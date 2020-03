Machovský: hrát v závěru s týmy bojujícími o život je užitečné.

Velmi dobrý výkon brankáře Matěje Machovského pomohl hokejistům Sparty k výhře na ledě Pardubic 2:1 v prodloužení. Šestadvacetiletý gólman zlikvidoval 31 střel a překonal jej jen Vladimír Svačina v přesilové hře. I díky Machovskému se tak Pražané udrželi na 4. místě tabulky a jsou ve hře o konečné druhé místo. Pokud v pátek porazí doma Olomouc za tři body, mají jistotu, že začnou play off doma.

"Chtěli jsme tady vyhrát, chytalo se mi dobře. Pardubice měly hodně střel, dost to po nás házely, ale jsem rád, že jsem klukům mohl pomoct. Agresivita v utkání byla vysoká, domácí bojují o holý život, tak proto. Ale k hokeji to patří," řekl Machovský po utkání.

Sparta v závěru základní části hraje s týmy, které bojují o udržení v extralize. Podle Machovského je to dobrá příprava na play off. "Los je pro nás dobrý. Hrajeme s týmy, které bojují o holý život nebo o co nejlepší umístění. Hraje se play off hokej, což je před samotnou vyřazovací fází užitečné," pochvaloval si.

Machovský byl v určitých fázích zápasu bez práce, například v první části druhé třetiny, vedle toho ale musel likvidovat velké šance. "Když už to hoří, snažíte se do toho kopnout nohou nebo tam dát ruku, hokejku, cokoli. Naštěstí mi to tam dnes párkrát vyšlo, jsem rád," usmíval se odchovanec Opavy, který zřejmě klíčový zákrok předvedl v 58. minutě při přesilovce Pardubic, kdy vychytal Radoslava Tybora.

Sparta i na východě Čech potvrdila, že v této sezoně se jí daří v prodloužení či v samostatných nájezdech. Do nastavení šlo zatím 14 zápasů Pražanů a třináctkrát v něm uspěli. "Asi nám svědčí hra tři na tři, víc místa, kdy se puk snadněji podrží a tolik se nenapadá. Jsem rád, že nám to v prodloužení jde, doufám, že si to přeneseme do play off," uvedl Machovský.

Základní část vyvrcholí v pátek a je možné, že 52. kolo se bude hrát bez diváků. Kvůli šíření koronaviru může Bezpečnostní rada státu ve středu omezit návštěvnost na sportovních akcích. "Určitě by nás to všechny mrzelo, doufám, že si to odpovědní lidé rozmyslí a lidi do haly pustí. Ta nákaza není úplně mezinárodní věc, snad to nebude problém," řekl Machovský.