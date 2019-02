Liberec si těsně poradil s Pardubicemi. Třinec dostal znovu pět gólů

Hokejisté vedoucího Liberce vyhráli ve 41. kole na ledě posledních Pardubic 1:0 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhým Třincem na čtyři body. Jedinou branku vstřelil už ve 12. minutě Jakub Valský. Brankář Roman Will udržel popáté v sezoně čisté konto. Diváci v Pardubicích sledovali jinak velmi pohledné utkání plné šancí, ve druhé třetině hned třikrát zvonila tyč.

Hned při svém prvním střídání v pardubickém dresu měl šanci Kloz, ale Willa neprostřelil. Liberec se připomněl až po delší době nepřesnou střelou Hudáčka z mezikruží. Dynamo následně nevyužilo přečíslení dvou proti jednomu, a tak skóre ve 12. minutě po protiútoku otevřel doklepnutím do odkryté klece Valský. Chvíli přes sirénou promarnil samostatný únik Kvapil.

Pardubice držely s favoritem krok a ve druhé třetině dokonce měly více šancí. Dvě velké si domácí připravili při oslabení, kdy Will nejprve vychytal Schause při přečíslení tří proti jednomu a poté zneškodnil i Rolinkův pokus. Hra se rychle přelévala ze strany na stranu a přečíslení dvou proti jednomu musel řešit i Kacetl, jehož lapačku neomylně trefil Lakatoš.

Po polovině zápasu už při velkých šancích zvonily tyče. Willa nejprve při střele Marosze z mezikruží zachránila ta levá a za necelé čtyři minuty po ráně Ihnacaka i pravá. Liberec jako by se nemohl pořádně dostat do tempa, přesto v závěru druhé části několikrát dorážel na Kacetla a po chybě pardubické obrany zamířil do tyče Hudáček.

Obraz hry se výrazně změnil až po druhé přestávce. Bílí Tygři byli najednou všude a v krátkém sledu zahodil dvě šance. Kacetlovu branku těsně minul Jelínek a poté pardubický gólman zlikvidoval šanci Birnera. Pardubice se sice tlačily do útoku, ale až před Willa je obrana Bílých Tygrů pouštěla sporadicky. Nic na tom nezměnila ani přesilovka, ani závěrečná hra bez brankáře. Liberec hubené vítězství udržel.

Plzeň poctila legendy vítězně

Plzeň porazila Brno 5:2 a proti Kometě uspěla po čtyřech porážkách ve vzájemných zápasech v řadě. Úvodnímu vhazování předcházelo vyhlášení třiceti největších hráčských legend při příležitosti oslav 90 let plzeňského hokeje. O osudu zápasu rozhodli Západočeši, hrající v retrodresech, třemi trefami během úvodní dvacetiminutovky. Nakonec vítěznou trefu zaznamenal během přesilové hry 13 vteřin před první přestávkou mladý útočník Jakub Pour.

Domácím vyšel vstup do slavnostního zápasu ideálně. V úvodní minutě ještě po spolupráci s Gulašem Kovář nepřekonal klečícího gólmana Vejmelku, ale vzápětí po šikovném prostrčení Denise Kindla dokázal dobře najetý Allen z levého kruhu otevřít skóre.

Pasivní hosté směrem dopředu zahrozili až v osmé minutě při Kovářově vyloučení a zatím elitní extraligový střelec Mueller pohotovou dorážkou střely Ondřeje Němce srovnal na 1:1.

Za chvíli navíc zaváhal při rozehrávce Frodl, Orsava ovšem trefil pouze levou tyč opuštěné plzeňské branky. Z protiútoku rozjetý Straka sice z dobré pozice minul, ve 12. minutě už však po Allenově dlouhém pasu Kovář v samostatném úniku s povedeným forhendovým blafákem uspěl. Aktivnější Indiáni potrestali 13 vteřin před první sirénou vyloučení Vondráčka a po Gulašově přesné křížné přihrávce zvýšil Pour na 3:1.

Začátek prostřední části patřil opět lépe kombinujícím domácím, Gulašovu ránu bez přípravy z levého kruhu ale dokázal skvěle vyrazit Vejmelka. Hosté se do šancí dostávali o poznání obtížněji, přesto postupně vyrovnali hru. Nejblíže kontaktní trefě byli hráči Komety po polovině utkání, kdy se během početní výhody neprosadil dvakrát z prostoru mezi kruhy Mueller.

Závěr druhé třetiny opět patřil Indiánům. Při přečíslení dvou na jednoho ve 40. minutě přihrál Kracík do gólové pozice Denisovi Kindlovi, kterému jen za cenu nedovoleného zákroku zabránil zakončit Gulaši.

Při následné přesilovce v úvodu závěrečné dvacetiminutovky zblízka příliš slabě tečoval nekrytý Eberle a již v pěti neskóroval bekhendem ani tísněný Kovář. Ve 47. minutě hosté přečkali 52 vteřin dlouhé oslabení ve třech, když Vejmelka zlikvidoval šance Kracíka a Vojtěcha Němce. Zdramatizovat vývoj zápasu se nepodařilo hostům při trestu Pulpána a naopak ve vlastním oslabení čelil Vejmelka únikům Gulaše a Straky.

