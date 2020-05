Liberec hlásí dvě posily. Severočeši získali Rachůnka a Grígera

Hokejoví útočníci Tomáš Rachůnek a Dávid Gríger se stali po skončení angažmá v Karlových Varech posilami Liberce. Oba podepsali s Bílými Tygry dvouletou smlouvu do 30. dubna 2022. Držitel Prezidentského poháru pro nejlepší tým základní části čekal s oznámení prvních akvizic do dnešního jednání libereckého zastupitelstva, které s konečnou platností rozhodlo o finanční podpoře provozovatele Sport Parku Liberec a Home Credit Areny.

"Přestup útočníků Rachůnka s Grígerem dojednával nyní už bývalý sportovní ředitel Filip Pešán s cílem vhodně doplnit tým a výrazně zvýšit konkurenci v našich útočných řadách," uvedl generální manažer Liberce Ctibor Jech.

Devětadvacetiletý Rachůnek byl v uplynulém ročníku s 52 body za 25 branek a 27 asistencí z 51 utkání nejproduktivnějším hráčem Karlových Varů a celkově mu v soutěži patřilo čtvrté místo. Ve dvou duelech play off, které předčasně ukončila pandemie koronaviru, vstřelil jednu branku. Barvy Energie hájil zlínský odchovanec pět let.

V extralize odehrál i za Plzeň, Spartu a Olomouc celkem 390 utkání a zaznamenal 210 bodů (85+125). Působil i v KHL v dresu Lva Praha, Novokuzněcku a Slovanu Bratislava. Sehrál také 13 utkání v české reprezentaci a připsal si čtyři asistence.

"Tomáš má za sebou životní sezonu. Jeho kariéru sledujeme už delší dobu a věříme, že díky své univerzálnosti dobře zapadne mezi Tygry. Je to hráč, který je silný na kotouči, dokáže si poradit v těžkých situacích a dobře rozehrát i vystřelit. Očekávám, že u nás naváže na předchozí výkony a zařadí se mezi lídry mužstva," uvedl hlavní trenér Liberce Patrik Augusta.

Pětadvacetiletý Slovák Gríger v základní části minulého ročníku zaznamenal ve 48 duelech 37 bodů (15+22). Ve dvou zápasech play off přidal jednu přihrávku. Do Karlových Varů přišel v roce 2013 z Popradu do juniorské MHL. V české extralize má bilanci 101 bodů (48+53) ze 174 utkání.

"Dávid je šikovný hráč s dobrými bruslařskými schopnostmi. Nebojí se chodit do prostorů, kde to bolí. Je rychlý, dravý a má šikovné ruce," doplnil Augusta.

Pro budoucnost Bílých Tygrů bylo důležité jednání o finanční podpoře provozovatele Sport Parku Liberec a Home Credit Areny, společnosti SFM. "S napětím jsme sledovali veškerá jednání mezi vedením města Liberec a současným provozovatelem areálu, ve kterém náš klub působí. Jsme velice rádi za dnešní rozhodnutí libereckých zastupitelů, které přijímáme s velkou úlevou," podotkl Jech.

"Společnost SFM je pro nás už více než deset let důležitým partnerem a zárukou toho, že Bílí Tygři mohou fungovat v profesionálním zázemí. Potvrzení stávajícího provozovatele Sport Parku Liberec je pro nás signálem k obnovení příprav na nadcházející extraligovou sezonu," řekl Jech.

Mohl proto oficiálně v klubu přivítat první dvě akvizice. "Rachůnek i Gríger souhlasili s dočasnou korekcí svých platů, čímž se rovněž začlenili k hráčům našeho týmu a napomáhají tak hned při svém příchodu novému klubu v nelehké ekonomické situaci v aktuální koronavirové době," dodal Jech.