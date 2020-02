Lepší než vyhrát v suchém triku, potěšilo Hudáčka

Dvěma góly a asistencí pomohl slovenský útočník Libor Hudáček k výhře hokejistů Liberce nad Kladnem 5:4. Bílí Tygři byli jako lídr tabulky proti trápícím se Rytířům jasným favoritem, na vítězství se však hodně nadřeli. Liberec třikrát prohrával, ale právě Hudáček na konci druhé třetiny otočil stav z 2:3 na 4:3. I díky čtyřem využitým přesilovým hrám Severočeši zápas zvládli a v čele tabulky mají náskok deseti bodů před druhou Mladou Boleslaví i třetí Plzní.

"Bylo to hodně náročné utkání. Kladno bojuje o život, o to těžší bylo se proti němu prosadit. V zápase padlo hodně gólů, chvílemi to bylo dost nahoru dolů. Soupeř potřeboval bodovat a podal velmi dobrý výkon. My jsme však výborně odehráli přesilovky i oslabení a to zápas rozhodlo," řekl Hudáček po utkání novinářům.

"Může to být pro nás cennější, že jsme museli o body bojovat až do samého konce. Kdybychom vyhráli jak se říká v suchém triku, tak nám to tolik nedá. Jsou to cenné tři body, jsme rádi, že jsme potěšili vyprodanou arénu vítězstvím," liboval si rodák ze Spišské Nové Vsi.

Zejména ve druhé části měli Bílí Tygři místy až drtivou převahu a soupeře přestříleli jednoznačně 14:4. Po hodně kuriózní trefě Davida Stacha z 35. minuty ale šli do vedení 3:2 paradoxně Kladenští. To však nemělo příliš dlouhého trvání a právě slovenský reprezentant ještě do druhé přestávky skóre otočil.

"Druhá třetina byla z naší strany nejlepší. Byli jsme velmi aktivní a hodně času jsme trávili v útočném pásmu. Vypracovali jsme si dost šancí a byla pouze otázka času, kdy nám tam nějaký gól spadne. Možná nás nakopla a víc namotivovala i soupeřova šťastná branka," prohlásil centr první liberecké formace.

Hudáčkovi se v poslední době střelecky velmi daří a v počtu branek se dostal již na číslo 27. Klubový rekord drží ze sezony 2013/14 Martin Bartek s 28 brankami. Na jeho překonání má držitel stříbrné medaile ze světového šampionátu z roku 2012 k dispozici ještě sedm utkání.

"O tom jsem ani nevěděl, slyším to poprvé. Uvidíme, jak to půjde dál, snad ještě nějaký gól přidám. Nijak se tím ale nestresuju," uvedl liberecký střelec, který byl v zápase blízko třetímu hattricku v sezoně. Trestné střílení, nařízené po faulu na unikajícího Jana Ordoše, ale v závěru zápasu neproměnil.

"Na hattrick jsem samozřejmě myslel, navíc když mě trenér poslal na trestné střílení. Musím se na to ještě znovu podívat na videu, ale myslím, že jsem se dostal moc blízko gólmana a už jsem nedokázal puk dostatečně zvednout. Mrzí mě to a je to škoda, ale jede se dál," řekl Hudáček.

Další utkání čeká Severočechy v pátek, kdy jedou do Olomouce. Bílí Tygři porazili Hanáky ve všech třech vzájemných zápasech v ročníku a uspět budou chtít i tentokrát. Liberecký forvard však očekává, že Olomoučtí nedají svou kůži lacino.

"Čeká nás velmi těžký zápas. V Olomouci je to stále náročné, nejspíše bude vyprodáno a lidé budou domácí tlačit dopředu. Musíme jít do zápasu s pokorou. Hlavně se soustředit, abychom nedostávali tolik branek jako v posledních několika zápasech. Myslím, že to bude z naší strany trochu jiné utkání oproti tomu, jak hrajeme doma," dodal Hudáček.