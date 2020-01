Liberec se kanonádou dostal do čela. Jágr předčil Plekance

Hokejisté Liberce deklasovali v 37. kole extraligy Plzeň 7:1 a oplatili Indiánům porážku z úterního duelu na západě Čech 2:3. Bílí Tygři si připsali třináctou domácí výhru v řadě a posunuli se do čela tabulky o tři body před Spartu. Třetí Plzeň neuspěla poprvé po šesti vítězstvích za sebou. Shodně třemi body se na kanonádě podíleli útočníci Libor Hudáček (2+1) a Michal Birner (1+2).

Hned po osmi vteřinách hry fauloval domácí Knot, Plzeň ale s přesilovou hrou nenaložila vůbec dobře. Až po jejím skončení nebezpečně pálil Straka a dorážel Kodýtek, Hrachovina si však poradil.

Liberec se k vážnějšímu ohrožení Koláře v brance Plzně dostal až v polovině první třetiny, hned z toho však byl vedoucí gól. Šmíd se na modré čáře krásně uvolnil a našel u tyče osamoceného Bulíře, který pohodlně otevřel skóre utkání.

Za dalších 84 vteřin už vedli Bílí Tygři o dvě branky. Ordoš za brankou obral Vráblíka o kotouč a nabil mezi kruhy Vlachovi, jehož bomba skončila až v síti. Plzeň mohla vzápětí odpovědět v přesilovce, proti Kantnerovi se ale vytáhnul Hrachovina.

Škoda vyměnila do druhé části brankáře, Koláře vystřídala jednička Frodl. Ten hned musel řešit nebezpečnou akci Bulíře, který se prokličkoval celým hřištěm. Na druhé straně měl na holi snížení Pour, Hrachovina ho ale vychytal. Poté si zahráli Severočeši početní výhodu a bleskově ji využili. Již po třech vteřinách usměrnil za Frodla Bulířovu střelu Birner.

Domácí pokračovali v aktivitě a byl jich plný led. Krátce po polovině utkání přidal po kombinaci s Birnerem čtvrtou branku povedenou ranou Hanousek. A pro hosty bylo ještě hůře. Hned 14 sekund po Hanouskově trefě se až za plzeňskou obranou objevil Hudáček a svůj únik chladnokrevně proměnil. To ale stále ještě nebylo ze strany Liberce vše. Ve 39. minutě přidal po dobře sehraném přečíslení svůj druhý gól v utkání Hudáček a potvrdil tak libereckou dominanci ve druhém dějství.

V závěrečném dějství se do plzeňské branky vrátil Kolář, který měl okamžitě plné ruce práce s šancí Hudáčka. Z bezprostřední blízkosti na něho nevyzrál ani aktivní Ordoš. Západočeši se před Hrachovinu dostávali sporadicky, v jedné z dobrých šancí mířil Pour těsně vedle.

Plzeňským k čestnému zásahu nepomohla ani přesilová hra, naopak sami inkasovali. Ve vlastním oslabení se kolem Čerešňáka prohnal rychlík Zachar a forhendovým blafákem přidal sedmou branku domácích. Možnou čtvrtou nulu v sezoně ale sebral Hrachovinovi 33 sekund před koncem Rob.

Jágr předčil Plekance

První větší šanci měl ve čtvrté minutě Zaťovič, když prolétl domácí defenzivou, jenže ztroskotal na Godlovi. Domácí si na větší možnost museli počkat do sedmé minuty, kdy zakončoval Jágr, zblízka ale trefil pouze strážce brněnské branky Vejmelku.

Na konci 12. minuty při první přesilovce zápasu nechybělo mnoho Kucserovi, aby ukončil Lakosův trest, jenže Godla vytáhl fantastický zákrok. Právě Kucsera měl pak ještě do první přestávky další více než slibnou příležitost, jeho zakončení zblízka však znovu vykryl Godla.

V první polovině druhé třetiny zaskočil několikrát za Jágra třináctý útočník Rytířů Bílek, obavy o Jágrův zdravotní stav se ale později rozplynuly. Na konci 26. minuty se Godla vyznamenal parádním zákrokem lapačkou při šanci Erata v početní výhodě.

Na začátku 36. minuty musel Rákos na trestnou lavici k již pykajícímu Němcovi a před Kladnem se otevřela obrovská možnost na vedoucí trefu v podobě 67 sekund trvající hry pět na tři. Jágr připravil několik šancí svým spoluhráčům, Vampola zkusil překvapit hosty samostatným průnikem, ale stav se nezměnil.

Ještě před druhou pauzou zblokoval Plekanec Jágrův pokus z velmi dobré palebné pozice. Góly ale nakonec přišly ve třetím dějství.

