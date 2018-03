Máme se od čeho odrazit, hledí dopředu hradecký Látal.

Hradec Králové opět jako první inkasoval v zápasech Generali play off hokejové extraligy. Ve vyřazovacích bojích se mu totožná věc stala posedmé z devíti případů. Stejně tak tomu bylo i ve druhém semifinále proti Třinci, kdy hosté v páté minutě otevřeli skóre utkání a byl u toho i Martin Látal.

Třicetiletý útočník Mountfieldu v úvodním zápase série s Třincem absentoval a tak se do semifinále poprvé zapojil až ve druhém utkání, kdy ho trenér Václav Sýkora poslal na křídlo třetí formace. Martin Látal, ale stejně jako jeho spoluhráči zaspali na modré čáře a marně se snažili dohnat unikajícího Vladimíra Svačinu, který následně otevřel skóre. "Dá se říct občas, že do zápasu vstoupíme ledabyle. Bohužel jel sám na bránu, a i když pod tlakem, tak dal gól. Naštěstí jsme se pak nakopli a myslím si, že se máme od čeho odrazit," komentoval Látal v rozhovoru pro klubový web.

Látal si připsal v play-off celkově šestý start. Nyní ho ale proti Třinci čekala premiéra. Kouč Sýkora sázel především na jeho rychlost. "První dvě střídání byly trošku nervóznější. Pak mi to možná trošku pouteklo, ale následně se herní projev zlepšoval. S Cingim (Lukášem Cingelem) a Vopecem (Lukášem Vopelkou) se mi hraje dobře. Oba jsou mladí kluci, taky rychle bruslí. Jako lajna jsme předvedli slušný výkon, až na ten gól," uvědomoval si Látal, který celkově strávil na ledě 8 minut a 47 sekund.

Hradec přitom do zápasu vstoupil dobře, z počátku byl aktivnější, nicméně jeho snaha přišla v niveč zkraje páté minuty dostal Třinec opět do klíčového vedení. "Bylo to hladovější. O dost více jsme bruslili. Většinu zápasu jsme je přehrávali. Bohužel jsme opět začali prohrávat jako první. Nyní to byl ale úplně jiný zápas z naší strany, že jsme prohráli není úplně zasloužené," myslí si Látal. Mountfield neumí vstřelit úvodní gól zápasu. Vyjma šestého a sedmého čtvrtfinále se mu nedaří vstoupit ideálně do zápasu již od 46. kola základní části. Domácí vyslali na třineckého gólmana Šimona Hrubce ve druhém semifinále 34 střel.

Podobně jako v prvním utkání se ale prosadili pouze jednou. Po třech minutách prostřední periody se po vhazování trefil Lotyš Andris Džerinš. Jinak nikdo. "Stejně jako Liberec, tak i Třinec všechno dobře blokuje. Stoprocentní šance skoro nejsou, jedná se spíše o střely ze strany nebo z dálky, což gólmani v dnešní době všechno chytí," konstatoval Látal. "Je o dost těžší hrát proti takovým mužstvům, jaké jsme potkali v play off," posteskl si vzápětí třicetiletý útočník.

Hradec tak po domácích utkáních odjíždí na půdu soupeře ve zcela opačné situaci, než tomu bylo ve čtvrtfinále. Nyní je to on, kdo ztrácí dva body a v Třinci bude muset zabojovat, jinak může pro něj semifinále hodně rychle skončit. "Musíme do zápasu dát všechno, protože kdybychom nedej pán bůh opět prohráli, tak stav 0:3 v sérii je už kritický. Musíme hrát, jako by se jednalo o naše poslední utkání. Druhý domácí duel nebyl špatný z naší strany, tak snad to půjde jenom k lepšímu," doufá Látal před duely v Třinci.