V 54. minutě už střelou z levé strany uspěl Kantner a o 76 vteřin později skóre navýšil bekhendem Straka. Na konečných 5:2 upravil šťastným nahozením z rohu Baranka. Úřadující mistři tak ukončili sérii tří výher.

Sparta doma znovu zabrala

Sparta dokázala na čtvrtý pokus v sezoně porazit Vítkovice a výhrou 3:0 navázala na úterní triumf v Hradci Králové 3:2. V domácí O2 areně před zraky 11.055 fanoušků uspělo mužstvo kouče Uweho Kruppa po dvou prohrách. Vítkovice prohrály podruhé za sebou.

V rámci jubilejního desátého ročníku akce Sparta vzdává hold bylo utkání věnováno členům integrovaného záchranného sboru (IZS). Projekt vyvrcholí nedělním duelem proti Plzni, v kterém Pražané obléknou speciální dresy.

V brankovišti domácích dostal přednost před Machovským Jakub Sedláček, který si po přestupu ze Zlína připsal třetí start ve sparťanských barvách a první v O2 areně. Místo absentujícího obránce Piskáčka převzal kapitánské 'céčko' útočník Pech. Hosty zase trápí velká marodka. Vedle dlouhodobě zraněného Kurovského chyběli Roman, Výtisk a Gregorc.

Úvodní dvacetiminutovka příliš vzruchu nenabídla. Obě mužstva měla k dispozici přesilovou hru, ale v ní si žádné větší příležitosti nevypracovala. Jak Sparta, tak Vítkovice vycházely ze zabezpečené defenzivy. Největší příležitost se odehrála v osmé minutě, kdy se hosté dostali do přečíslení dvou na jednoho, ale útočník Schleiss trefil jen obránce Dvořáka a hra se rychle otočila. Jenže ani Pražané se k zakončení nepropracovali.

Sparta se prosadila ve 24. minutě po pohledné kombinaci. Rousek nahrál Klímovi, který mu pohotově vrátil puk před branku a devatenáctiletý útočník vstřelil svůj druhý gól v sezoně. Domácí úvodní branka nakopla a na vítkovickou branku se valil jeden útok za druhým, Bartošák ale další puk za svá záda nepropustil. Ani přes jasnou střeleckou převahu 20:7 ve druhé třetině Pražané další gól nepřidali.

Vítkovice si větší příležitost nevypracovaly. V závěru prostřední části se hostující útočník Tybor mohl dostat do samostatného úniku, jenže Klimek mu na poslední chvíli v pádu vypíchl puk.

Ve třetí třetině měly Vítkovice ve sparťanské přesilovce opět možnost úniku, když si Lev obhodil beka Kalinu, jenž ale soupeře dobruslil a zažehnal tak vznikající nebezpečí.

Od poloviny poslední části převzali svěřenci trenéra Petra iniciativu a bojovali o vyrovnání. Ve 55. minutě se jim naskytla početní výhoda, o kterou už po 14 vteřinách kvůli Kucserově vyloučení přišli.

Blízko k pojistce byl Kudrna, který jel sám na Bartošáka, jenže na něj nevyzrál. Tři body zpečetili trefami do prázdné branky při vítkovické power play Delisle a Beran. Sedláček potřeboval na čisté konto 25 zákroků.

Hradec přehrál oblíbeného soupeře

Hradec Králové porazil Chomutov na jeho ledě 3:1 a vyhrál tak i čtvrtý vzájemný duel v sezoně. Dvěma góly přispěl k úspěchu Východočechů mladý střelec Radovan Pavlík. Předposlední Piráti popáté za sebou nebodovali.

Utkání sice začalo z obou stran hodně aktivně, ale ani jeden celek se nemohl dostat to vyložené šance. Až v sedmé minutě Růžička vybídl před brankou Havla, který však gólmana Maxwella ranou z první nepřekonal. Na druhé straně sám před Petersem selhal Miškář. V závěru úvodního dějství během přesilové hry Sklenář pohotovou tečí minul odkrytou branku hostů.

Na první gól se čekalo do 26. minuty, kdy střelu Cingela úspěšně tečoval Radovan Pavlík. Zanedlouho na něho navíc navázal Koukal během nabídnuté početní výhody a zajistil hostům dvoubrankový náskok.

Po polovině duelu Havel v úniku vybojoval pro svůj tým přesilovku, v níž však všechny pokusy Pirátů lapil Maxwell. Strážce hostující branky si však vybral slabou chvíli ve 37. minutě, když se nechal od Sklenáře nachytat na první tyčce a bylo to 1:2.

Piráti v nástupu do třetího dějství neuspěli ve zbytku přesilovky, kterou si vybojovali před pauzou, takže mohl udeřit Mountfield v čele s Radovanem Pavlíkem, který proměnil samostatný únik. Nedlouho po sobě měli hosté možnost zvýšit ve dvou početních výhodách, skórem ale nepohnuli.