O ten první se zasloužil smolně v den svých sedmnáctin hostující bek Svozil, když těsně před Bláhou umístil ve 48. minutě do vlastní branky Stachovu nahrávku. Už o 85 sekund později to bylo 2:0: Kaut sice minul při přesilovce v obrovské šanci branku, ale u puku byl okamžitě Stach, vrátil ho před brankoviště a Strnad už se nemýlil.

Už v 53. minutě přišla zápletka, když Jágrovo vyloučení potrestal dorážející Plekanec. Tři minuty před koncem vrátil O'Donnell Středočechům dvoubrankový náskok. Hostující střídačka sáhla k trenérské výzvě kvůli jeho možnému zpracování puku vysokou holí, po hodně dlouhém zkoumání videa byl ale gól uznán.

Brňané to pak zkusili bez brankáře, čehož využil k dalšímu gólu Melka. A 11 sekund před koncem ještě uzavřel skóre Strnad tečí Nashova pokusu při Bartejsově vyloučení.

Wolski znovu úřadoval

Utkání Třince s Pardubicemi nabídlo dva velké návraty. Dres Dynama poprvé od 15. září oblékl někdejší kapitán Tomáš Rolinek a vůbec premiérový start v této sezoně zaznamenal po zranění třinecký kanonýr Martin Růžička. Právě obávaný střelec měl první šanci zápasu, když v přesilovce zůstal osamocený před Kantorem, ale ten se stihl včas přesunout. Pardubice odpověděly ranou do horní tyče, kterou vyslal Poulíček.

Při další přesilovce Ocelářů svou šikovnost poprvé ukázal Wolski, když nerušeně projel středem až do zakončení a o radost ho připravil až skvělý zákrok Kantora. Sám před Kváčou byl i na druhé straně Mandát, který ještě neuspěl, ale v 19. minutě přesně s koncem přesilové hry napřáhl na modré čáře Holland a kotouč do sítě tečoval Poulíček.

Třinec ve druhé třetině přidal a soupeře několikrát zatlačil do defenzívy. Douderův tvrdý pokus ještě Kantor lapil, ale v polovině zápasu ho překonal Wolski, který se po drtivém tlaku v početní výhodě trefil od modré čáry. Vrátit Dynamu vedení mohl Kousal, jenže kotouč z ideální pozice napálil jen do Kváči. Ve 37. minutě pak Voráček před vlastní brankou sevřel puk do ruky a nařízené trestné střílení proměnil s ledovým klidem Wolski.

Do třetí třetiny Dynamo vlétlo s ofenzivní chutí a po Tyborově neproměněné šanci vyrovnal svou druhou brankou Poulíček, který se trefil hezky o břevno. Domácí hráči byli i nadále aktivnější, ale Třinci stačil jediný protiútok, aby se dostal do vedení. V 52. minutě střelou po ledě Kantora nachytal Ondřej Kovařčík. Velkou šanci na vyrovnání a hattrick nevyužil Poulíček, a protože Dynamu nevyšla ani hra bez brankáře, Třinec těsný náskok udržel.

Vítkovice zdolaly Litvínov

Hokejisté dvanáctých Vítkovic zabrali po třech porážkách za sebou, zdolali třináctý Litvínov 5:3 a unikli Vervě na rozdíl čtyř bodů. Severočeši si připsali šestou prohru v řadě. Dvěma góly zařídil úspěch Ostravanů při návratu na domácí led poprvé od 18. prosince kanadský útočník Alexandre Mallet.

V úvodní třetině přitom byli aktivnější hosté, kteří výrazně přestříleli domácí celek v poměru 18:8. Jenže do vedení šly Vítkovice. Po necelých deseti minutách si Mallet ze vzduchu rukavicí sklepl puk a prudkou střelou prostřelil Januse. Krátce nato Severočeši srovnali, v přesilovce si vytvořili zámek a po přihrávce Kašpara doklepl puk do poloprázdné vítkovické klece Mikúš.

Následně domácí gólman Svoboda vychytal únik Hübla, pak si Ostravané vzali vedení zpátky. Tentokrát sice Veselý nezakončil rychlé přečíslení podle představ, odražený puk ovšem pohotově napálil Dej a Janus nestihl reagovat. Ve druhé třetině se obraz hry změnil, aktivnější byl vítkovický tým, paradoxně ale Severočeši podruhé vyrovnali.

V polovině druhé části tečoval Ščotkovu střelu za záda Svobody Kašpar. Rozhodčí pak na videu zkoumali, zda litvínovský útočník nezasáhl puk vysokou holí, platnost branky ale potvrdili. Vítkovičtí si poté pomohli přesilovkou, v níž díky povedené teči poprvé před domácími fanoušky skóroval Indrák. Uběhlo jen 94 sekund a ostravský celek šel do dvoubrankového trháku po druhé trefě Malleta.

