Liberec zvítězil doma pošesté v řadě, nezastavilo ho ani Brno

Hokejisté Liberce porazili ve 24. kole extraligy na svém ledě úřadujícího mistra Brno 5:2. Bílí Tygři zdolali Kometu stejným výsledkem jako v říjnu na jejím ledě, v sezoně jí tak nepřenechali ještě ani bod a potvrdili, že se jim před svými fanoušky daří - připsali si šestou domácí výhru v řadě. V tabulce si tak Severočeši upevnili druhou pozici, Brno naopak zůstává mimo elitní šestku. Dva body za nahrávky si připsal domácí lídr bodování soutěže Marek Kvapil.

Do utkání lépe vstoupila Kometa, která si svou aktivitou vysloužila hned ve druhé minutě přesilovou hru. V té mohl otevřít skóre Mueller, jeho tvrdou ránu bez přípravy ale zastavila horní tyč. Početní výhodu si zahrál také Liberec, sehrál ji však špatně.

Domácí to ale příliš dlouho nemrzelo, jelikož hned vzápětí propasíroval zpoza branky puk až za Vejmelkova záda Valský a Bílí Tygři šli do vedení. To ještě zvýšil v polovině první třetiny svou premiérovou trefou v české extralize kanadský zadák ve službách Liberce Doherty. Třetí branku domácích mohl přidat v závěru první třetiny v přesilovce Filippi, Vejmelkovi ale pomohla tyč.

O přestávce se hostující trenéři rozhodli pro změnu v brankovišti a od druhé části nahradil Vejmelku v sestavě Kašík. Ani ten však nezastavil nápor domácích a po přesilovkové souhře s Birnerem přidal třetí branku Bílých Tygrů Lenc.

Brno odpovědělo rovněž v početní výhodě, když od modré čáry propálil Willa Bartejs. Liberec si ale tříbrankové vedení vzal rychle zpět; v další přesilové hře mířil přesně Stříteský a bylo to 4:1. Snížení měl poté na hokejce Mueller, Will však jeho dělovku skvěle chytil.

Po půlminutě třetího dějství se už však Kometa mohla radovat, zpátky do hry jí dostal Zaťovič. Úřadující mistr byl i nadále aktivnější a Will měl plné ruce práce se střelami Holíka a Malleta. Na opačné straně měl po rychlém protiútoku obrovskou šanci Valský, Kašík mu však sebral téměř jistý gól famózním zákrokem lapačkou.

V 54. minutě už však nestačil na přesnou ránu Filippiho a Liberec znovu vedl o tři branky. Moravané se ještě v závěru pokusili se zápasem něco udělat, Liberečtí si ale vítězství a plný tříbodový zisk pohlídali.

24. kolo hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Branky a nahrávky: 8. Valský (L. Krenželok, Hanousek), 11. Doherty, 23. Lenc (Birner, M. Kvapil), 29. Stříteský (Redenbach, L. Hudáček), 54. Filippi (M. Kvapil) - 27. Bartejs (Štencel), 41. Zaťovič (P. Holík, Štencel). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 6945. Sestavy: Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Ševc, Doherty - L. Hudáček, Redenbach, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, J. Vlach, Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta. Brno: Vejmelka (21. Kašík) - O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Mallet, J. Hruška, R. Zohorna - Plášek, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Střondala, Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Hokejisté Olomouce vyhráli ve 24. extraligovém kole na ledě Pardubic 4:1 a připsali si pátou výhru za sebou. Hanáci k vítězství nakročili už v první části, kterou po brankách Davida Ostřížka a Lukáše Nahodila vyhrála 2:0. Dynamo dokázalo jen v závěru druhé třetiny snížit na 1:3, na obrat ale nemělo síly a připsalo si už osmou porážku v řadě. Z toho posledních pět utkání Východočeši nebodovali.

Rozjetá Olomouc potvrzovala od začátku dobrou formu a v první třetině svého soupeře přehrávala. Do vedení jí pomohla čtyřminutová přesilovka, kterou zužitkoval ranou z mezikruží Ostřížek. Dynamo se trápilo při přechodu středního pásma a Lukáše v brance hostujícího týmu pořádně neohrozilo ani při přesilovce. Naopak chvíli před pauzou zvýšil na dvoubrankový rozdíl bývalý pardubický útočník Nahodil.

Ve druhé části už to bylo o něčem jiném. Dynamo přidalo a při zmatku před Lukášovou brankou bylo blízko ke snížení. Na druhé straně si Hamerlík poradil jak s šancí Irgla, tak s nebezpečnou dorážkou Ostřížka. Zápas celkově nabral na tempu a šance přicházely v krátkém sledu po sobě. Po rychlém protiútoku se neprosadil Miromanov.

Góly padaly až v závěru druhé dvacetiminutovky. Olomouc si znovu pomohla využitou přesilovkou. Skvělou práci odvedl clonící Knotek a Jergl ranou do horního růžku zvýšil náskok hostí. Tentokrát už Dynamo dokázalo reagovat. Za 32 vteřin se zblízka trefil Bubela a snížil. Situace mohla být pro Pardubice ještě příznivější, jenže Poulíček v závěru po úniku ze strany pálil jen do Lukáše.

