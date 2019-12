Liberec porazil Boleslav, Zlín překvapivě vyhrál v Plzni

Hokejisté Liberce porazili v 30. kole extraligy Mladou Boleslav 2:0 a vyhráli tak i 22. domácí vzájemný zápas za sebou. Bruslařský klub čeká na úspěch na ledě Bílých Tygrů od 18. listopadu 2010. Severočeši potvrdili aktuální formu, když bodovali počtrnácté za sebou a z toho potřinácté vyhráli. Druhé čisté konto v sezoně udržel díky 25 zásahům brankář Dominik Hrachovina.

V úvodu zápasu se soupeři spíše oťukávali, střelecké pokusy z obou stran byly víceméně z uctivé vzdálenosti a Krošelj ani Hrachovina s nimi neměli žádné starosti. Mladoboleslavský brankář se vylekal až při střílené přihrávce Krenželoka, která byla před ním tečovaná, jeho beton byl však na místě. V osmé minutě ujel v oslabení Zachar, byl faulován, ale následné trestné střílení Marosze Krošelj také zlikvidoval.

Na druhé straně předvedl jistý zákrok Hrachovina při tvrdé střele Ševce. V 15. minutě se Jeglič protáhl libereckou obranou až před Hrachovinu, místo střely volil přihrávku na Skalického, jenže ten puk minul. O chvíli později vystihl chybnou rozehrávku hostů Průžek, ale trefil jen Krošeljovy betony. Hostující gólman kapituloval až 46 sekund před první pauzou, kdy Dernerovu střelu šikovně tečoval Marosz.

Obrovskou šanci na vyrovnání měli hosté ve 25. minutě. Před Hrachovinou se objevil úplně osamocený Klepiš, položil si libereckého gólmana, ale ten i vleže mladoboleslavského útočníka vychytal. Na druhé straně se dostal do slibné šance Špaček, Krošelj však minisouboj ustál. Stejně tak zvládl souboj tváří v tvář s Lencem, který se na něj řítil sám ve 31. minutě.

O tři minuty později předvedl skvělé zákroky Hrachovina, který zlikvidoval střelu Jegliče i jeho následnou dorážku. Bílí Tygři si další brankový úder schovali opět až na závěr třetiny. Ve 38. minutě získal Musil puk na brankovišti a jeho přihrávku dopravil do sítě Ordoš.

Úvod třetí třetiny byl ve znamení náporu hostů, ale pozorná obrana Bílých Tygrů je nepustila do žádné vážnější šance. Ve 48. minutě však musel domácí brankář využít úspěšný skok při šanci Zbořila, který už se chystal doklepnout puk do prázdné branky.

Velká šance hostů liberecké hráče probrala. O chvíli později se prezentoval výborným zákrokem Krošelj proti Ordošovi. Jinak se ale Bílí Tygři soustředili především na bezchybnou obranu. V poslední minutě si ještě hosté vzali oddechový čas a pak hráli vabank. Brankář Krošelj zůstal na střídačce, na vítězství Bílých Tygrů se ale nic nezměnilo.

Fryšara zařídil překvapivou Zlínskou výhru v Plzni

Hokejisté Zlína zvítězili ve 30. kole extraligy na ledě Plzně 4:2 a natáhli svoji bodovou sérii na pět utkání, z nichž čtyřikrát vyhráli za tři body. Domácí sice dokázali dvakrát vyrovnat náskok Beranů, ale zlomily je dvě trefy Štěpána Fryšary ve třetí třetině. Autorovi dvou branek zdatně sekundoval třemi asistencemi Jan Dufek. Za domácí zaznamenal sedmadvacátý gól sezony nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec soutěže Milan Gulaš. Zlín uspěl ve vzájemných zápasech po čtyřech předchozích porážkách.

Během úvodní třetiny si domácí díky dobrému pohybu vynutili tlak. Již ve druhé minutě ale při přečíslení dvou na jednoho Šlahař dobrou střelou protáhl plzeňského gólmana Frodla. Jeho protějšek Čiliaka domácí rozchytali sérií nebezpečných střel. Strážce zlínské branky si ale poradil s Mertlovou tečí a během přesilovky Indiánů pohotově rozklekem vytěsnil mimo i Gulašovu ránu bez přípravy.