Pět minut před koncem základní hrací doby mohli Piráti oživit naději na zvrat, když měli k dispozici minutu a 53 vteřin v pěti proti třem, čehož ale ve vyhrocené atmosféře a během power play v šesti proti třem nevyužili.

Nájezdy rozhodl pro Litvínov Kašpar

Litvínov udolal v důležitém zápase o pozici v první desítce Zlín 2:1 po samostatných nájezdech. Berani prohráli počtvrté za sebou a devět z posledních dvanácti duelů, ačkoliv skórovali jako první. V rozstřelu rozhodl útočník Lukáš Kašpar.

V souboji o desátou pozici začali lépe hosté, ovšem vedení z toho nevytěžili. Samostatným únikem pohrdl Petružálek, Hübl zase pálil jen do tyče Kašíkovy branky. Až ke konci třetiny se osmělili i Berani, ani Janus ale nekapituloval.

Velmi opatrný a čistý zápas pokračoval za bezbrankového stavu až do 24. minuty, kdy Zlín, jehož útočník Okál si odpykával poslední díl z třízápasového disciplinárního trestu za faul na olomouckého útočníka Koloucha, dokázal otevřít skóre. Na hraně ofsajdu převzal kotouč Ondráček a puk přes Kuldu dostal až do prázdné branky skórující Sedláček.

Následně si však Severočeši šli za vyrovnáním, herně měli navrch, šance na skórování však chyběly. A tak se jim Kašíka podařilo překonat až v momentě, kdy to nebylo úplně v plánu - při vlastním oslabení. Nahození Trončinského od modré čáry skončilo až v síti.

První přesilovku si Verva zahrála na začátku třetí třetiny, vysokou hůl Fryšary ale nepotrestala. Hosté hráli nadále v mírné převaze, důležitost utkání však byla znát, šancí bylo minimum. Za zmínku stál pokus Kašpara, který se snažil dostat puk do sítě o Kašíka, jenže skóre 1:1 se neměnilo.

Čtyři minuty před koncem mohl překlopit vedení na stranu Beranů Ondráček, v dobré pozici však ještě zbytečně nahrával. Vyhrocený závěr přinesl Zlínu ještě jednu přesilovou hru, kromě 18 sekund se však celá přenesla do prodloužení. Ani v nastaveném čase se o vítězi nerozhodlo.

V nájezdech pak získali bod navrch hosté, když proměnili všechny tři své pokusy: Kašíka prostřelili Kašpar, Mikuš a Hübl. Zlínští střelci naproti tomu ze tří pokusů ani jednou Januse nepřekonali.

Boleslav se další výhrou přiblížila šestému místu

Hokejisté sedmé Mladé Boleslavi zdolali Karlovy Vary 3:2 a po čtvrté výhře za sebou se přiblížili šesté Kometě Brno na rozdíl dvou bodů. Duel rozhodl ve 44. minutě v přesilové hře slovenský obránce Oldrich Kotvan, který tak oslavil jubilejní 300. start v české extralize.

Mladá Boleslav měla skvělý vstup do zápasu. Po 64 vteřinách našel Pabiška Žejdla, který přesnou střelou do horního rohu Novotného branky otevřel skóre. Také další šance patřily domácím, ale Musil ani znovu Žejdl zblízka na Novotného nevyzráli. Domácí brankář Krošelj měl největší práci s pukem odraženým od zadního mantinelu po tvrdé ráně jednoho z hostujících obránců.

Hned v úvodu druhé třetiny mohl náskok Mladé Boleslavi zvýšit opět Žejdl. V samostatném úniku zvolil oblíbenou střelu mezi betony, tu si ale Novotný pohlídal. Hosté mohli vyrovnat po osmi minutách druhé třetiny, když rozhodčí nařídili za zalehnutí puku v domácím brankovišti Němečkem trestné střílení. Kapitán Energie Skuhravý to zkusil podobně jako Žejdl, ani on ale neuspěl.

Vyrovnání se ale hosté dočkali jen o půl minuty později. Vlach nahazoval puk zpoza branky do nebezpečného prostoru, ten se ale o záda blokujícího Bernada dostal až za Krošeljova záda. A o tři minuty později se z gólu radoval i Skuhravý, který vteřinu po skončení přesilové hry prostřelil zblízka domácího gólmana.

Mladá Boleslav odpověděla podobně. Pro změnu vteřinu před koncem své druhé přesilové hry dorazil puk po Pláňkově střele do branky kapitán Bruslařského klubu Vondrka.

Mladá Boleslav si vzala vedení zpět v úvodu třetí třetiny. Při přesilové hře vypálil přesně od modré čáry Kotvan. Za hosty mohl odpovědět jejich nejlepší hráč Vlach, jenže při dorážce do odkryté branky těsně minul. Dvě minuty před koncem zápasu vypálil od modré čáry Plutnar a Krošelj pomocí brusle a tyče udržel se štěstím puk před brankovou čárou. Závěr už domácí zvládli zkušeně a hosty do očekávaného tlaku nepustili.