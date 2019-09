Marcinko po hattricku: Kladno není jen Jágr, bude nebezpečné

Tomáš Marcinko vstřelil první hattrick nového ročníku hokejové extraligy. Třinecký útočník přidal ke třem gólům i jednu přihrávku a byl hlavním strůjcem výhry Ocelářů 6:2 nad nováčkem z Kladna. Očekává, že Rytíři budou pro každého v extralize nepříjemným sokem.

"Puky jednoduše padly přede mě a už šlo jen o to, abych trefil bránu," řekl Marcinko k hattricku v rozhovoru s novináři. "Jsem za ty góly pochopitelně rád, ale hlavní je, že jsme do sezony vstoupili vítězně. Začátek soutěže je vždy velmi důležitý a těší nás, že se nám povedl. Nebyl to ale až tak jednoduchý zápas, těch bodů si vážíme," podotkl.

Slovenský reprezentant otevřel skóre z předbrankového prostoru, druhý gól přidal v přesilovce pět na tři, kdy stál na konci pohledné kombinace. Hattrick završil v oslabení z brejku dva na jednoho po pasu Martina Adamského. Zvýšil tím ve 32. minutě už na 4:0. Hosté ale na začátku třetího dějství snížili na rozdíl dvou branek.

"Vyskytly se nějaké chyby, na to musíme dávat velký pozor. V ten moment byla psychická pohoda na jejich straně, ale zapnuli jsme na vyšší obrátky a další góly nás úplně uklidnily. Ale i přes menší zaváhání ve třetí třetině jsme si šli za vítězstvím celý zápas, ty body jsou zasloužené," prohlásil Marcinko.

Přiznal také, že hra Ocelářů byla v úvodu kostrbatá. "Nabídli jsme jim přesilovky, které nás (za stavu 1:0) trochu přibrzdily, když už jsme si mysleli, že se dostaneme na koně. Přesilovky hrál soupeř v první třetině velmi dobře. Mají tam zkušené hráče a některé souhry jim vycházely. Chválabohu, že jsme je ubránili," dodal Marcinko.

Kladno v zápase postrádalo podle očekávaní Jaromíra Jágra, který sledoval utkání ze střídačky. "I to svědčí o jeho velikosti. I když je zraněný, přijede s týmem a jde ho podpořit. Stojí tam a dodává týmu aspoň takto sílu," uvedl Marcinko na adresu legendy českého hokeje.

"Mám k němu obrovský respekt, ale Kladno není jen o něm. Jsou tam i další hráči a myslím si, že v určitých fázích nám ukázali, že budou velmi nepříjemným soupeřem i bez Jágra," předpověděl Marcinko.