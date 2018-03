Kvapil: Já a hrdina? Ne, to jsou ti, co chytají puky do zubů

Bezpochyby byl hlavní postavou třetího čtvrtfinále. V 11. minutě totiž otevřel skóre zápasu, ve třetí části se pak střelecky prosadil ještě jednou. Kromě toho si připsal i jednu asistenci a výrazně tak přispěl k tomu, že Liberec snížil v sérii s Hradcem Králové na 1:2. V úterý budou Liberečtí bojovat o to, aby Mountfield v počtu čtvrtfinálových výher dorovnali. "Zatím máme za sebou jen jeden krok, zbývají ještě tři," připomněl po prvním vítězstvím Marek Kvapil.



Třetí souboj Bílých Tygrů s Hradcem byl pro oba celky hodně důležitý. Severočeši potřebovali nutně vyhrát, aby se vrátili zpět do hry, Mountfield si zase mohl vybojovat luxusní náskok. Šťastnější nakonec jsou liberečtí hokejisté, kteří před vyprodanou halou svého soka porazili 4:2. "Rozhodně to z naší strany nebyl perfektní výkon. Nebýt Romana Willa v brance, tak to mohlo dopadnout úplně jinak," řekl klíčový muž modrobílých.

Kvapil měl na výhře ovšem také značný podíl. Už v první části poprvé překonal královéhradeckého Rybára. "Vůbec jsem tu kličku neplánoval. Původně jsem chtěl střílet, ale gólman mi to dobře vykryl. Musel jsem tedy improvizovat. Jsem rád, že to vyšlo," popsal Kvapil.

Třiatřicetiletý útočník nezůstal jen u jedné trefy, prosadil se ještě ve třetí části. Do statistik si zapsal i asistenci u Filippiho branky. "Rozhodně to nebylo jen o mně, jiní zase padají do střel a chytají puky do zubů. To je k výhře taky nesmírně důležité," upřesnil.

Ještě jeden důležitý faktor ale liberecký forvard zmínil: "Domácí prostředí je pro nás velkou výhodou. Hraje se mnohem lépe, když nás podporují tisíce fanoušků. Bez nich je to mnohem složitější."

Do čtvrtfinále musel Liberec postoupit přes předkolo. To znamená, že případný sedmý duel by se odehrál na ledě Mountfieldu. "Každopádně u nich jednou musíme vyhrát, bez toho nepostoupíme," uzavřel Kvapil.