Vedení Olomouce mohl pojistit Irgl, ale ve velké šanci Hamerlíka neprostřelil. Dynamo mělo velkou šanci zdramatizovat ještě utkání ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, ale víc než slabou střelu Procházky domácí nevyprodukovali. Olomoučtí bránili náskok bez větších potíží a soupeře nepouštěli k soustavnému tlaku. Nic na tom nezměnila ani Bubelova rána z dobré pozice. Skóre definitivně upravil ranou do prázdné branky Irgl.

24. kolo hokejové extraligy HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 38. Bubela (Poulíček, Mandát) - 12. Ostřížek (J. Knotek), 19. Nahodil (Holec, Jergl), 38. Jergl (Dujsík, Ostřížek), 59. Irgl. Rozhodčí: Hribik, M. Sýkora - O. Polák, Rampír. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. Diváci: 6743. Sestavy: Pardubice: Hamerlík - Děrvuk, Holland, Wishart, Miromanov, Štindl, Mikuš, od 21. navíc Budík - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Skokan, Bubela, Machala - Vondráček, Dušek, M. Procházka - Mandát, Welsh, Poulíček. Trenéři: Kopřiva, Marek a Janecký. Olomouc: Lukáš - J. Galvas, Ondrušek, Švrček, Staněk, Jaroměřský, Dujsík - Irgl, Strapáč, Burian - Kotala, J. Knotek, Ostřížek - Jergl, Nahodil, Holec - Skladaný, Mráz, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.

Hokejisté Chomutova podlehli v utkání 24. kola extraligy Karlovým Varům 1:3. Piráti nevyužili při prohře Pardubic s Olomoucí (1:4) další možnost odlepit se ode dna tabulky a prohráli potřetí za sebou. Energie dala naopak zapomenout na dvě vystoupení bez bodového zisku, z nichž jedním bylo sobotní domácí utkání se Spartou.

Do utkání vstoupili aktivněji hosté, kteří ale z rychlých protiútoků neudeřili. Nejprve Balán v situaci dva na jednoho selhal, krátce poté netrefil odkrytou část branky Flek, takže mohli zahrozit domácí. Tomica ani Růžička ale sami před bránou neuspěli. Piráti se navíc museli sami brzy bránit: Karlovarští využili první nabídnutou přesilovku zásluhou Sičáka a šli v 15. minutě do vedení.

Do druhého dějství se přenesla ještě část přesilovky, kterou využil individuální akcí jen pár vteřin před jejím vypršením Růžička a vyrovnal. Jelikož byl chomutovský střelec faulován, začala další výhoda pro domácí, které držel dobrými zákroky Peters. Další průběh byl protkán vyloučeními, což další gól nepřineslo. Až 100 vteřin před druhou přestávkou si Mikúšovu ránu srazila do sítě brankářská jednička Pirátů - 1:2.

V úvodu závěrečné třetiny měl Gríger před sebou úplně prázdnou bránu, ale trefil jen tyč. Srovnat mohli poté i Knot a v rychlém úniku Havel, ani jeden ale Novotného v brance hostů nedokázal propálit. Šest minut před koncem základní hrací doby přišlo vyloučení, které Energie nevyužila. V závěru tak musela dál bránit těsné vedení. Tříbodový zisk potvrdil při power play v podání Pirátů Flek.

24. kolo hokejové extraligy Piráti Chomutov - HC Energie Karlovy Vary 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Branky a nahrávky: 22. V. Růžička ml. (Sklenář) - 15. Sičák (T. Mikúš, Kovačevič), 39. T. Mikúš (Roman Vlach), 60. Flek. Rozhodčí: A. Jeřábek, Kika - Bryška, D. Klouček. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 3647. Sestavy: Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Trefný - T. Svoboda, V. Růžička ml., Sklenář - Duda, Klhůfek, Tomica - J. Stránský, Vantuch, Marjamäki - Havel, Hanták, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný. Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, M. Rohan, Sičák, Kozák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.



Hokejisté Zlína porazili ve 24. kole extraligy Mladou Boleslav 3:2 a po třetí výhře v řadě se posunuli na sedmé místo tabulky. Hostům k výhře pomohly dvě branky a asistence obránce Daniela Gazdy, výborný výkon předvedl gólman Jakub Sedláček. Středočeši nedosáhli na body ani přes dvě branky v podání kapitána Michala Vondrky a jsou i nadále dvanáctí.

První třetina patřila domácím, kteří byli výrazně aktivnější, brankáře Sedláčka však překonat nedokázali. Nejblíže k otevření skóre byli Šťastný a Klepiš, ani oni však klíčového zlínského hráče nepřekonali.

Za úvodních 20 minut si Sedláček připsal 16 zákroků, jeho protějšek Krošelj jen tři. I slovinský gólman držel nulu, i když v osmé minutě skončil puk za jeho zády. Rozhodčí však po konzultaci s kolegou u videa branku Kubiše neuznali kvůli kopnutí bruslí.

