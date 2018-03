Marcinko: Nevěřím, že nás Pardubice dvakrát po sobě porazí

Pátý zápas hokejového play off mezi Třincem a Pardubicemi symbolicky kopíroval průběh jejich čtvrtfinálové série. Oceláři ztratili dvoubrankový náskok, ale Tomáš Marcinko jim v 55. minutě druhým gólem v zápase zařídil výhru 3:2. Stejný stav je nyní i v sérii.

Přání třinecké kabiny, aby domácí v utkání vstřelili první gól a pomohli si i nějakou přesilovou hrou, skloubil v jedno právě Marcinko. Urostlý útočník otevřel skóre v závěru první třetiny v početní výhodě šikovnou tečí. Stejným způsobem zvýšil Lukáš Krajíček, ale Pardubice v třetí třetině vyrovnaly. Gól na 2:2 dali hosté dokonce v oslabení.

"Je to vždy nepříjemné. Snažíte se, bojujete, je vás o jednoho víc a najednou dostanete gól. Stává se to, ale dál jsme pokračovali a šli si za výhrou. Snažili jsme se hrát aktivně, gól visel na vlásku. O to víc nás těší vítězný gól," řekl Marcinko.

Slovenský reprezentant dal rozhodující gól dorážkou a regulérnost jeho trefy ještě prozkoumal videorozhodčí. "Přiznám se, že jsem nevěděl, o co tam šlo a proč to šel kontrolovat. Na kostce jsem pak viděl jasný gól, nebylo co řešit. Brána se možná trochu posunula, ale takové góly, kdy je brána mimo osu a vrátí se do pozice, se uznávají. Asi si to chtěli ověřit," řekl.

Marcinka také těšilo, že Oceláři ukázali v zápase psychickou odolnost. "Odehráli jsme kopec těžkých zápasů. I v Lize mistrů jsme měli nůž na krku v posledním zápase (v semifinále s pozdějším vítězem Jyväskylä), kde jsme otočili zápas a herně je převálcovali. I když to pak nevyšlo v nájezdech. Takové momenty vás v sezoně psychicky posílí, zvednou a dnes jsme to využili," podotkl.

Oceláři na rozdíl předešlých dvou utkání upustili od toho, aby se Pardubicím vyrovnali v tvrdosti. Šarvátek ubylo. "Je zbytečné, abychom se podřizovali jejich hře. Nejsme tým, který by se s nimi měl prát, přetahovat, sekat a podobně. Naše přednost je hrát na puku a kombinovat. To se dnes potvrdilo. Hlavně bych ale vyzdvihl parádní týmový výkon. Hráli jsme jako jeden muž," poznamenal další třinecký útočník Vladimír Svačina, který se v minulém utkání nevešel do základní sestavy.

"To je na trenérech, jak to točí nebo netočí. Já jsem si odpočinul a měl jsem dnes více sil do hry. Nikdo nemá místo v sestavě jisté," řekl Svačina, podle něhož Oceláři dnes odehráli nejlepší zápas v sérii. "Chybičky se udělají vždycky a od toho je Šimon (gólman Hrubec), aby to pochytal. Celá kabina se teď těší do Pardubic a věřím, že to tam ukončíme. Musíme hrát stejně jako dnes," podotkl.

V Pardubicích ale třinecké hráče nečeká nic lehkého, v předchozím zápase tam dokonce ani neskórovali. "Nikdo nečekal, že je sfoukneme 4:0. To si mohl říci jedině blázen, když Pardubice měly ve druhé polovině soutěže více bodů než Třinec. Do zápasu jsme šli, že to urveme, že jiná cesta není. Nevěřím, že nás teď Pardubice dvakrát po sobě porazí. Nikdo z nás si nepřipouští, že by měl být konec sezony. Vždyť je ještě venku sníh, to se má hrát hokej," uzavřel Svačina.