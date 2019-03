Litvínov pod Šlégrem zabral, na Spartě rozhodly nájezdy

Hokejisté Sparty porazili v 49. kole extraligy Karlovy Vary 4:3 po samostatných nájezdech a ukončili sérii tří porážek. O prvním úspěchu v O2 areně po čtyřech utkáních rozhodl vítězným nájezdem útočník Roberts Bukarts. Hostům nepomohly ani dva góly čtyřicetiletého kapitána Václava Skuhravého a neuspěli v desátém zápase v řadě.

Sparta byla v úvodním dějství aktivnější, o čemž svědčila i střelecká převaha 16:6. Velkou příležitost si domácí vytvořili v deváté minutě. Pech přistrčil u branky puk mezi kruhy na Formana, který zamířil nahoru, jenže šestnáctiletý gólman Bednář se blýskl výstavním zákrokem lapačkou.

Ve 12. minutě přišel nečekaný úder hostů. Vlach využil volného prostoru, najel si do obranného pásma Pražanů a z prostoru před pravým kruhem prostřelil brankáře Machovského. Blízko k vyrovnání měl Klimek, jenž z levého kruhu nastřelil tyč. Sparťané si nadále udržovali převahu a v 19. minutě se dočkali trefy na 1:1. Kapitán Piskáček zachytil ve středním pásmu karlovarské vyhození, nabruslil si do útočné třetiny a ranou k bližší tyči překonal Bednáře.

Převaha Sparty pokračovala také na začátku prostřední části, ale v 26. minutě zastavil domácí obránce Pavelka útočníka Balána v rozporu s pravidly a rozhodčí nařídil trestné střílení. K němu se postavil sám faulovaný hráč, jenže Machovský si s jeho zakončením poradil.

Energii nemusela promarněná šance dlouho mrzet. Pražané vzápětí poskytli soupeři početní výhodu a to se jim vymstilo. Skuhravý vypálil z pravého kruhu a Machovský kapituloval podruhé. Vedení vydrželo Karlovým Varům jen 42 vteřin.

Kudrna se nenechal v souboji s bekem Podlipnikem obrat o puk a z otočky z levého kruhu našel před brankou najetého Pecha, který bez problému doklepl kotouč do odkryté klece. Ve 33. minutě svěřenci trenéra Uweho Kruppa dokonali v první přesilovce zápasu obrat. K Blainovi se odrazila Klímova střela a kanadský zadák bez potíží překonal ležícího Bednáře. Blain se 11. trefou v ročníku osamostatnil od královehradeckého Zámorského v čele tabulky nejlépe skórujících obránců.

V závěru třetiny byl kousek od srovnání Kverka, jehož střela z mezikruží proklouzla Machovskému pod betonem a těsně minula branku.

Ve třetí dvacetiminutovce šly Karlovy Vary za vyrovnáním a sparťané jim krátce po sobě nabídli dvě přesilové hry. Hosté se prosadili na konci druhé z nich přesně v okamžiku, kdy vypršel Košťálkův trest. Piskáček si srazil Skuhravého střelu do vlastní branky.

V 54. minutě dostala Sparta možnost přesilové hry, ale nejblíže gólu se ocitli hosté. Rachůnek s Kohoutem ujeli v oslabení do přečíslení dvou na jednoho, Machovský však pokus druhého jmenovaného zneškodnil lapačkou.

V prodloužení si Sparta znovu zahrála při hře o jednoho muže navíc. Nadějnou šanci měl z levého kruhu pálící Bukarts, jenže Bednář se stačil přemístit na druhou stranu. Lotyšský útočník od lednového příchodu do Sparty stále čeká na první zásah ze hry.

V rozstřelu na Bednáře vyzráli Černoch a Bukarts, z hostů se prosadil jen Vlach.

Zlín - Chomutov 2:1

Hokejisté Zlína porazili Chomutov 2:1 a udělali další krok k postupu do play off. Berani vyhráli potřetí za sebou a posedmé z posledních osmi utkání. Zápas rozhodl ve 45. minutě útočník Zdeněk Okál.

Domácí byli od začátku aktivní a zpočátku svého soupeře k ničemu nepouštěli. Chomutovu nepomohla ani přesilová hra. Piráti poprvé vážněji zahrozili až ve 12. minutě, kdy brankář Peters využil střídání Zlína a vyslal dlouhou přihrávkou do šance Stránského. Jeden ze zlínských obránců se ale stihl vrátit a zablokovat jeho střelu.

