které se už ve třetí minutě dostalo do vedení, když si Kusý vyměnil puk s Machalou a zavěsil pod horní tyč. Hradec byl po inkasovaném gólu aktivnější, domácí se naopak soustředili na brejky. Vyrovnat mohl Bezúch, ale svoji kličku nedotáhl. Na druhé straně uchránila hosty od druhého inkasovaného gólu tyčka, kterou trefil v přesilovce Skokan.

Dynamo se v početních výhodách viditelně zlepšilo a hned při další měl Maxwell spoustu práce při střelách Rolinka a znovu Skokana. Při dorážce Bubely pak kotouč těsně před brankovou čárou odpálil jeden z obránců. Hradec se vyrovnání dočkal v 28. minutě, když se z mezikruží parádně do šibenice trefil Koukal.

Hradec mohl skóre vzápětí otočit, jenže dalšího expardubického forvarda Rákose tentokrát Hamerlík vychytal. O chvíli později to bylo po ráně Chalupy na trefené tyčky 1:1. Po polovině zápasu se na ledě přiostřilo, vyprodaná aréně však na další gól čekala. Pardubice si málem vzaly vedení zpátky v oslabení, ale Maxwell osamoceného Rolinka vychytal.

Klíčové momenty zápasu přišly hned na začátku třetí třetiny. Po 59 vteřinách se při hře čtyři na čtyři trefil mezi Hamerlíkovy betony Chalupa, a když následně velkou šanci při oslabení nezužitkoval Poulíček, zvýšil ve 47. minutě na 3:1 pro Hradec střelou pod horní tyčku Radovan Pavlík.

Hradec poté podruhé v zápase zachránila tyč, kterou tentokrát trefil Kusý. Mountfield mohl definitivně rozhodnout při takřka minutové přesilovce pět na tři, ale žádnou gólovou pozici si nevypracoval. Hostům to však stačilo, navíc dvě minuty před koncem se do prázdné branky trefil Vincour. Hradec tak Pardubicím oplatil porážku z prvního vzájemného zápasu v sezoně.