Do závěrečné dvacetiminutovky poslal Litvínov do branky Honzíka a v 54. minutě se dočkal kontaktní branky, kterou zařídil po krátkém obléhání domácí klece Jánošík. Severočeši vrhli všechny síly do útoku, zkusili to i bez brankáře, jenže místo vyrovnání inkasovali pátý gól. Výhru Vítkovic pojistil v čase 57:26 Roman. Ostravané tak zažili vítězný návrat na domácí stadion, kde se představili po sedmi duelech venku.

Zbořil řídil výhru Boleslavi

Mladá Boleslav vyhrála v Karlových Varech 4:2 a připsala si třetí vítězství za sebou. Třemi body za dvě branky včetně vítězné a jednu asistenci to zařídil útočník Adam Zbořil. Energie prohrála pátý z posledních šesti duelů.

Hned v úvodu měl šanci domácí Flek, který z bezprostřední blízkosti minul. Na druhé straně ztroskotal na Novotném Šťastný. I po zbytek úvodního dějství byla Mladá Boleslav aktivnější a nebezpečnější. Zatímco domácí Peterse prakticky neohrozili, mohli jít Středočeši do vedení po opakovaných střelách Skalického a Zbořila i po příležitosti Radima Zohorny, který v 19. minutě bekhendovou kličkou nevyzrál na karlovarského gólmana.

Ve druhé části nejdříve zahrozili domácí Stříteský a Rachůnek, ale ve 32. minutě se radovali Mladoboleslavští. Po Najmana střele se prosadil z dorážky Flynn. Za 122 sekund hosté zvýšili. Po Graňákově chybě prostřelil Novotného mezi betony Zbořil.

Frustrovaný Graňák obdržel ve 39. minutě dvě minuty za držení a za následné protesty i osobní desetiminutový trest. Ale dočkal se radosti na trestné lavici. Šest sekund před druhou pauzu snížil ve vlastním oslabení po přihrávce Skuhravého Vondráček.

Energie vyrovnala ve 43. minutě, kdy se po závaru před Petersem prosadil Rachůnek. Hned po vhazování mohl vývoj zápasu otočit Gríger, ale svůj samostatný únik neproměnil. Trenéři hostů Rulík s Paterou si ve 45. minutě vyžádali o oddechový čas, aby otupili tlak Energie.

Převaha domácích sice pokračovala, ale v 51. minutě po protiútoku našel Klepiš Zbořila, který střelou z pozice mezi kruh vrátil Bruslařskému klubu vedení. Západočeši se při Vondrkově vyloučení ještě odpovědět i odvoláním Novotného tři a půl minuty před koncem, ale Skalický do prázdné branky pečetil vítězství hostů.

Konrád má první nulu

Teprve třetí výhru Hanáků z posledních osmi duelů podpořil prvním čistým kontem v sezoně slovenský brankář Branislav Konrád. Čerstvý finalista hokejové Ligy mistrů Mountfield vyšel naprázdno poprvé po pěti utkáních, z nichž čtyři vyhrál.

Utkání začalo velmi ofenzivně a Olomouci se podařilo otevřít skóre utkání hned během prvního střídání. Z bezprostřední blízkosti dostal puk za Mazancova záda Musil. Hradec se ale během první minuty dostal do dvou velkých šancí. Lev ale z mezikruží těsně minul a ujíždějícího Perreta vychytal Konrád.

Potom v první přesilové hře z ideální pozice pálil domácí Ondrušek, jeho střela ale mířila na střed branky a trefila Mazance pouze do hrudi. Stejným výsledkem skončila také střela Nahodila z osy hřiště.

V druhé třetině se tempo hry snížilo a diváci čekali na vážnější šanci až do 29. minuty, kdy Dujsíkovo nenápadné nahození od modré čáry proletělo těsně vedle Mazancovy branky. O dvě minuty později zasáhl hradecký brankář vyrážečkou proti střele Klimka.

Těsně vedle vzápětí střílel také Strapáč v situaci dvou proti jednomu bránícímu hráči. V největší olomoucké šanci se ale ocitl Skladaný, který sám před Mazancem přestřelil. Povedenou pasáž hry domácí dovršili střelami Nahodil a Strapáč, ale také náskok nezvýšili. Hradci se druhá třetina příliš nepovedla a domácí brankář Konrád v ní příliš práce neměl.

Na začátku závěrečného dějství dostal v přesilové hře puk za Konrádova záda Smoleňák. Sudí ale hned rozpažil a kopnutí puku kapitána Mountfieldu potvrdil také videorozhodčí. V pokračující přesilové hře si Hradec vypracoval několik nebezpečných střel. Část z nich pokryl Konrád a část zablokovali obětavými zákroky bránící hráči.

Poté se opět dlouho hrálo bez větších šancí na obou stranách. Až čtyři minuty před koncem musel být Mazanec na pozoru proti tvrdé střele Klimka a následné dorážce Nahodila. V 58. minutě se při hře čtyř proti čtyřem dočkali Hanáci pojistky skóre. Nahodil přihrál před branku Klimkovi, který prostřelil Mazance mezi betony.