Poprvé se měnilo skóre až v 17. minutě a v rychlém sledu se prosadily oba týmy. Nejprve hostující Flemming nastřelil před brankou stojícího Tomicu, od nějž se puk odrazil za Kašíkova záda. O 24 vteřin později ale bylo vyrovnáno. Honejsek našel zpoza branky Hermana, před kterým Peters nestihl utěsnit prostor u tyčky. Tentýž hráč měl navíc šanci i v závěru první třetiny, ale z první vystřelil jen mimo branku.

Druhou část zahájili Berani přesilovkou, ve které Honejsek našel přihrávkou na vzdálenější tyči Šlahaře, ale proti tomu se Peters stihl přesunout. V polovině zápasu začali Piráti opakovaně chybovat v rozehrávce, z čehož plynuly další šance pro Zlín. Peters ale vše vyřešil.

Na druhé straně Chomutov v prostřední části výrazněji nezahrozil, nejnebezpečnější pokus předvedl Flemming, který se pokusil vyjet si před branku, ale jeho pokus skončil na betonech Kašíka.

Ve třetí třetině mohl vrátit Chomutovu vedení Vantuch, poté, co se prokličkoval obranou soupeře, v poslední chvíli ale ztratil rovnováhu. Ve 45. minutě tak Berani dokonali obrat. Herman přenechal puk Okálovi, který prudkou střelou překonal Peterse. Blízko k vyrovnání měl po chybě Zlína Svoboda, ale Kašík předvedl další ze svých skvělých zákroků a domácí už si těsný náskok pohlídali.

Litvínov - Liberec 6:3

Hokejisté Litvínova porazili vedoucí Liberec 6:3, přestože po první třetině prohrávali 1:2. Domácí, které vedl ze střídačky po odvolání Milana Razýma poprvé generální ředitel Jiří Šlégr, uspěli po třech porážkách a Bílé Tygry porazili potřetí v sezoně. Třemi body za dva góly a nahrávku k tomu pomohl útočník Lukáš Kašpar, za hosty se dvakrát trefil Jakub Valský.

Verva nastoupila na oslavu 60 let nepřetržité účasti mezi domácí elitou v historických dresech. A věrná kopie těch z první sezony jim šla zpočátku k duhu. Už v polovině třetí minuty dostal nabito mezi kruhy Válek a ranou bez přípravy propálil Willa.

Jenže hosté přispěchali s odpovědí velmi brzy a navíc nebyla pouze jedna. Už o necelé dvě minuty později překonal Januse Birner a vyrovnal. Hanzl se v osmé minutě blýskl gestem fair play, když odvolal trest pro Lence. Zanedlouho už Bílí Tygři vedli, když se poprvé v utkání prosadil blafákem do bekhendu Valský. Trávníček mohl před pauzou vyrovnat, jenže Will předvedl skvělý zákrok.

Druhá dvacetiminutovka ale proběhla v režii domácích a ti v ní udělali krok k udržení reálné naděje na postup do play off i do zbývajících kol. Ve 24. minutě byl na konci parádní souhry Kašpar a vyrovnal. V polovině 27. minuty využil Graborenko přesilovku a dokonal další obrat v utkání.

Skvělou pasáž v podání Litvínova pak završil povedenou ranou z kruhu bez přípravy při další početní výhodě Kašpar. Hosty stihl ještě vrátit do zápasu Valský, jenž byl vteřinu po skončení přesilovky na konci povedené kombinace a prostřelil Januse.

Ve třetím dějství domácí pečlivě střežili těsný náskok před druhým střelecky nejproduktivnějším celkem soutěže. V 51. minutě navíc Liberečtí chybovali, když se vydali dva s jedním soupeřem k zadnímu hrazení za Willem. Zapomněli přitom ale na osamoceného Jurčíka, který se přímo z bodu pro vhazování precizně trefil a vrátil Vervě dvoubrankový náskok.

Zanedlouho hrál Litvínov po Filippiho prohřešku přesilovku, v níž stálo při hostech štěstí, ale udrželi ještě alespoň malou naději na zvrat. Tu však už zcela zadusil při hře pět na pět kapitán Trávníček, jenž dostal puk do jízdy na modré čáře a tváří v tvář překonal Willa pošesté.

Brno - Vítkovice 3:1

V důležitém souboji o přímý postup do play off vyhrálo Brno nad Vítkovicemi 3:1. Kometa dlouho prohrávala, v rozmezí 57 vteřin třetí třetiny se ale Jakub Orsava a Martin Zaťovič postarali o obrat. Výhru domácích poté jistil střelou do prázdné branky Martin Dočekal. Kometa si tak pojistila páté místo v tabulce, naopak Vítkovice prohrály venku posedmé za sebou a vypadly z elitní šestky.

