Lev po výhře nad Spartou: Takhle bychom se chtěli prezentovat

Dvěma góly pomohl útočník Jakub Lev k těsnému vítězství vítkovických hokejistů nad Spartou. Jeho druhý zásah ze 17. minuty byl poslední a vítězný, protože soupeř už potřetí v utkání náskok domácího celku nedotáhl a poprvé v sezoně nebodoval.

Lev skóre zápasu otevřel i uzavřel, ale dvougólový zápis nepřeceňoval. "Těžká otázka říkat po dvou kolech, jestli jsem ve formě. Důležité je, aby ve formě byl celý tým, abychom sesbírali co nejvíce bodů a položili dobrý základ. Pak se jde sezonou mnohem líp," řekl Lev novinářům.

Sedmadvacetiletý forvard byl navíc blizoučko hattricku. Ale jeho trestné střílení v závěru druhé části skončilo na tyčce branky Matěje Machovského. "Snažíte se gólmana překvapit. My jsme byli spolu s Matějem v Plzni pár let spolu. Po zápase mi říkal, že čekal střelu na vyrážečku, takže se mi ho povedlo překvapit, bohužel tam byla tyčka," uvedl Lev.

Vítkovice si v úvodních dvou kolech připsaly těsné výhry proti Pardubicím (2:1) a dnes proti Pražanům. Podle Lva se tým prezentoval stylem, jaký by chtěl předvádět. "Chtěli jsme hrát aktivní hokej jako dvě třetiny v Pardubicích, dneska se nám to dařilo ještě déle. Pak jsme velkou obětavostí ubránili pět na tři, což byl asi takový zlomový okamžik, protože pak už se Sparta nedostala do tlaku. Takhle bychom se chtěli prezentovat. Ještě teď v úvodu, kdy všechny týmy mají hodně síly a nikdo fyzicky neodejde," tvrdil Lev.

Vítkovice srazily Pražany třemi góly dvou bývalých hráčů Plzně. Vedle Lva totiž skóroval ještě i Jan Schleiss, který přestoupil ze západu Čech v létě a v druhém extraligovém utkání v novém působišti se dočkal branky. "Musím to zaklepat, přál jsem Honzovi, ať dá první gól co nejvíce. Když se přestoupí do nového klubu, je očekávání fanoušků a každá posila je pod drobnohledem. Jsem rád, že se to povedlo a může hrát uvolněněji, jen dobře pro něj," dodal Lev.