Udeřilo naopak trochu překvapivě na druhé straně, když ve vlastním oslabení potrestal v 18. minutě zaváhání Budíka při rozehrávce povedenou bekhendovou kličkou Ondráček. V pokračující přesilovce mohl zblízka odpovědět Straka, místo odkryté branky ale trefil jen pravou tyčku.

Domácím se podařilo vyrovnat ve 24. minutě, kdy při početní výhodě po Čerešňákově přihrávce od pravého hrazení zblízka skóroval Rob. Za chvíli Čiliak skvěle zlikvidoval šanci Gulašovi a na druhé straně v dobré pozici selhal Ferenc. Hosté svým důrazným stylem postupně otupili plzeňský nápor kolem poloviny utkání, naopak v 35. minutě v oslabení samostatným únikem opět zahrozil Ondráček. O čtyři minuty později se chvilku po skončení přesilovky hosté radovali, když Sedláček dorážkou upravil na 2:1.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky po spolupráci s Kracíkem Němec při forhendovém blafáku ztroskotal na Čiliakovi, ve 43. minutě při Dufkově trestu už se ale prosadil kanonýr Gulaš. Jenže plzeňskou euforii pak z ojedinělé akce uťal v 50. minutě opakovanou dorážkou Fryšara a navíc o dvě minuty později po uplynutí Němcova trestu zvýšil po přihrávce Dufka zpoza branky opět Fryšara už na 4:2. Zaskočení Indiáni již přes veškerou snahu včetně hry bez brankáře nedokázali výsledek ani zkorigovat.

Kohouti i potřetí v sezoně porazili Karlovy Vary

Hokejisté Olomouce porazili ve 30. extraligovém kole Karlovy Vary 4:2. Západočeši nedokázali prodloužit sérii pěti výher, Hanákům nevzali bod ani ve třetím vzájemném utkání v sezoně. Olomoučtí vyhráli před svými diváky počtvrté za sebou. Vítězný gól dal útočník Vilém Burian.

Hned po minutě hry mohl poslat Hanáky do vedení Musil, jenže těsně minul. Domácí přesto nečekali na vedoucí gól dlouho. Ve třetí minutě střílel od kruhu Skladaný, také on nebyl při svém pokusu přesný, ale šel důrazně za kotoučem, který se odrazil od zadního hrazení, a poslal ho do odkryté branky.

Zvýšit mohl Strapáč, ale hostující gólman Bednář byl proti. Západočeši hráli na konci 11. minuty půl minuty čtyři na tři, následně ještě 20 sekund dokonce v pěti proti třem, stavem ale přes Flekovu příležitost nepohnuli. Ještě před přestávkou se dostal do další dobré šance Strapáč, i tentokrát měl však navrch Bednář.

Po 72 sekundách ze druhé části bylo vyrovnáno, když Raška vyhrál buly, na modré čáře se opřel do puku Rohan a propálil Konráda. Obrat mohl zařídit Kohout, stejně jako domácí Burian ale neuspěl. Na konci 28. minuty už ale měli Olomoučtí těsné vedení zpět na své straně: Klimkovo skvělé nahození usměrnil těsně před brankovištěm mimo Bednářův dosah Nahodil.

Ve 33. minutě mohl při vlastním oslabení zvýšit Jaroměřský, v cestě mu stál ale Bednář. Vzápětí se na druh straně nenechal zahanbit ani Konrád, jenž se blýskl při šanci Fleka.

Na začátku 44. minuty Hanáci přece jen odskočili na dvoubrankový rozdíl, když se poprvé v sezoně zapsal mezi střelce Burian. Blízko dalšímu gólu pak Strapáč, Bednář ale výborným zákrokem udržel hosty ve hře. V 50. minutě se krátce po sobě provinili proti pravidlům Eminger a Šafář, Olomoučtí hráli 109 sekund pět na tři, ale bez gólového efektu.

Brzy poté naopak fauloval vysokou holí Skladaný, inkasoval 2+2 minuty a druhou část trestu zužitkoval kontaktní brankou Plutnar. Západočeši pak sáhli k dlouhé power play, jejich naděje ale definitivně utnul Musil.