Domácí nastoupili nejen bez distancovaného Erata, ale také bez stále nemocného nejlepšího střelce týmu Muellera. V první formaci jej nahradil Mallet a byl to právě on, který měl v úvodní třetině nejblíže ke vstřelení první branky.

Během třetí minuty mohl Mallet otevřít skóre hned dvakrát, ale Bartošák jej jednou vychytal betony a jednou lapačkou. Když už byl strážce vítkovické svatyně překonán, zastavilo Gulašiho dělovku břevno.

Hosty útočně nastartovala přesilovka při vyloučení Michálka. Krátce po jejím vypršení se dostal před Čiliaka Květon, ale prudkou přihrávku nedokázal zpracovat a řádně vystřelit. V poslední minutě brněnský gólman vychytal Kucseru i Kurovského.

Brno vstoupilo ofenzívněji i do druhého dějství, ale podobné šance jako v první třetině si nevytvořilo. Vítkovice dobře bránily a podnikaly rychlé protiútoky. Nejprve měl velkou šanci Schleiss, ale trefil jen masku Čiliaka, puk za jeho záda dostal až po přečíslení dva na jednoho Lev.

Vedoucí gól ještě více zpevnil obranu hostí, střelecky neplodná Kometa jen velmi těžko hledala recept, jak vyzrát na Bartošáka. Nepovedlo se to Hruškovi ani Zaťovičovi.

Hokej ve vysokém tempu a s nasazením nabídla i třetí třetina, která byla ve znamení úporné snahy Komety dát gól. Hosté ale výborně bránili střední pásmo a tak se domácí k přečíslení a k šancím dostávali jen sporadicky.

To platilo prakticky až do konce. Blíže ke gólu měli spíše hosté zásluhou Tybora a Květoně, přesto se domácí dočkali po jednom z mála brejkových situací, kdy se trefil Orsava.

Netrvalo ani jednu minutu a Kometa strhla vedení na svoji stranu zásluhou Zaťoviče. V hektickém závěru poté důležité vítězství uhájila a ještě potvrdila gólem do prázdné branky.

Pardubice - Třinec 2:4

Hokejisté Třince vyhráli v Pardubicích 4:2 a Východočechy porazili za tři body i ve čtvrtém utkání v sezoně. Dynamo se sice už po deseti vteřinách dostalo do vedení, ale od té chvíle dávali góly především Oceláři, kteří se díky porážce Mountfieldu vyhoupli na třetí místo v tabulce. Pardubice prohrály pošesté v řadě.

Zápas měl hodně překvapivý úvod, protože po deseti vteřinách po souhře celého útoku otevřel skóre z hranice brankoviště Sýkora. Domácí útočník si tak připsal 384. gól v nejvyšší soutěži a vyrovnal se nejlepšímu střelci v samostatné české historii Petru Tonovi.

Nadšení ale domácím dlouho nevydrželo, Oceláři se postupně dostali do tempa a stav ještě v první třetině otočili ve svůj prospěch. V 7. minutě po tlaku do branky vyrovnal Ondřej Kovařčík a v 10. minutě využil dvojnásobnou přesilovku Roth, který napálil kotouč do branky od modré čáry.

Oceláři měli herně navrch, ale v závěru první třetiny mohli domácí vyrovnat. Během povedeného střídání na Kantora pálili z dobrých pozic Budík a Schaus.

Ve 23. minutě utekl Třinec na rozdíl dvou branek, když se díky důrazu před brankou prosadil tentokrát Michal Kovařčík. Dynamo se před Kantora dostávalo ztuha, a když už měl čistou gólovku na hokejce Eklund, tak trefil tyčku.

Poklidnou pasáž v 35. minutě rozčísl Ihnacakův faul kolenem na Chmielewskiho, který následně odkulhal do šatny. Domácí útočník vyfasoval trest do konce utkání, Třinec však pětiminutovou přesilovku promarnil.

Michal Kovařčík mohl na začátku třetí části přidat druhý gól, jenže nadějné přečíslení zakončil jen střelou do připraveného Kloučka. I Dynamo si zahrálo v pěti proti třem a během 50 vteřin vyslalo několik střeleckých pokusů, jenže mezi tři tyče mířil jen Schaus a proti němu Kantor skvěle zakročil. Náskok Třince následně navýšil doklepnutím zblízka Martin Růžička.

Dynamo ještě v závěru dokázalo snížit. Další dvojnásobnou přesilovku sice domácí hráči nevyužili, ale při klasické výhodě se pod horní tyč trefil Kloz. Gól vyvolal hodně emocí, Třinečtí marně reklamovali faul vysokou holí na Matyáše. Na jejich vítězství to však nic nezměnilo.