V samotném závěru úvodní dvacetiminutovky se na ledě začalo jiskřit. Klepišův tvrdý atak na Fořta rozhodčí jako nepovolený neoznačili, se sirénou však Látal píchl hokejkou jednoho z hráčů soupeře a utkání pro něj předčasně skončilo.

Zlín dlouhou přesilovku nesehrál ideálně, přesto se mu podařilo jednou skórovat. Gazdovu přihrávku využil Kulda a ve 23. minuty poslal hosty do vedení. Hned dvě velké šance měl následně Okál, nejprve jej ale vychytal Krošelj a poté přestřelil okrytou mladoboleslavskou branku. Hosté se však druhého gólu dočkali. Ve 29. minutě vyrazil Krošelj Gazdovu střelu před sebe a od Pláňka se puk odrazil zpět za jeho záda.

Až poté se prosadili i Středočeši. Chybu v rozehrávce využil po rychlé spolupráci první formace Vondrka a připsal si desátý gól v sezoně. Další šance však zlikvidoval Sedláček a místo vyrovnání přišel další zlínský gól. A opět se o něj postaral Gazda, který se prosadil střelou od modré čáry. Jedenadvacetiletý obránce přitom do dnešního dne čekal na premiérovou trefu v nejvyšší soutěži.

V závěru druhé třetiny mohl hosty přiblížit zisku tří bodů Popelka, jenže trefil jen tyč. I díky tomu mohli domácí utkání ještě více zdramatizovat. Při Gazdově vyloučení ještě Skalický nedokázal trefit prázdnou branku, při pobytu Okála na trestné lavici ale v 52. minutě snížil na 2:3 Vondrka. Vyrovnat se domácím již nepodařilo, i proto, že Orsava při power play z dobré pozice přestřelil.

24. kolo hokejové extraligy BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 1:3 (0:0, 1:3) po druhé třetině Branky a nahrávky: 32. Vondrka (Klepiš, Skalický) - 23. E. Kulda (Gazda, Lakatoš), 29. Gazda, 35. Gazda (Honejsek). Rozhodčí: Hejduk, Bejček - Malý, Ganger. Sestavy: Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Kotvan, Dlapa, Jan Hanzlík, Němeček, Bernad, Eminger - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, Orsava - M. Látal, T. Knotek, P. Musil - Kousal, Najman, L. Pabiška. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera. Zlín: J. Sedláček - Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, Gazda, Valenta, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Honejsek, Fryšara, Lakatoš - E. Kulda, P. Sedláček, Okál - Šlahař, Popelka, Poletín. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Hokejisté Hradce Králové porazili ve 24. kole extraligy domácí Vítkovice 5:4 po samostatných nájezdech. Ostravané brzy prohrávali po gólech Daniela Rákose a Lukáše Vopelky, pak skóre čtyřmi góly točili. Mountfield však dokázal díky útočníkovi Mateji Paulovičovi zápas zachránit v čase 59:52, sám Paulovič poté v osmé sérii rozhodl i nájezdy.

Východočeši začali na ostravském ledě skvěle. Neuběhlo ani pět minut a Zámorský předal puk do jízdy Rákosovi, který se prohnal kolem ostravských beků a zamířil přesně mezi betony Bartošáka. Na opačné straně vzápětí ujížděl Tybor, jenže Maxwella prostřelit nedokázal.

Naopak Hradec Králové krátce nato předvedl další povedený brejk, když Dragoun udržel puk a zpoza branky našel číhajícího Vopelku, který střelou bez přípravy přidal druhý gól Mountfieldu. Bartošák vzápětí přenechal své místo ve vítkovické brance Dolejšovi. Domácí se dostali do hry díky Výtiskovi, který v končící 13. minutě napřáhl od modré čáry a Maxwell, jenž měl zakrytý výhled, nedokázal na puk zareagovat - 1:2.

Vítkovičtí byli na dostřel a na přelomu druhé části si pomohli přesilovou hrou. Krátce před jejím koncem si Roman všiml volného Tybora, jemuž poslal zpoza branky ideální nahrávku a slovenský útočník ve službách Vítkovic vyrovnal. Vzápětí navíc mohl strhnout vedení na stranu domácích Stránský, jenže jeho rána jen těsně minula levou tyčku branky hostů.

Ostravanům skvěle vyšel nástup do třetí třetiny. Nejprve v početní výhodě podruhé skóroval Tybor a 35 sekund poté se parádní bombou bez přípravy trefil Zdráhal - 4:2. Hostující výběr reagoval kontaktní trefou Koukala a vyrovnat se mu povedlo osm sekund před koncem třetí třetiny, když Paulovič zůstal úplně volný mezi kruhy a prudkou střelou zavěsil.

Prodloužení vítěze neurčilo a nájezdy zvládl lépe Hradec Králové, jemuž vystřelil výhru hrdina večera Paulovič. Vítkovice doma prohrály po pěti vítězných zápasech za sebou.