Lepší než výhra 5:0. Ukázali jsme sílu, myslí si snajpr Smoleňák

Ve druhém čtvrtfinálovém duelu se stal hrdinou. Přestože Liberec takřka celý zápas hájil těsné vedení, osm minut před závěrečnou sirénou o něj přišel. Za stavu 1:1 ujel na hostujícího brankáře Radek Smoleňák a v 58. minutě poslal Východočechy do vedení. Bílé Tygry inkasovaný gól srazil a už se nevzmohli na odpor. Skóre pak ještě na samotném konci zvýraznil Bednář. Titul "muž zápas" by ale patřil jeho jednatřicetiletému spoluhráči. "Lepší, než kdybychom vyhráli 5:0," pochvalovala si obrat hradecká sedmdesátka.

Liberečtí hokejisté chtěli po těsné prohře z prvního duelu vyrovnat stav série a hned od úvodního buly si šli tvrdě za svým. Hradec naopak začal špatně a už v šesté minutě inkasoval. Po Bakošově trefě se ale postupně začal obrázek hry obracet.

"Do druhého utkání jsme poměrně špatně odstartovali, Liberec na nás docela vlítnul. My jsme byli nějakým způsobem utahaní. Nevím, co se nám honilo v hlavách. Nebylo to ono. Od druhé půlky druhé třetiny jsme je začali trošku motat a měli víc ze hry. Pak už jsme do toho jen bušili a zaplaťpánbůh, že to tam spadlo. Po gólu jsme byli hladoví, byla otázka času, kdy ho dáme," popisoval průběhu zápasu jeden z úspěšných střelců.

Po vyloučení Ordoše Hradečtí totiž nejprve využili přesilovku a srovnali stav skóre, poté zaúřadoval právě Smoleňák, který dostal přihrávku za obranu a krásný samostatný únik zakončil povedeným bekhendem pod horní tyčku. "Když takhle člověk jede na bránu, tak moc nepřemýšlí a dělá zažité automatismy," řekl pro klubový web o své brance.

Vedle jeho gólu byl hodně klíčový i výkon brankáře Rybára, jenž pochytal řadu šancí houževnatých Tygrů. "Gólman chytal fantasticky. Obzvlášť při jedné z akcí Kvapila s Bulířem, kdy se skvěle přesunul. Byl to zlomový moment, který nás ještě nakopnul. Šli jsme si za triumfem a ještě víc a dotáhli to," chválil maskovaného muže.

Vítězství nakonec už jen zpečetil Bednář a domácí mohli oslavovat druhý triumf v řadě.

"Jsme určitě rádi, že jsme to nějakým způsobem otočili, i když to vůbec nebylo jednoduché. První půlku zápasu jsme nehráli úplně optimálně, ale pořád jsme věřili, že to můžeme obrátit. Věděli jsme, že máme sílu a pokud budeme trpěliví, tak to tam spadne. Jsem rád, že jsme nepřestali hrát a otočili to. Určitě je to lepší vítězství, než kdybychom vyhráli 5:0. Dokázali jsme, jak moc jsme silní," uzavřel Smoleňák.