Hradec Králové - Plzeň 1:2

Hokejisté Plzně vyhráli na ledě Hradce Králové 2:1 a úspěšně zvládli souboj o druhé místo tabulky. Utkání rozhodl ve 44. minutě Jan Eberle, který hrál 500. utkání v nejvyšší soutěži.

První třetina byla jednoznačně v režii domácích. Hradec byl výrazně aktivnější, hosté měli během první části jediný náznak šance. Mountfield zkoušel pokořit gólmana Frodla prakticky bez přestávky. Hned ve druhé minutě měl dvě šance, jenže Radovan Pavlík pálil vedle a po pokusu jeho jmenovce Filipa Frodl nakonec našel puk pod tělem.

Ještě větší možnosti měli Hradečtí v dalším průběhu. V 5. minutě dostal Kukumebrg přihrávku před odkrytou branku, ale netrefil. O osm minut později jeli domácí tři na jednoho, jenže Smoleňák akci nezvládl. Aby toho nebylo málo, mohl domácí poslat do vedení Filip Pavlík, zblízka však trefil Frodla.

Druhá část už byla o něčem jiném. Hosté vyrovnali hru a byli mnohem nebezpečnější. Přesto mohl jít do vedení Hradec. Radovan Pavlík se vysmýkl obraně, jel sám na Frodla, ale kvůli atakování už nestačil dobře zakončit. Na druhé straně měl podobnou šanci Indrák, jehož bekhendový pokus lapil Maxwell.

Přes tento neúspěch se Plzeň dostala do vedení. Ve 34. minutě zvládla perfektně přesilovku, skórovala už po osmi vteřinách. Trefil se americký obránce Allen, jenž dostal přihrávku mezi kruhy. Mountfield mohl vzápětí vyrovnat. Cibulskis ani Smoleňák si na ale Frodla nepřišli.

Hradec dokázal překonat hostujícího gólmana až ve třetí části. Ve 42. minutě vyrovnal lotyšský obránce Cibulskis, jenž se trefil přesně k levé tyči. Pro Hradec to byla vzpruha, jež ale brzy skončila. Plzeňská reakce přišla o dvě minuty později. Eberle překonal Maxwella ranou po ledě. Bitva však nebyla rozhodnutá, Mountfield se tlačil za vyrovnáním, Frodl ale chytal výborně. Hradci se už vyrovnat nepodařilo a v tabulce klesl na čtvrté místo.

Olomouc - Ml. Boleslav 3:1

Hokejisté Olomouce porazili Mladou Boleslav 3:1 a posunuli se na 6. místo tabulky. Hanáci duel rozhodli až v závěru třetí třetiny, vítězný gól vstřelil Jan Knotek v 57. minutě. Olomouc přehrála Středočechy i počtvrté v sezoně a pošesté v řadě.

Do první šance se domácí dostali hned v úvodu, kdy si vynutili přesilovou hru. Gól však vstřelit nedokázali. Stejným výsledkem skončila také přesilová hra Mladé Boleslavi o pár minut později. Oba brankáři, domácí Lukáš i hostující Krošelj, předvedli několik dobrých zákroků.

Oba celky nevyužily řadu příležitostí. Hezký sólem se prezentoval Irgl, Strapáč však na jeho práci nenavázal a zamířil jen do Krošeljova betonu. Neúspěchem poté skončila i přečíslení.

Přestože Knotek ve vlastním oslabení ujížděl po velké chybě v rozehrávce Boleslavi na Krošelje sám, boleslavský brankář proti němu dokázal nadvakrát zakročit. Dobrým zákrokem se prezentoval o chvíli později také Lukáš, který si musel najít puk po šikovném zakončení Šťastného.

Ofenzivnější pojetí hry přineslo první branku. Kapitán domácích Vyrůbalík dostal přihrávku do brejku a prostřelil slovinského gólmana v dresu soupeře. Hosté následně Hanáky zatlačili, Lukáš ale zlikvidoval šance Flynna i Vondrky.

Hned po 30 vteřinách třetí třetiny musel rozhodčí zkoumat videozáznam po střele Žejdla. Přestože už boleslavský střelec zvedal ruce nad hlavu, gól z toho nebyl. Vyrovnat se tak Boleslavi podařilo až v pokračující přesilové hře střelou od modré čáry v podání Pláňka.

Po další řadě nevyužitých příležitostí utkání rozhodl Jan Knotek, jenž se krátce po skončení přesilovky hostů dostal do brejku a překonal Krošelje podruhé. Závěrečný nápor Středočechů oslabilo vyloučení Látala. Hosté se přesto rozhodli odvolat brankáře, vteřinu před koncem se ale prosadil domácí Ondrůšek.