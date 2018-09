Liberec má nového kapitána. Je to obrovská čest, řekl Jelínek

řekl Čtyřiatřicetiletý útočník Petr Jelínek je novým kapitánem hokejistů extraligového Liberce. Mezi seniory se této pocty dočkal poprvé v kariéře, mezi Bílými Tygry převzal pomyslné žezlo po obránci Martinu Ševcovi. Sám ale připustil, že s "povýšením" na kapitána se jeho role v týmu až tolik nezměnila.

"Sedli jsme si s trenérem Filipem Pešánem a ten mi řekl, že chce, abych 'céčko' přebral po Martinovi. Osobně mě to překvapilo. Je to samozřejmě obrovská čest a taková věc se neodmítá, takže jsem kývnul a stalo se to skutečností," přiblížil novinářům okolnosti nástupu do funkce Jelínek.

"Pro Martina je to možná trochu i taková úleva. Samozřejmě spolu normálně dál mluvíme, není nijak uraženej, ale tohle jsme nijak neprobírali," doplnil Jelínek.

Žádnou zásadní změnu nepocítil. "Myslím, že se pro mě nic moc měnit nebude. V kabině jsem zvýšil hlas, i když jsem to 'céčko' na dresu neměl. V tomhle ohledu asi moc změn nebude, možná budu jen více mluvit s novináři, než bylo zvykem," smál se Jelínek.

V minulosti roli kapitána okusil. I mezi seniory už měl na dresu "céčko", jenže pouze dočasně. "Měl jsem ho párkrát během minulé sezony, když 'Švícko' nemohl hrát, ale jinak jsem ho v seniorském hokeji dosud nenosil. Naposledy někdy v dorostu nebo juniorech, mezi chlapama nikdy," vzpomínal Jelínek, jehož otec Tomáš byl během kariéry dokonce kapitánem reprezentace. "Táta gratuloval. Bere to s nadhledem, ale určitě je hrdej."

I když se pro odchovance pražské Slavie nic moc nemění, přiznal, že cítí zvýšenou zodpovědnost za mužstvo a jeho výsledky. "Cítím to tak. Budu asi tím prvním hromosvodem, za nímž všichni půjdou, když se třeba nebude dařit. Na ledě se budu snažit podávat co nejlepší výkony, abych tým táhl správným směrem," ujistil Jelínek.

Jak tomu bývá, je právě kapitán spojkou mezi kabinou a trenérem. "Funguje to tak i tady v Liberci. Trenéři mají třeba nějaký plán, přes který nejede vlak, ale když se nám něco nepozdává a chceme něco změnit, tak zajdu za Filipem a rozebereme to. Kdyby tam za ním šlo najednou dvacet názorů, tak to nemůže fungovat," uvedl Jelínek.

Liberec v přípravě vyhrál dosud jen tři duely z osmi, vnitřní pocit z přípravy je ale u Bílých Tygrů možná o něco lepší než samotné výsledky. "Herně to nebylo asi úplně špatné, ale ty zkraty ve třetích třetinách, to se nám nesmí stávat. A teď se to stalo ve všech zápasech, co jsme hráli. Věřím, že v sezoně už se tohle nebude vůbec opakovat," řekl Jelínek.

Ostrý start čeká Severočechy v pátek 14. září v Plzni, poté přivítají před svými fanoušky Pardubice. "Hned od začátku máme těžké soupeře, ale já doufám, že to zvládneme. Tým na to sílu určitě má," prohlásil Jelínek.