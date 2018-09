Krupp: V extralize se hraje dobrý hokej. Rivalita se mi líbí

Příjemně překvapený kvalitou extraligy i životním stylem v České republice je nový trenér hokejistů pražské Sparty Uwe Krupp. Bývalý kouč německé reprezentace, Kolína nad Rýnem a Eisbären Berlín, který jako hráč získal v roce 1996 Stanleyův pohár s Coloradem, při své práci hodně využívá svých hráčských zkušeností. Pro dobré fungování týmu se svými svěřenci hodně komunikuje nejen o hokeji, ale i o jejich osobním životě.

"Zaujalo mě, v jaké rychlosti se hraje. V našich zápasech, ale i v těch, v kterých jsme sledovali soupeře - Hradec, Pardubice. Je to dobrý hokej a zajímavý pro diváky," ocenil Krupp při dnešním setkání s novináři kvalitu české nejvyšší soutěže. Přiznal ale, že na větší hodnocení i vlastního týmu si musí počkat s větším odstupem.

Stačil už poznat, že zápasy proti Spartě jsou pro všechny soupeře v extralize velkou výzvou. Po zkušenostech z domácího duelu s Hradcem Králové (4:0) a představení v Ostravě proti Vítkovicím (2:3) se už těší na páteční vystoupení v Plzni. Bouřlivá až nepřátelská atmosféra mu nevadí.

"Je to dobré, dělá to sport sportem. Rivalita je dobrá. Je sranda, že jsem nejdříve slyšel: 'Největší rivalita je s Brnem.' A potom zase: 'Velká rivalita je s Plzní. A Vítkovice jsou velký rival. Mladá Boleslav je blízko a to je velká rivalita,'" usmíval se bývalý obránce, který v NHL hrál i za Buffalo, New York Islanders, Québec, Detroit a Atlantu.

"Je to dobře. Nechtěl bych být v týmu, který moc nikoho nezajímá. V Plzni to bude skvělé. Pro nás je takto podobný každý zápas, je to pro náš tým velká výzva je zvládnout. Liga je vyrovnaná. Rozhoduje, jak v zápase pracujete, jaké projevíte emoce a jak jste disciplinovaní," podotkl Krupp, který před 22 lety zařídil Avalanche zisk Stanley Cupu vítěznou trefou.

Začíná se učit česky, ale jinak komunikuje anglicky, v běžné životě někdy i německy. "V češtině jsem asi u první lekce. Hrajeme hodně zápasů a není moc čas. Musíme se připravovat na zápasy, sledovat video, analyzovat minulé zápasy. Co potřebujeme zlepšit, co bylo dobré. Je jedno, jestli je to v češtině nebo angličtině. Nejdůležitější je, aby všichni rozuměli, co po nich chci," uvedl Krupp.

Spolupracovníci v týmu mu pomáhají s přípravou na soupeře, které zatím poznává. "Mám tam (asistenta) Jardu Nedvěda, (videokouče) Jakuba Zelenku a další. Je pravda, že strávím přípravou více času. V Německu vím, jak hraje třeba Krefeld a další. Ale není to komplikace. Je to trošku větší výzva, když nerozumíte, co si kdo povídá a co se píše v novinách," řekl Krupp.

Potýká se s výslovností některých jmen svěřenců a využívá přezdívky. "Třeba Říčka, to je problém. Ale je to Boby. A třeba Petrovi Kalinovi říkám P.K. Nebo Miloš Forman, vím, že je to přezdívka," komentoval Krupp s úsměvem, že se v kabině Miroslavu Formanovi říká podle slavného režiséra.

Další příjemným překvapením je pro něj životní úroveň v Česku. "Restaurace jsou tu skvělé. Žijeme na krásném místě, kde se dá dělat spousta věcí i s dětmi. Rodina je tady spokojená a dětem se líbí ve škole. Z devadesáti procent je to o hokeji, ale je příjemné přijít domů a vidět, že je rodina šťastná," podotkl Krupp.

Dobrou pohodu chce mít i v mužstvu a základem je podle něj dobrá komunikace. "Chci každého hráče znát. Nepotřebuju vědět, kde se kdo narodil, kolik má bratrů a sester a jestli se jeho rodiče rozvedli. Ale je důležité, abych věděl, jestli je jeho žena těhotná a v jakém jsou stadiu," prohlásil Krupp.

"To je třeba u Richarda Jarůška, ten jel dneska do nemocnice. A manželka Zacha Silla je také těhotná. Nebavím se s ním o oslabení, ale jestli doktor mluví anglicky. Vědět, kdy mají hráči narozeniny. Jak daleko dojíždí, jestli musí trávit hodně času v zácpě cestou na trénink. Jestli je rodina v pořádku, jestli nejsou prarodiče nemocní. Oni by o mě také měli všechno vědět," doplnil Krupp.

Útočníkovi Danielu Přibylovi, který má dlouhodobě problém s kolenem, například domluvil rehabilitaci u specialistů v Německu. "Kontaktoval jsem kliniku v Regensburgu, které jsou vyhlášení specialisté a léčí třeba fotbalisty Bayernu Mnichov nebo lyžaře," řekl Krupp.

Mezi duely hranými v pátek a pak až v neděli dává hráčům v pondělí volno. "Je dobré, aby byli s rodinou a nemysleli na hokej. Tři dny pak stačí, abychom se nachystali na zápas," prohlásil.

Své svěřence překvapil i tím, že jim předčítá zápasovou sestavu. "Poprvé všichni koukali, co to dělám. Ale je to sranda. Dělali jsme to v Americe. Hráči potřebují zábavu. Můžeme příští zápas vyhrát, nebo prohrát. Když se to nepovede, vyhrajeme třeba v neděli. Musíme být ale dobrý tým, být všichni na stejné struně. Vytvářet si sebevědomí. Když někdo udělá chybu, nemůže to být tak, že to hned odnese od trenéra," dodal Krupp.